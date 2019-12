2020 Animasyon Filmleri listesinde geçtiğimiz yılların aksine, devam filmleri değil yeni ve orijinal yapımlar ağırlıkta… Özellikle Pixar’ın değişen yönetiminin yeni filmlere ağırlık veriyor olması, genel olarak animasyon dünyasını da etkilemiş gibi…

Onward

Yönetmen: Dan Scanlon

Seslendirme: Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer

Konu ve Notlar: Pixar’ın bu yıl gösterime girecek orijinal filmlerinden biri, babalarını çocukken kaybeden ve geri getirmek için uğraşan iki genç elfin hikayesini anlatacak olan Onward… Filmin babasını çocukken kaybeden yönetmen Dan Scanlon için çok kişisel bir yapım olduğu da söyleniyor.

Extinct

Yönetmenler: David Silverman, Raymond S. Persi

Seslendirme: Adam DeVine, Rachel Bloom, Zazie Beetz, Ken Jeong, Jim Jefferies, Catherine O’Hara, Reggie Watts, Alex Borstein

Konu ve Notlar: Çin ve Kanada ortak yapımında yaratıcı kadronun büyük bir bölümü The Simpsons’tan… Film Flummels isimli yaratıkların, nesillerinin tükenmesini engellemek için zamanda yolculuk etmesini anlatıyor.

Trolls World Tour

Yönetmenler: Walt Dohrn, David P. Smith

Seslendirme: Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ozzy Osbourne, Rachel Bloom, Anderson Paak, George Clinton, Mary J. Blige, Kelly Clarkson, Sam Rockwell, Ron Funches, Gwen Stefani, Icona Pop, Kunal Nayyar, Jamie Dornan, J Balvin, Kenan Thompson, Gustavo Dudamel,

Konu ve Notlar: Dreamworks, 2016 tarihli ilk filmin devamını yine önemli müzisyerleri bir araya getirerek çekiyor. Her müzik türü için bir troll kabilesi olan dünyada neşeli bir yolculuğa çıkacağız.

Mulan

Yönetmen: Niki Caro

Oyuncular: Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li, Jason Scott Lee, Yoson An, Jet Li, Tzi Ma, Hua Zhou, Ron Yuan

Konu ve Notlar: Daha önce Disney’in çizgi film klasikleri arasına giren yapımın, gercek oyuncularla çekilmiş versiyonu… Sakat babasının yerine gizlice askere katılan ve kuzeyden gelen Hun/Moğol ordularına karşı savaşan bir kızın yaşadıklarını izleyeceğiz. 27 Mart’ta tüm dünyada gösterime girecek.

Scoob!

Yönetmen: Tony Cervone

Seslendirme: Frank Welker, Will Forte, Iain Armitage, Zac Efron, Pierce Gagnon, Gina Rodriguez, Ariana Greenblatt, Amanda Seyfried, Mckenna Grace, Tracy Morgan, Kiersey Clemons, Ken Jeong, Mark Wahlberg, Jason Isaacs

Konu ve Notlar: Yıllar süren hazırlık aşamasının ardından Scooby-Doo yeniden sinemada… Warner Bros’un işin ustalarından Cervone’ye teslim ettiği yapım, çocukluğu Scooby-Doo ile geçen herkes için güzel bir nostalji olacak.

The Spongebob Movie: It’s a Wonderful Sponge

Yönetmen: Tim Hill

Seslendirme: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Clancy Brown, Mr. Lawrence, Jill Talley, Carolyn Lawrence, Mary Jo Catlett, Lori Alan, Keanu Reeves, Awkwafina, Reggie Watts, Snoop Dogg

Konu ve Notlar: Sünger Bob, üçüncü kez bir sinema filmiyle ekranlara gelecek. Film Frank Capra klasiği It’s a Wonderful Life’ın bir versiyonu olacak. Keanu Reeves gibi oyuncuları çizgi olarak değil, gerçek halleriyle göreceğiz.

The Willoughbys

Yönetmen: Kris Pearn

Seslendirme: Maya Rudolph, Ricky Gervais, Jane Krakowski, Martin Short, Terry Crews, Cristina Rosato

Konu ve Notlar: Lois Lowry’nin aynı adlı romanından uyarlanacak film ailelerini terk eden ve maceralara atılan 4 kardeşin öyküsünü anlatacak. Kris Pearn, filmin senaryosunu uyarladı ve yönetti… Seslendirme kadrosunda yer alan Ricky Gervais, aynı zamanda yapımcılar arasında…

Sonic the Hedgehog

Yönetmen: Jeff Fowler

Oyuncular: Jim Carrey, James Marsden, Neal McDonough, Tika Sumpter, Ben Schwartz, Adam Pally

Konu ve Notlar: Bilgisayar oyunlarından çıkarak hayal dünyamızdaki yerini alan Sonic’in sinemaya aktarılması sancılı bir süreç oldu… Özellikle kahramanın canlandırılması sürecinde ciddi sorunlar ortaya çıktı. Sorunlar giderilmiş görünüyor. Filmin 14 şubatta gösterimde olması bekleniyor.

Soul

Yönetmenler: Pete Docter, Kemp Powers

Seslendirme: Jamie Foxx, John Ratzenberger, Tina Fey, Daveed Diggs, Phylicia Rashad, Ahmir-Khalib Thompson

Konu ve Notlar: Pixar’ın bu yılki özgün senaryolarından biri de Soul olacak. Bizzat şirketin başındaki isim, Pete Docter’ın yöneteceği film, bir kaza sonucunda ruhunu kaybeden bir adamın, geri kazanmaya çalışmasını anlatacak.

Bob’s Burgers: The Movie

Yönetmen: Loren Bouchard

Seslendirme: H. Jon Benjamin, Dan Mintz, Eugene Mirman, Larry Murphy, John Roberts, Kristen Schaal

Konu ve Notlar: Uzun süredir beklenen Bob’s Burgers filmi, henüz net bir haber çıkmasa da bu yıl beyaz perdede olacak gibi… Serinin yaratıcısı Bouchard, genelde umutlu konuşuyor.

La Liga de Los 5

Yönetmen: Marvick Núñez

Seslendirme: Regina Blandón, Mariana Treviño, Mario Iván Martínez, Octavio Rojas

Konu ve Notlar: Meksika’nın 2D tekniklerle yarattığı çizgi filmler ilginç konularıyla dikkat çekiyor. Bu filmlerden 2020’de merakle beklenen yapım, ölüme karşı savaşan beceriksiz bir kahramanı anlatacak La Liga de Los 5…

3 yıldır crowdfunding çalışmalarıyla çekilmeye çalışan Ukrayna animasyonu Aleksandra Ruban’ın Mavka’sından henüz elimizde etkileyici bir fragman dışında herhangi bir bilgi ve görüntü yok…

1 Temmuz 2020’de gösterime gireceği açıklanan Minions: The Rise of Gru hakkında henüz hiçbir bilgi yok…

Hamish Grieve’in yöneteceği ve amerikan güreşi yıldızlarının yer alacağı Rumble’dan henüz bir gösterim tarihi açıklaması gelmedi.

The Croods’un da ikinci bölümünün bu yıl geleceği konuşuluyordu ancak pek bir umut görünmüyor.

1996’dan beri yayınlanan anime dizisi Detective Conan, Tokyo2020 Olimpiyat Oyunları’nı da içine alan bir macerayla 17 Nisan’da Japonya’da gösterime girecek.

Digimon, Last Evolution Kizuna filmiyle seriyi sürdürecek…

Efsanevi anime dizisi Evangelion ise Evangelion: 3.0 + 1.0’la devam edecek.