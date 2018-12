2019 Bilim Kurgu Filmleri, stüdyoların dramadan uzaklaşarak bol görsel efektli gişe filmlerine odaklandığı günümüzde yine sinemanın öne çıkan yapımları olacak. Çizgi romanlar, fantezi edebiyatının önemli eserleri ve manga’lar sinemaya uyarlanmayı bekliyor.

Avengers: Endgame

Yönetmenler: Joe Russo, Anthony Russo

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin, Chris Pratt, Jeremy Renner, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Paul Rudd, Brie Larson

Notlar ve Beklentiler: Evrenin Thanos’tan alacağı intikamı herkes bekliyor.

Gösterim Tarihi: Nisan 2019

Hellboy

Yönetmen: Neil Marshall

Oyuncular: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane

Notlar ve Beklentiler: Hellboy’da Del Toro’nun devam filmleri yerine hikayeyi yeniden başlatacak bir reboot’un tercih edilmesi, serinin hayranlarını kızdırmıştı. Neill Marshall’ın önünde zor bir görev. var.

Gösterim Tarihi: 11 Ocak 2019’da ABD’de gösteriye girecek.

Joker

Yönetmen: Todd Phillips

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy

Notlar ve Beklentiler: Gotham City’de 1980’lerde, başarısız bir komedyen giderek suç dünyasının içine çekilir. Batman’in en büyük düşmanının doğuşunun öyküsü… 2019’un en merakla beklenen filmi…

Gösterim Tarihi: 4 Ekim 2019

X-Men: Dark Phoenix

Yönetmen: Simon Kinberg

Oyuncular: Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

Notlar ve Beklentiler: Film şimdiden 2019’un gişede batacak filmleri arasında gösteriliyor. Olaylı bir çekim süreci ve bazı sahnelerin yeniden çekilecek olması, serinin sıkı hayranlarını bile bezdirdi.

Gösterim Tarihi: 14 Şubat 2019’da gösterime girecek.

Chaos Walking

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Demián Bichir, David Oyelowo, Cynthia Erivo

Notlar ve Beklentiler: Bütün kadınların bir virüs sonucu olduğu düşünülen dünya dışı bir kolonide, kahramanımız gizemli bir şekilde ortaya çıkan genç bir kadının peşinden gider. Çok satan genç/yetişkin romanının sinema uyarlaması…

Gösterim Tarihi: 1 Mart 2019

Alita: Battle Angel

Yönetmen: Robert Rodriguez

Oyuncular: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley, Keean Johnson

Notlar ve Beklentiler: James Cameron, özel ilgisi olduğu manga’yı bir türlü çekemedi ve senaryosunu yazarak Robert Rodriguez’e teslim etti. Yukito Kishiro’nun öyküsü görsel efektler ve

Gösterim Tarihi: 14 Şubat 2019

Captain Marvel

Yönetmenler: Bilim Kurgu’dan daha çok bağımsız filmlerinden tanıdığımız Anna Boden, Ryan Fleck…

Oyuncular: Brie Larson, Lee Pace, Samuel L. Jackson

Notlar ve Beklentiler: Avengers’ın Infinity War bölümü soruları havada bıraktığı için Captain Marvel’ın en azından bazı ipuçları vereceği yönündeki beklentiler artmıştı. 1990’larda geçecek hikaye, Marvel’in bir kadın kahramanının tek başına taşıdığı ilk film olacak. Yılın en merakla beklenen filmlerinden biri diyebiliriz.

Gösterim Tarihi: 8 Mart 2019

Glass

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy

Notlar ve Beklentiler: Split ve Unbreakble’ın yarattığı evrende dans etmeye devam eden Shyamalan’ın öyküyü daha ne kadar aynı tempoda sürdürebileceği merak konusu haliyle…

Gösterim Tarihi: 18 Ocak 2019

Shazam!

Yönetmen: David F. Sandberg

Oyuncular: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel

Notlar ve Beklentiler: DC’nin başarısız yan kahraman filmlerine yeni bir tanesinin eklenmesi yüksek bir ihtimal. Shazam’la da ilgili çekim sürecinin sorunlu olduğu haberleri sık sık yayıldı. Lights Out ve Annabelle gibi korku filmlerinin yönetmeni Sandberg’in komedi ağırlıklı bir kahramanla nasıl bir sınav vereceği de merak konusu…

Gösterim Tarihi: 5 Nisan 2019

MIB: International

Yönetmen: F. Gary Gray

Oyuncular: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson, Rebecca Ferguson

Notlar ve Beklentiler: Will Smith’in bir türlü uygun olmaması nedeniyle çekilemeyen devam filmleri yerine yapımcılar aynı evrende yeni bir hikaye başlatmaya karar verdiler.

