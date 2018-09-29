2019 Korku Filmleri arasında özellikle IT’in başarısının ardından Stephen King uyarlamaları ve yeniden çevrimler ağır basıyor. Listede daha ticari filmlerin göze çarptığını söylememiz lazım. JD Hillard’ın yeniden çevireceği The Fly ve The Shining’in devam filmi Doctor Sleep’in büyük bir olasılıkla 2020’ye yetişeceğini de belirtmek gerekiyor.
Us
Yönetmen: Jordan Peele
Oyuncular: Lupita Nyong’o, Elizabeth Moss, Winston Duke, Tim Heidecker, Shahadi Wright Joseph, Yahya Abdul-Mateen II
Konu ve Beklentiler: Henüz senaryonun ayrıntıları belli olmasa da Jordan Peele’in Get Out’a benzer bir senaryo oluşturduğu söyleniyor.
Gösterim Tarihi: ABD gösterimi Mart 2019’da…
Pet Sematary
Yönetmen: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
Oyuncular: Amy Seimetz, Jason Clarke, John Lithgow
Konu ve Beklentiler: Stephen King romanının orijinaline biraz daha sadık kalarak yeniden çevrimi. Özellikle güçlü oyuncu kadrosu filmin biraz daha iyi bir gişe yapmasını sağlayacaktır.
Gösterim Tarihi: ABD’de 19 Nisan’da gösterime girecek.
The Curse of La Llorona
Yönetmen: Michael Chaves
Oyuncular: Linda Cardellini, Sean Patrick Thomas, Patricia Velasquez
Konu ve Beklentiler: James Wan’ın yapımcısı olduğu film bir sosyal görevlinin kontrol ettiği ailedeki gariplikler üzerinden gelişiyor.
Gösterim Tarihi: ABD’de 19 Nisan’da gösterime girecek
Firestarter
Yönetmen: Fatih Akın
Oyuncular: Henüz kadro oluşturulmadı.
Konu ve Beklentiler: 1984’te Mark L. Lester tarafından sinemaya uyarlanan Stephen King romanı pyrokinetic (yangın çıkarma yeteneğine sahip) bir kızın yaşadıklarını anlatıyor. Fatih Akın, In the Fade’deki başarısından sonra, yapımcıların dikkatini çekti ve ilk Hollywood filmini çekme şansı yakaladı.
Gösterim Tarihi: Henüz net olarak belli değil…
47 Meters Down: The Next Chapter
Yönetmen: Johannes Roberts
Starring: Henüz net bilgi yok…
Konu ve Beklentiler: Orijinal film çok tutunca, yapımcılar biraz daha derine inme kararı almışlar.
Gösterim Tarihi: 28 Haziran 2019’da ABD’de gösterime girecek…
Annabelle Serisinin Yeni Filmi
Yönetmen: Gary Dauberman
Oyuncular: Henüz Belli Değil
Konu ve Beklentiler: The Conjuring prequel’i Annabelle’in devam filmi ile ilgili henüz bilgiler az. IT’in de senaristlerinden Gary Dauberman’ı ilk kez yönetmenlik koltuğunda izeyeceğiz. Bu filmin yanı sıra Conjuring evreninden The Crooked Man’in de sinemaya uyarlanma ihtimali var.
Gösterim Tarihi: ABD gösterimi 3 Temmuz 2019 görünüyor ama değişebilir.
Grudge
Yönetmen: Nicolas Pesce
Oyuncular: Andrea Riseborough, Betty Gilpin, John Cho, Demian Bichir, Lin Shaye
Konu ve Beklentiler: Japon orijinal filmin yeniden çevriminin yeniden çevrimi… Biraz daha iyi bir yönetmen ve oyuncu kadrosuyla daha izlenebilir bir film gibi duruyor.
Gösterim Tarihi: August 16, 2019
It: Chapter Two
Yönetmen: Andy Muschietti
Oyuncular: Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Bill Skarsgård
Konu ve Beklentiler: 2017’da çok başarılı olan ve hem korku filmlerini, hem de Stephen King uyarlamalarını yeniden gündeme getiren IT’in devam filminde çocukların yerini yetişkinler alacak. 30 yıl sonra yaşananları izleyeceğiz.
Gösterim Tarihi: ABD’de 6 Eylül 2019’da gösterime girecek.
In the Tall Grass
Yönetmen: Vincenzo Natali
Oyuncular: Patrick Wilson, Harrison Gilbertson, Rachel Wilson, Will Buie Jr., Laysla De Oliveira
Konu ve Beklentiler: Tarlada ağlayan bir çocuğun sesini duyan ikiz kardeşler yardım etmeye girerler ancak hayatları artık eskisi gibi olmayacaktır. Stephen King’in oğlu Joe Hill ile yazdığı kısa romandan uyarlanan film, Netflix’te gösterim şansı bulacak.
Gösterim Tarihi: 2019’da gösterime gireceği kesin olsa da henüz net olarak belli değil.
Scary Stories to Tell in the Dark
Yönetmen: André Øvredal
Oyuncular: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Abrams, Gabriel Rush, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn
Konu ve Beklentiler: Alvin Schwartz’ın ABD’nin iç kesimlerinden korku öykülerinden oluşan kitabından uyarlanan filmin 2 düzineye yakın hikayeden hangisini perdeye taşıyacağı merak konusu… Filmin yapımcılığı Guillermo del Toro’nun…
Happy Death Day 2U
Yönetmen: Christopher Landon
Oyuncular: Israel Broussard, Ruby Modine, Jessica Rothe, Suraj Sharma
Konu ve Beklentiler: 2017 tarihli iyi gişe yapan filmin devamının konusu henüz net olarak belli değil.
Gösterim Tarihi: Henüz belirlenmedi…
Child’s Play
Yönetmen: Lars Klevberg
Oyuncular: Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman
Konu ve Beklentiler: Chucky’nin dönüşünü son dönemlerin başarılı korku filmi yönetmenlerinden birinden izleyeceğiz.
Gösterim Tarihi: Henüz net olarak belli değil…
The Turning
Yönetmen: Floria Sigismondi
Oyuncular: Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince, Mark Huberman
Konu ve Beklentiler: Henry James’in The Turn of the Screw’inden uyarlanan filmde ailelerinin ölümünden sonra bakımları için bir genç kız ayarlanan iki çocuğun öykülerini izleyeceğiz.
Gösterim Tarihi: ABD gösterimi 22 Şubat 2019’da…
Crawl
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Ami Metcalf
Konu ve Beklentiler: Bir kasırgada suyla dolan bir evde timsahlarla kısılı kalan bir kadının öyküsünü izleyeceğiz. Paramount Alexandre Aja’ya iyi bir bütçe ve oyuncu kadrosu verdi.
Gösterim Tarihi: Henüz net olarak belli değil…