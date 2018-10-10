2019 Türk Filmleri listesine göz gezdirdiğinizde ekonomik koşulların ağırlığı hissediliyor. Önemli yönetmenlerin filmlerine 2019’da rastlayamıyoruz. Nuri Bilge Ceylan’ın pas geçtiği, Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim, Yeşim Ustaoğlu ve Reha Erdem gibi yönetmenlerden yeni film haberleri alamadığımız, kadın yönetmenlerimize ise neredeyse hiç şans verilmediği bir yıl bizi bekliyor. Yılın menüsüne baktığımızda genel olarak gişe garantili komediler tercih edilmiş durumda… Bağımsız sinemamızın ara verdiği, gişeye bağımlı sinemanın öne çıktığı bir yıl yaşayacağız.

Organize İşler 2

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Asım Noyan, Ata Demirer, Ekin Türkmen, Bensu Soral, Demet Evgar, Ezgi Mola, Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ

Notlar ve Beklentiler: Yılmaz Erdoğan’ın suç komedisi Organize İşler’in devam filmi, çok geniş bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdi. Yılın ilk büyük gişe filmi olmayı şimdiden garantilediğini söyleyebiliriz.

Gösterim Tarihi: 4 Ocak 2019

Turkish Dondurma

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu, Will Thorpe, Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Carl Warthon

Notlar ve Beklentiler: Yaşanmış tarihi öyküleri son yıllarda sinemaya aktaran Dijital Sanatlar Yapımevi, 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki kafadarın hayatını sinemaya uyarlıyor. Film, 1.Dünya Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan biri dondurmacı (Ali Atay), diğeri deveci (Erkan Kolçak Köstendil) iki arkadaşın İngilizlerin çağrısıyla Anzak askerlerinin ülkemiz topraklarına geleceğini haber almasıyla yaşananları aktaracak…

Gösterim Tarihi: Henüz net olarak belli değil…

Karakomik Filmler: Kaçamak ve Arada

Yönetmen: Cem Yılmaz

Oyuncular: Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya, Ozan Güven, Cem Davran

Notlar ve Beklentiler: Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler serisi iki filmle birlikte gösterimde olacak. Kaçamak ve Arada’nın konusu henüz net olarak açıklanmadı. Aynı oyuncuların iki farklı filmde farklı karakterlerle karşımıza çıkacağı filmlerde Cem Yılmaz birlikte çalışmayı sevdiği isimleri bir araya getirmiş.

Gösterim Tarihi: 18 Ocak 2019

Çiçero

Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban, Tamer Levent, Cem Kurtoğlu, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Ulay, Altan Erkekli, Mehmet Esen, Levent Ülgen, Açelya Özcan, Mehmet Ezel Özgün

Notlar ve Beklentiler: 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği’nde uşak olarak görev yapan İlyas Bazna, Almanya lehinde casusluk faaliyetlerine başlar. Almanlar tarafından Çiçero kod adı verilen Bazna, bu faaliyetleri ile savaşın kaderini değiştirir.

Gösterim Tarihi: 2019 yılı ocak ayı gösterileceği söyleniyor.

Mucize 2 Aşk

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül

Oyuncular: Mert Turak, Mahsun Kırmızıgül, Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Ali Sürmeli, Metin Yıldız, Sera Tokdemir

Notlar ve Beklentiler: 2014 yapımı Mucize’nin devamının yönetmenliğini ve senaristliğini bir kez daha Mahsun Kırmızıgül üstleniyor.

Gösterim Tarihi: 1 Mart 2019

Kürk Mantolu Madonna

Yönetmen: Onur Saylak

Oyuncular: Henüz belli değil…

Notlar ve Beklentiler: Sabahattin Ali’nin klasik romanı Kürk Mantolu Madonna’nın yıllardır beklenen sinema uyarlaması için harekete geçildi.

Gösterim Tarihi: 2019’a yetiştirileceği söyleniyor.

Sibel

Yönetmen: Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci

Oyuncular: Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil

Notlar ve Beklentiler: Adana Film Festivali’nde çok beğenilen ve ödüle boğulan Sibel, köylüler tarafından dışlanan dilsiz bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Film, genel gösterim şansı da bulacak.

Gösterim Tarihi: 4 Ocak 2019

Saf

Yönetmen: Ali Vatansever

Oyuncular: Erol Afsin, Saadet Işıl Aksoy, Onur Buldu

Notlar ve Beklentiler: Saf, gecekonduda yaşayan bir çiftin mahallede çıkan kentsel dönüşüm söylentileri sonrasında değişen hayatlarını konu ediyor. Festival turuna çok iyi eleştirilerle devam eden filmin bir an önce gösterime çıkması temennimiz.

Gösterim Tarihi: 19 Nisan 2019

Topal Şükran’ın Maceraları

Yönetmen: Onur Ünlü

Oyuncular: Demet Evgar, Serhat Kılıç

Notlar ve Beklentiler: Onur Ünlü’nün bereketli yılları devam ediyor. Demet Evgar’ın da senaryo yazarları arasında yer aldığı film farklı yaşantısıyla toplumdan ayrı düşen bir kadının öyküsünü anlatacak.