Gösterim Tarihi: 14 Haziran 2019

The Kid Who Would Be King

Yönetmen: Joe Cornish

Oyuncular: Louis Ashbourne Serkis, Dean Chaumoo, Tom Taylor, Patrick Stewart, Rebecca Ferguson

Notlar ve Beklentiler: Attack The Block’ın yönetmeninden yine aynı havaya sahip bir film bekliyoruz. Excalibur’u bulan 12 yaşındaki bir çocuğun, Morgana ile savaşının öyküsü…

Gösterim Tarihi: 25 Ocak 2019 İngiltere gösterimi…

Gemini Man

Yönetmen: Ang Lee

Oyuncular: Will Smith, Will Smith, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong

Notlar ve Beklentiler: Yaşlanmaya başlayan bir suikastçi, kendi daha genç klonunu öldürmek zorundadır. 20 yıla yakındır çekilmesi beklenen senaryo en sonunda Ang Lee’nin eline düştü.

Gösterim Tarihi: 4 Ekim 2019 ABD gösterimi…

Spider-Man: Far From Home

Yönetmen: Jon Watts

Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Michael Keaton

Notlar ve Beklentiler: Genç Peter Parker, filmin adından da anlaşılacağı gibi bir Avrupa tatiline çıkar ve Mysterio’nun saldırısıyla karşılaşır.

Gösterim Tarihi: 5 Temmuz 2019

The New Mutants

Yönetmen: Josh Boone

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Alice Braga

Notlar ve Beklentiler: The Fault in Our Stars’ın yönetmeni Boone, günümüzün genç yıldızlarıyla hedef kitlesi biraz daha 10’lu yaşlar olan bir film üzerinde çalışıyor. X-Men evreninde biraz daha karanlık bir film izleyeceğiz gibi… Filmin çekimlerindeki sorunlar gösterim tarihini erteletebilir.

Gösterim Tarihi: Ağustos 2019

Artemis Fowl

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular: Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Tamara Smart, Nonzo Anozie, Josh Gad, Judi Dench

Notlar ve Beklentiler: Eoin Colfer’ın popüler fantezi romanları Disney tarafından Kenneth Branagh’a teslim edildi. Film başarılı olursa yeni bir evrenle karşılaşacağımızı söyleyebiliriz.

Gösterim Tarihi: 9 Ağustos 2019

Zombieland 2

Yönetmen: Ruben Fleischer

Oyuncular: Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Bill Murray, Dan Aykroyd

Notlar ve Beklentiler: 10 yıl sonra gelecek devam filmi, ilk bölümdeki kadroyu aynen topluyor ve daha fazlasını da ekliyor. İnsanlar zombi öldürmekte ustalaşırken, zombiler de evrim geçirerek daha da saldırganlaşıyor.

Gösterim Tarihi: Ekim 2019

Wonder Woman 1984

Yönetmen: Patty Jenkins

Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig

Notlar ve Beklentiler: Öykü 1980’lerde soğuk savaş yıllarında devam edecek. İlk filmin büyük başarısından sonra DC yapımcıları bu filme güveniyor. Kristen Wiig’i bu filmde Cheetah olarak izleyeceğiz.

Gösterim Tarihi: 1 Kasım 2019

Godzilla: King Of The Monsters

Yönetmen: Michael Dougherty

Oyuncular: Millie Bobbie Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Sally Hawkins, O’Shea Jackson Jr, Ken Watanabe, Bradley Whitford, Charles Dance, Thomas Middleditch, Zhang Ziyi

Notlar ve Beklentiler: Warner Bros’un Canavar Evreni’nin büyümesi için bu filme ihtiyacı var. Godzilla’nın insanlığı kurtarmak için diğer dev yaratıklarla savaşını izleyeceğimiz film, önemli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Gösterim Tarihi: 31 Mayıs 2019

Star Wars IX

Yönetmen: J.J. Abrams

Oyuncular: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran

Notlar ve Beklentiler: Star Wars Evreni’nde üçüncü üçlemenin son filmi yine gişe rekorlarıyla gelecek gibi duruyor. Öykünün nasıl bağlanacağı ve yeni nesil kahramanların eskisinin yerini nasıl alacağı haliyle merak konusu. Film Carrie Fisher’a da bir veda niteliği taşıyacak.

Gösterim Tarihi: 20 Aralık 2019

Ad Astra

Yönetmen: James Gray

Oyuncular: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland, Jamie Kennedy

Notlar ve Beklentiler: Otistik bir astronot 20 yıldır kayıp olan babasını aramak için uzaya çıkar. Bu yıl izlediğimiz ve gelecek yıllarda sık sık göreceğimiz uzay filmlerinin yeni bir örneği…

Gösterim Tarihi: 24 Mayıs 2019, Cannes’da ilk gösterimini yapabilir.

Captive State

Yönetmen: Rupert Wyatt

Oyuncular: John Goodman, Vera Farmiga, Machine Gun Kelly, Madeline Brewer, Alan Ruck, Kevin J. O’Connor

Notlar ve Beklentiler: Uzaylılar tarafından yönetilen bir dünyada bağımsızlık çabaları bu ilginç filmin konusu…

Gösterim Tarihi: Mart 2019

Dune

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet

Notlar ve Beklentiler: Henüz daha 2 oyuncusu belli olan Dune, 2020’ye kalabilir.