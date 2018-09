2019 Korku Filmleri arasında özellikle IT’in başarısının ardından Stephen King uyarlamaları ve yeniden çevrimler ağır basıyor. Listede daha ticari filmlerin göze çarptığını söylememiz lazım. JD Hillard’ın yeniden çevireceği The Fly ve The Shining’in devam filmi Doctor Sleep’in büyük bir olasılıkla 2020’ye yetişeceğini de belirtmek gerekiyor.

Us

Yönetmen: Jordan Peele

Oyuncular: Lupita Nyong’o, Elizabeth Moss, Winston Duke, Tim Heidecker, Shahadi Wright Joseph, Yahya Abdul-Mateen II

Konu ve Beklentiler: Henüz senaryonun ayrıntıları belli olmasa da Jordan Peele’in Get Out’a benzer bir senaryo oluşturduğu söyleniyor.

Gösterim Tarihi: ABD gösterimi Mart 2019’da…

Pet Sematary

Yönetmen: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer

Oyuncular: Amy Seimetz, Jason Clarke, John Lithgow

Konu ve Beklentiler: Stephen King romanının orijinaline biraz daha sadık kalarak yeniden çevrimi. Özellikle güçlü oyuncu kadrosu filmin biraz daha iyi bir gişe yapmasını sağlayacaktır.

Gösterim Tarihi: ABD’de 19 Nisan’da gösterime girecek.

The Curse of La Llorona

Yönetmen: Michael Chaves

Oyuncular: Linda Cardellini, Sean Patrick Thomas, Patricia Velasquez

Konu ve Beklentiler: James Wan’ın yapımcısı olduğu film bir sosyal görevlinin kontrol ettiği ailedeki gariplikler üzerinden gelişiyor.

Gösterim Tarihi: ABD’de 19 Nisan’da gösterime girecek

Firestarter

Yönetmen: Fatih Akın

Oyuncular: Henüz kadro oluşturulmadı.

Konu ve Beklentiler: 1984’te Mark L. Lester tarafından sinemaya uyarlanan Stephen King romanı pyrokinetic (yangın çıkarma yeteneğine sahip) bir kızın yaşadıklarını anlatıyor. Fatih Akın, In the Fade’deki başarısından sonra, yapımcıların dikkatini çekti ve ilk Hollywood filmini çekme şansı yakaladı.

Gösterim Tarihi: Henüz net olarak belli değil…

47 Meters Down: The Next Chapter

Yönetmen: Johannes Roberts

Starring: Henüz net bilgi yok…

Konu ve Beklentiler: Orijinal film çok tutunca, yapımcılar biraz daha derine inme kararı almışlar.

Gösterim Tarihi: 28 Haziran 2019’da ABD’de gösterime girecek…

Annabelle Serisinin Yeni Filmi

Yönetmen: Gary Dauberman

Oyuncular: Henüz Belli Değil

Konu ve Beklentiler: The Conjuring prequel’i Annabelle’in devam filmi ile ilgili henüz bilgiler az. IT’in de senaristlerinden Gary Dauberman’ı ilk kez yönetmenlik koltuğunda izeyeceğiz. Bu filmin yanı sıra Conjuring evreninden The Crooked Man’in de sinemaya uyarlanma ihtimali var.

Gösterim Tarihi: ABD gösterimi 3 Temmuz 2019 görünüyor ama değişebilir.

Grudge

Yönetmen: Nicolas Pesce

Oyuncular: Andrea Riseborough, Betty Gilpin, John Cho, Demian Bichir, Lin Shaye

Konu ve Beklentiler: Japon orijinal filmin yeniden çevriminin yeniden çevrimi… Biraz daha iyi bir yönetmen ve oyuncu kadrosuyla daha izlenebilir bir film gibi duruyor.

Gösterim Tarihi: August 16, 2019

It: Chapter Two

Yönetmen: Andy Muschietti

Oyuncular: Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Bill Skarsgård

Konu ve Beklentiler: 2017’da çok başarılı olan ve hem korku filmlerini, hem de Stephen King uyarlamalarını yeniden gündeme getiren IT’in devam filminde çocukların yerini yetişkinler alacak. 30 yıl sonra yaşananları izleyeceğiz.

Gösterim Tarihi: ABD’de 6 Eylül 2019’da gösterime girecek.

In the Tall Grass

Yönetmen: Vincenzo Natali

Oyuncular: Patrick Wilson, Harrison Gilbertson, Rachel Wilson, Will Buie Jr., Laysla De Oliveira

Konu ve Beklentiler: Tarlada ağlayan bir çocuğun sesini duyan ikiz kardeşler yardım etmeye girerler ancak hayatları artık eskisi gibi olmayacaktır. Stephen King’in oğlu Joe Hill ile yazdığı kısa romandan uyarlanan film, Netflix’te gösterim şansı bulacak.

Gösterim Tarihi: 2019’da gösterime gireceği kesin olsa da henüz net olarak belli değil.

Scary Stories to Tell in the Dark

Yönetmen: André Øvredal

Oyuncular: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Abrams, Gabriel Rush, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn

Konu ve Beklentiler: Alvin Schwartz’ın ABD’nin iç kesimlerinden korku öykülerinden oluşan kitabından uyarlanan filmin 2 düzineye yakın hikayeden hangisini perdeye taşıyacağı merak konusu… Filmin yapımcılığı Guillermo del Toro’nun…

Happy Death Day 2U

Yönetmen: Christopher Landon

Oyuncular: Israel Broussard, Ruby Modine, Jessica Rothe, Suraj Sharma

Konu ve Beklentiler: 2017 tarihli iyi gişe yapan filmin devamının konusu henüz net olarak belli değil.

Gösterim Tarihi: Henüz belirlenmedi…

Child’s Play

Yönetmen: Lars Klevberg

Oyuncular: Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman

Konu ve Beklentiler: Chucky’nin dönüşünü son dönemlerin başarılı korku filmi yönetmenlerinden birinden izleyeceğiz.

Gösterim Tarihi: Henüz net olarak belli değil…

The Turning

Yönetmen: Floria Sigismondi

Oyuncular: Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince, Mark Huberman

Konu ve Beklentiler: Henry James’in The Turn of the Screw’inden uyarlanan filmde ailelerinin ölümünden sonra bakımları için bir genç kız ayarlanan iki çocuğun öykülerini izleyeceğiz.

Gösterim Tarihi: ABD gösterimi 22 Şubat 2019’da…

Crawl

Yönetmen: Alexandre Aja

Oyuncular: Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Ami Metcalf

Konu ve Beklentiler: Bir kasırgada suyla dolan bir evde timsahlarla kısılı kalan bir kadının öyküsünü izleyeceğiz. Paramount Alexandre Aja’ya iyi bir bütçe ve oyuncu kadrosu verdi.

Gösterim Tarihi: Henüz net olarak belli değil…