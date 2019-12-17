2020 Animasyon Filmleri listesinde geçtiğimiz yılların aksine, devam filmleri değil yeni ve orijinal yapımlar ağırlıkta… Özellikle Pixar’ın değişen yönetiminin yeni filmlere ağırlık veriyor olması, genel olarak animasyon dünyasını da etkilemiş gibi…
Onward
Yönetmen: Dan Scanlon
Seslendirme: Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer
Konu ve Notlar: Pixar’ın bu yıl gösterime girecek orijinal filmlerinden biri, babalarını çocukken kaybeden ve geri getirmek için uğraşan iki genç elfin hikayesini anlatacak olan Onward… Filmin babasını çocukken kaybeden yönetmen Dan Scanlon için çok kişisel bir yapım olduğu da söyleniyor.
Extinct
Yönetmenler: David Silverman, Raymond S. Persi
Seslendirme: Adam DeVine, Rachel Bloom, Zazie Beetz, Ken Jeong, Jim Jefferies, Catherine O’Hara, Reggie Watts, Alex Borstein
Konu ve Notlar: Çin ve Kanada ortak yapımında yaratıcı kadronun büyük bir bölümü The Simpsons’tan… Film Flummels isimli yaratıkların, nesillerinin tükenmesini engellemek için zamanda yolculuk etmesini anlatıyor.
Trolls World Tour
Yönetmenler: Walt Dohrn, David P. Smith
Seslendirme: Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ozzy Osbourne, Rachel Bloom, Anderson Paak, George Clinton, Mary J. Blige, Kelly Clarkson, Sam Rockwell, Ron Funches, Gwen Stefani, Icona Pop, Kunal Nayyar, Jamie Dornan, J Balvin, Kenan Thompson, Gustavo Dudamel,
Konu ve Notlar: Dreamworks, 2016 tarihli ilk filmin devamını yine önemli müzisyerleri bir araya getirerek çekiyor. Her müzik türü için bir troll kabilesi olan dünyada neşeli bir yolculuğa çıkacağız.
Mulan
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li, Jason Scott Lee, Yoson An, Jet Li, Tzi Ma, Hua Zhou, Ron Yuan
Konu ve Notlar: Daha önce Disney’in çizgi film klasikleri arasına giren yapımın, gercek oyuncularla çekilmiş versiyonu… Sakat babasının yerine gizlice askere katılan ve kuzeyden gelen Hun/Moğol ordularına karşı savaşan bir kızın yaşadıklarını izleyeceğiz. 27 Mart’ta tüm dünyada gösterime girecek.
Scoob!
Yönetmen: Tony Cervone
Seslendirme: Frank Welker, Will Forte, Iain Armitage, Zac Efron, Pierce Gagnon, Gina Rodriguez, Ariana Greenblatt, Amanda Seyfried, Mckenna Grace, Tracy Morgan, Kiersey Clemons, Ken Jeong, Mark Wahlberg, Jason Isaacs
Konu ve Notlar: Yıllar süren hazırlık aşamasının ardından Scooby-Doo yeniden sinemada… Warner Bros’un işin ustalarından Cervone’ye teslim ettiği yapım, çocukluğu Scooby-Doo ile geçen herkes için güzel bir nostalji olacak.
The Spongebob Movie: It’s a Wonderful Sponge
Yönetmen: Tim Hill
Seslendirme: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Clancy Brown, Mr. Lawrence, Jill Talley, Carolyn Lawrence, Mary Jo Catlett, Lori Alan, Keanu Reeves, Awkwafina, Reggie Watts, Snoop Dogg
Konu ve Notlar: Sünger Bob, üçüncü kez bir sinema filmiyle ekranlara gelecek. Film Frank Capra klasiği It’s a Wonderful Life’ın bir versiyonu olacak. Keanu Reeves gibi oyuncuları çizgi olarak değil, gerçek halleriyle göreceğiz.
The Willoughbys
Yönetmen: Kris Pearn
Seslendirme: Maya Rudolph, Ricky Gervais, Jane Krakowski, Martin Short, Terry Crews, Cristina Rosato
Konu ve Notlar: Lois Lowry’nin aynı adlı romanından uyarlanacak film ailelerini terk eden ve maceralara atılan 4 kardeşin öyküsünü anlatacak. Kris Pearn, filmin senaryosunu uyarladı ve yönetti… Seslendirme kadrosunda yer alan Ricky Gervais, aynı zamanda yapımcılar arasında…
Sonic the Hedgehog
Yönetmen: Jeff Fowler
Oyuncular: Jim Carrey, James Marsden, Neal McDonough, Tika Sumpter, Ben Schwartz, Adam Pally
Konu ve Notlar: Bilgisayar oyunlarından çıkarak hayal dünyamızdaki yerini alan Sonic’in sinemaya aktarılması sancılı bir süreç oldu… Özellikle kahramanın canlandırılması sürecinde ciddi sorunlar ortaya çıktı. Sorunlar giderilmiş görünüyor. Filmin 14 şubatta gösterimde olması bekleniyor.
Soul
Yönetmenler: Pete Docter, Kemp Powers
Seslendirme: Jamie Foxx, John Ratzenberger, Tina Fey, Daveed Diggs, Phylicia Rashad, Ahmir-Khalib Thompson
Konu ve Notlar: Pixar’ın bu yılki özgün senaryolarından biri de Soul olacak. Bizzat şirketin başındaki isim, Pete Docter’ın yöneteceği film, bir kaza sonucunda ruhunu kaybeden bir adamın, geri kazanmaya çalışmasını anlatacak.
Bob’s Burgers: The Movie
Yönetmen: Loren Bouchard
Seslendirme: H. Jon Benjamin, Dan Mintz, Eugene Mirman, Larry Murphy, John Roberts, Kristen Schaal
Konu ve Notlar: Uzun süredir beklenen Bob’s Burgers filmi, henüz net bir haber çıkmasa da bu yıl beyaz perdede olacak gibi… Serinin yaratıcısı Bouchard, genelde umutlu konuşuyor.
La Liga de Los 5
Yönetmen: Marvick Núñez
Seslendirme: Regina Blandón, Mariana Treviño, Mario Iván Martínez, Octavio Rojas
Konu ve Notlar: Meksika’nın 2D tekniklerle yarattığı çizgi filmler ilginç konularıyla dikkat çekiyor. Bu filmlerden 2020’de merakle beklenen yapım, ölüme karşı savaşan beceriksiz bir kahramanı anlatacak La Liga de Los 5…
3 yıldır crowdfunding çalışmalarıyla çekilmeye çalışan Ukrayna animasyonu Aleksandra Ruban’ın Mavka’sından henüz elimizde etkileyici bir fragman dışında herhangi bir bilgi ve görüntü yok…
1 Temmuz 2020’de gösterime gireceği açıklanan Minions: The Rise of Gru hakkında henüz hiçbir bilgi yok…
Hamish Grieve’in yöneteceği ve amerikan güreşi yıldızlarının yer alacağı Rumble’dan henüz bir gösterim tarihi açıklaması gelmedi.
The Croods’un da ikinci bölümünün bu yıl geleceği konuşuluyordu ancak pek bir umut görünmüyor.
1996’dan beri yayınlanan anime dizisi Detective Conan, Tokyo2020 Olimpiyat Oyunları’nı da içine alan bir macerayla 17 Nisan’da Japonya’da gösterime girecek.
Digimon, Last Evolution Kizuna filmiyle seriyi sürdürecek…
Efsanevi anime dizisi Evangelion ise Evangelion: 3.0 + 1.0’la devam edecek.