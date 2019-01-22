91. Akademi Ödülleri’nin adayları, Kumail Nanjiani ve Traces Ellis Ross’un sunduğu bir etkinlikle açıklandı.

24 farklı kategoride ödüllendirilecek adaylar arasında öne çıkan iki yapım oldu: 10’ar dalda adaylık alan Roma ve The Favourite. A Star Is Born, Vice ve Black Panther 8’er dalda adaylıkla Roma’yla The Favourite’ın hemen arkasında yer alırken, BlacKkKlansman 6 dalda, Bohemian Rhapsody ve Green Book ise 5’er dalda adaylık alan filmler oldular.

Roma, Netflix’in En İyi Film dalında adaylık kapan ilk filmi oldu. Aynı şekilde Black Panther de, Marvel’ın bu kategoriye sokmayı başardığı ilk film.

Yönetmen kategorisinde ABD’li olmayan üç yönetmen aday olurken, En İyi Görüntü Yönetimi dalında aday olan filmlerden de üçü ABD dışından.

Ödüller, 24 Şubat’ta Los Angeles’ta gerçekleştirilecek bir törenle sahiplerini bulacak.

EN İYİ FİLM

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star is Born

Vice

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christian Bale, “Vice”

Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen, “Green Book”

EN İYİ KADIN OYUNCU

Yalitza Aparicio, “Roma”

Glenn Close, “The Wife”

Olivia Colman, “The Favourite”

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mahershala Ali, “Green Book”

Adam Driver, “BlacKkKlansman”

Sam Elliott, “A Star Is Born”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Amy Adams, “Vice”

Marina de Tavira, “Roma”

Regina King, “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, “The Favourite”

Rachel Weisz, “The Favourite”

EN İYİ YÖNETMEN

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Pawel Pawlikowski, “Cold War”

Yorgos Lanthimos, “The Favourite”

Alfonso Cuarón, “Roma”

Adam McKay, “Vice”

EN İYİ ANİMASYON

“Incredibles 2,” Brad Bird

“Isle of Dogs,” Wes Anderson

“Mirai,” Mamoru Hosoda

“Ralph Breaks the Internet,” Rich Moore, Phil Johnston

“Spider-Man: Into the Spider-Verse,” Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

EN İYİ KISA ANİMASYON

“Animal Behaviour,” Alison Snowden, David Fine

“Bao,” Domee Shi

“Late Afternoon,” Louise Bagnall

“One Small Step,” Andrew Chesworth, Bobby Pontillas

“Weekends,” Trevor Jimenez

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

“The Ballad of Buster Scruggs,” Joel Coen , Ethan Coen

“BlacKkKlansman,” Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee

“Can You Ever Forgive Me?,” Nicole Holofcener ve Jeff Whitty

“If Beale Street Could Talk,” Barry Jenkins

“A Star Is Born,” Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

“The Favourite,” Deborah Davis, Tony McNamara

“First Reformed,” Paul Schrader

“Green Book,” Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

“Roma,” Alfonso Cuarón

“Vice,” Adam McKay

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born

EN İYİ BELGESEL

“Free Solo,” Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

“Hale County This Morning, This Evening,” RaMell Ross

“Minding the Gap,” Bing Liu

“Of Fathers and Sons,” Talal Derki

“RBG,” Betsy West, Julie Cohen

EN İYİ KISA BELGESEL

“Black Sheep,” Ed Perkins

“End Game,” Rob Epstein, Jeffrey Friedman

“Lifeboat,” Skye Fitzgerald

“A Night at the Garden,” Marshall Curry

“Period. End of Sentence.,” Rayka Zehtabchi

EN İYİ KISA FİLM

“Detainment,” Vincent Lambe

“Fauve,” Jeremy Comte

“Marguerite,” Marianne Farley

“Mother,” Rodrigo Sorogoyen

“Skin,” Guy Nattiv

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

“Capernaum” (Lübnan)

“Cold War” (Polonya)

“Never Look Away” (Almanya)

“Roma” (Meksika)

“Shoplifters” (Japonya)

EN İYİ KURGU

“BlacKkKlansman,” Barry Alexander Brown

“Bohemian Rhapsody,” John Ottman

“Green Book,” Patrick J. Don Vito

“The Favourite,” Yorgos Mavropsaridis

“Vice,” Hank Corwin

EN İYİ SES KURGUSU

“Black Panther,” Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker

“Bohemian Rhapsody,” John Warhurst

“First Man,” Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan

“A Quiet Place,” Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl

“Roma,” Sergio Diaz, Skip Lievsay

EN İYİ SES MİKSAJI

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“Roma”

“A Star Is Born”

EN İYİ SANAT TASARIMI

“Black Panther,” Hannah Beachler

“First Man,” Nathan Crowley, Kathy Lucas

“The Favourite,” Fiona Crombie, Alice Felton

“Mary Poppins Returns,” John Myhre, Gordon Sim

“Roma,” Eugenio Caballero, Bárbara Enrı́quez

EN İYİ MÜZİK

“BlacKkKlansman,” Terence Blanchard

“Black Panther,” Ludwig Goransson

“If Beale Street Could Talk,” Nicholas Britell

“Isle of Dogs,” Alexandre Desplat

“Mary Poppins Returns,” Marc Shaiman, Scott Wittman

EN İYİ ŞARKI

“All The Stars” “Black Panther” Kendrick Lamar, SZA

“I’ll Fight” “RBG” Diane Warren, Jennifer Hudson

“The Place Where Lost Things Go” “Mary Poppins Returns” Marc Shaiman, Scott Wittman

“Shallow” “A Star Is Born” Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt ve Benjamin Rice

“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” “The Ballad of Buster Scruggs” Willie Watson, Tim Blake Nelson

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

“Border”

“Mary Queen of Scots”

“Vice”

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

“Ballad of Buster Scruggs”

“Black Panther,” Ruth E. Carter

“The Favourite,” Sandy Powell

“Mary Poppins Returns,” Sandy Powell

“Mary Queen of Scots,” Alexandra Byrne

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

“Avengers: Infinity War”

“Christopher Robin”

“First Man”

“Ready Player One”

“Solo: A Star Wars Story”