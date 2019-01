Online Seç-İzle Savaşı: Bu yılın çok konuşulacak mevzularından birisi seç-izle platformları arasındaki mücadele olacak gibi görünüyor. Netflix‘in hem orijinal içeriklerini artırmaya hem de büyümeye devam ederken diğer stüdyolar da online pazarına girecekler bu yıl. Bilindiği ve çokça tekrar ettiğimiz üzere hem Disney, Disney+ adlı platformunu, hem de Apple, Apple TV adlı platformunu hazırlıyor. Bu iki platform da bu yıl erişime açılacak. Tabii Warner Bros. da şu sıralar büyük bir platform hazırlıyor, öyle ki bu platformuyla Netflix’le rekabet edeceğini de duyurmuştu. Görüleceği üzere bu yılın sonlarına doğru bu savaş iyice kızışacak. Disney, Disney+’la Netflix’in büyümesine set çekmeye çalışacak. Ne denli başarılı olacağını ancak 2020’de öğrenebileceğiz. Apple’a dönersek… Apple Hollywood’un pek çok yıldızıyla diziler yaptırmasına ve yapımları merakla beklenmesine rağmen şimdilik Disney+ gibi ciddi bir rakip değil ama ilerleyen yıllarda olabilir. Bu arada bu savaş beraberinde ortaklıkları da getiriyor. Apple rakipleriyle mücadele edebilmek için son yılların en çok konuşulan yapım-dağıtım şirketlerinden A24‘la ortaklığa gitti. Netflix ise Paramount‘la anlaştı. A24, Apple’a, Paramount ise Netflix’e yeni filmler hazırlayacaklar. Özetle bu yıl online platformlar açısından büyük bir mücadeleye gebe ve bu mücadeleyi sürekli konuşacağız. HBO’nun Merakla Beklenen İçerikleri: Tabii 2019 deyince akla sadece platformların mücadelesi gelmiyor. 2019’u düşünürken bu yıl dönecek-başlayacak dizileri de hatırlamak mümkün. Bu yıl HBO’nun yılı olacak gibi görünüyor: Big Little Lies‘ın Meryl Streep’li 2. sezonu, Game of Thrones‘un final sezonu, True Detective‘in 3. sezonu, yetişirse Watchmen‘in ilk sezonu, Benedict Cumberbatch’li TV filmi Brexit, Jared Harris ve Stellan Skarsgard’lı Chernobyl mini dizisi, Helen Mirren ve Jason Clarke’lı Catherine the Great mini dizisi, Deadwood filmi, Lovecraft Country dizisi, bol yıldızlı fantastik dizi His Dark Materials ve Jude Law ve John Malkovich’li The New Pope mini dizisi. Geçen yıl daha az konuşulan HBO bu yıla damgasını vuracak.

Netflix’in Merakla Beklenen İçerikleri: Netflix orijinal yapımlarının sayısını bu yıl daha da artıracak gibi görünüyor, ki Netflix ancak bu şekilde hayatta kalabilir. Çünkü diğer stüdyolar da dijital alana geçecekleri için yapımlarını (eski ve yeni yapımlar) Netflix’e vermeyecekler. Fakat şimdilik Netflix açısından sorun yok, Netflix içerikleriyle heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu yıl David Fincher’ın dizisi Mindhunter 2. sezonuyla, bilimkurgu dizisi Dark ve Türk dizisi Hakan: Muhafız da 2. sezonlarıyla, Ozark 3. sezonuyla, Jessica Jones ve The Punisher tahminen son sezonlarıyla, Black Mirror 5. sezonuyla, Sabrina 2. sezonuyla, Stranger Things, 13 Reasons Why, GLOW ve The Crown 3. sezonlarıyla dönecekler. Bu yıl başlayacak yeni dizilerse şunlar: The Witcher, Spinning Out, dövüş sanatları dizisi Wu Assassins, Michelle Monaghan’lı Messiah, Ryan Murphy’nin dizisi The Politician, Jennifer Connelly’li Snowpiercer, Idris Elba’lı Turn Up Charlie.