Gösterim Tarihi: Daha önce 2018 olarak duyurulan filmin 2019’a kalması büyük bir ihtimal…

Kafalar Karışık

Yönetmen: Yücel Yolcu

Oyuncular: Atakan Özyurt, Fatih Yasin, Bilal Hancı, Altan Erkekli, Musa Uzunlar, Güven Kıraç, Erkan Can

Notlar ve Beklentiler: Sosyal medya fenomenleri Kafalar’ın sinema filmi bir aksiyon-komedi olarak tanımlanıyor.Filmde Atakan, zengin sevgilisi Buse’ye aşıktır. Evlenmelerinde tek engel ise Buse’nin dedesidir. Atakan da Buse ile evlenmek için tek çare olarak Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmaya karar verir. Olaylar gelişir…

Gösterim Tarihi: Henüz belli değil…

Bekarlığa Feda

Yönetmenler: Ali Doğançay, Cem Sürücü

Oyuncular: Ali Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gözgöz, Nurseli İdiz, Eda Erol, Nami Ali Esatgil, Eren Pekgöz, Aslı Bankoğlu, Volkan Cal, Kayhan Yıldızoğlu

Notlar ve Beklentiler: Ülkemizde sık sık gösterime girmeye başlayan ilişki komedilerinin yeni bir örneği. Bir babanın kızını sümsük bulduğu damadından kurtarmak için düzenlediği bekarlığa veda partisi üzerinden bir öykü anlatılıyor.

Gösterim Tarihi: Henüz net bir tarih yok…

Nebula

Yönetmen: Tarık Aktaş

Oyuncular: Barış Mert Bilgi, Ömer Bora, Serkan Aydın, Ali Yavuz Ilman

Notlar ve Beklentiler: Hay, yedi yaşındayken arazide ölü bir at bulur. Bu olay, O’nu yetişkinliğinde bile etkileyecek bir anıya, uyanışa dönüşür.

Gösterim Tarihi: Henüz net bir tarih yok…

Recep İvedik 6

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar

Notlar ve Beklentiler: Recep İvedik’in Afrika’daki maceralarını merak eden varsa serinin devam filmini izleyebilir.

Gösterim Tarihi: Şubat 2019

Sadece Farklı

Yönetmen: Ahmet Sönmez

Oyuncular: Vildan Atasever, Ömer Akgüllü

Notlar ve Beklentiler: Sadece Farklı, ‘otizmli’ bir baba ile ‘normal’ oğlunun hikâyesiri beyazperdeye taşıyacak.

Gösterim Tarihi: Henüz belli değil…

Aslı Gibidir

Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu

Oyuncular: Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan

Notlar ve Beklentiler: Sosyal medya fenomenlerinden Aslı İnandık’ın filmi Aslı Gibidir, oyuncu olmanın hayalini kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.

Gösterim Tarihi: 25 Ocak 2019

Bir Dilek Tut

Yönetmen: Meta Akkuş

Oyuncular: Altan Erkekli, Vildan Atasever, İlker Kızmaz, İhsan Berk Aydın, Ceren Reis, Melisa Giz Cengiz, Arda Kalaycı, Yusuf Kemal Kalmış, Melis Kara, Taha Yusuf Tan

Notlar ve Beklentiler: İyilik ve sevgiyi konu alan “Bir Dilek Tut” filmi maalesef davalarla ve anlaşmazlıklarla gündeme geldi. Çekimleri Mardin’de gerçekleşen filmin gösterim tarihi erteleniyor.

Gösterim Tarihi: Son bilgiler 12 Nisan 2019’da gösterime gireceği yönünde…

Sir-Ayet

Yönetmen: Onur Aldoğan

Oyuncular: Demet Oran, Aydan Akboğa, Sinan Taşkan, Gizem Terzi, Ali Burak Küçük, İlayda Özenses

Notlar ve Beklentiler: Sir-Ayet, eşinin ölümünden sonra hayatı kararan bir kadının hikayesini konu ediyor. Kocasının yokluğunu kabullenemeyen Hicran’ın bu süreçteki en büyük destekçisi kızı Gizem’dir. Geçirdiği zor günlerin üstesinden gelemeyen Hicran, kızının tavsiye üzerine psikoloğa gitmeye başlar.

Gösterim Tarihi: Henüz net olarak belli değil…

Diğer dikkat çeken ancak henüz kesinleşmeyen projelerden haberler…

Eylem Kaftan’ın uzun metrajı Kovan’ın çekimleri Artvin’de Meryem Üzerli ile devam ediyor.

Kaan Müjdeci yeni filmi Iguana Tokyo için uluslararası fonlardan destekleri toparladı.

Hababam Sınıfı, Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey’in yazdığı senaryonun ardından Doğa Can Anafarta’ya teslim edildi. Anafarta filmin kadrosunu orijinal filmdeki gibi ilanlarla oluşturmak amacında…

Aşık Veysel’in hayatı yönetmen Mustafa Uslu tarafından sinemaya aktarılacak.

Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu ile Şahan Gökbakar film projesi için anlaşma imzaladı. Yasemin Sakallıoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı Zengo karakteri sinemaya aktarılacak.

Sosyal medya ve youtube fenomenleri Oğuzhan Uğur ve Enes Batur’un da filmlerinin ocak ayında vizyon görmesi bekleniyor.