Netflix filmlerde de heyecanlandırıyor. 9 yıldır beklediğimiz The Irishman bu yıl yayınlanacak. İyi bir kadroya sahip olan Triple Frontier, Mads Mikkelsen’li Polar, Alicia Vikander’li Earthquake Bird, Michael C. Hall’lu In the Shadow of the Moon, Mel Gibson’lı Boss Level, Anne Hathaway’li The List Thing He Wanted, Jake Gyllenhaal’lı Velvet Buzzsaw, Anthony Hopkins’li The Pope, Soderbergh’in iki filmi The Laundromat ve High Flying Bird, Chris Hemsworth Dhaka, Wagner Moura/Ana de Armas’lı Sergio, Ryan Reynolds’lı 6 Underground… Netflix’in film departmanı da sıkı çalışıyor. Bu film ve dizilerin neredeyse hepsini bu yıl yayınlayacak Netflix.

Diğer Diziler: Tabii ekranlar Netflix ve HBO’dan ibaret değil. Diğer kanallar da onlarca yapım hazırlıyor. Bunlar arasında öne çıkanlar: George Clooney’nin mini dizisi Catch-22, Amazon’un Orlando Bloom’lu dizisi Carnival Row, Andrea Riseborough’lu dizisi ZeroZeroZero, Avrupa yapımı The Name of the Rose, Russell Crowe’lu The Loudest Voice in the Room, Michelle Williams’lı Fosse/Verdon, Elle Fanning’li The Great, bol yıldızlı antoloji dizisi Modern Love ve Chris Pine’lı I am the Night. Tabii hepsini yazmak, derlemek çok zor. Uzaktan öne çıkanlar bunlar.

Disney’in Hükümranlığı: Disney son yılların en çok kazanan, 2016 ve 2018’in rekor hasılat elde eden stüdyosu. Bu durum bir süre daha böyle devam edecek. Hatta Disney’in Fox’ı satın alışından sonra pazarın en az % 45’ine sahip olması bekleniyor. Yani Disney her yıl pazarın % 45’ini domine edecek. Disney, Netflix nedeniyle Fox’ı satın alıyor olsa da şimdilik rakipsiz durumda. Fox, Disney’i daha da güçlendirecek gibi görünüyor. O yüzden Warner Bros, Sony, Paramount ve diğer stüdyoların işleri zorlaşacak, pastadaki payları azalacak. Zira Disney’in elinde Pixar, Marvel, Lucasfilm, hulu’nun % 60’ı, Disney+, Walt Disney Animation, Fox’ın animasyon departmanı Blue Sky Animation, NatGeo, Searchlight, FX, FOX kanalları, 20th Century Fox yer alıyor. Her yıl bu stüdyolardan çıkaracağı filmler, yapacağı belgeseller ve dizilerle yılı domine etmeye devam edecek. Bu yıl da Avengers: Endgame, The Lion King, Toy Story 4, Star Wars Episode IX ile iyi hasılat elde edecek Disney.

Öne Çıkabilecek Oyuncular: Brad Pitt bu yıl en merak edilen filmlerden ikisinde, Ad Astra ve Once Upon a Time in Hollywood‘ta karşımıza çıkacak. Usta aktörün ilk filmini bu mayısta, diğerini ise temmuzda izleyebileceğiz. Bu yıl Anne Hathaway‘i de sıkça izleyeceğiz. Aktris, The Hustle adlı komedi filminde, Netflix filmi The Last He Wanted‘ta ve Amazon dizisi Modern Love‘ın bir bölümünde karşımıza çıkacak. Performanslarıyla adından söz ettirmeye devam eden Nicole Kidman‘ı bu yıl Big Little Lies‘ın 2. sezonunda, isimsiz Roger Ailes filminde ve The Goldfinch adlı uyarlama filmde görebileceğiz. Aktris adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor, zira son iki filmi ödül sezonunda vizyona çıkarılacak. Durmadan üreten oyunculardan Margot Robbie‘yi ise Once Upon a Time in Hollywood, isimsiz Roger Ailes filmi ve Dreamland‘te görebileceğiz. Amerikalıların en sevdikleri aktörlerden Tom Hanks bu yıl bir değil, üç filmle suskunluğunu bozacak. Aktör savaş filmi Greyhound‘ta, animasyon filmi Toy Story 4‘da ve biofilm A Beautiful Day in the Neighborhood‘ta karşımıza çıkacak. Üretken oyunculardan Jessica Chastain ise umut vaat etmeyen Dark Phoenix ve Eve’de, devam filmi It: Chapter Two’da izlenebilecek.