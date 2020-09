2020 yılının tüm dünya için nasıl geçtiği aşikar. Sanat ve şov dünyası da pandemi krizinden nasibini aldı maalesef. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, ABD’nin en prestijli televizyon ödülleri olan Emmy Ödül Töreni’nin gerçekleşmesine engel olmuyor. 20 Eylül tarihinde Microsoft Theatre’da Jimmy Kimmel’ın sunumuyla gerçekleşecek olan 2020 Emmy Ödülleri, bu yıl bir ilki gerçekleştirecek ve katılımcı isimlerin evine gidecek. Yani Jimmy Kimmel Microsoft Theater’da kocaman bir sahnede, büyük bir ekiple tek başına olacak ve katılımcıların ve adayların evlerine canlı yayınla bağlanacak.

Katılımcılara “Çok da resmi olmayın ama kamera karşısına pijamayla da çıkmayın!” mesajını kibarca veren Emmy Ödül Töreni’nin nasıl geçeceğinin yanı sıra, “Televizyonun Oscarları’nı” kimlerin kazanacağı da büyük bir merak konusu. Bakınız olarak biz de ödülleri kimlerin kazanacağı tahminlerimizi ve bize göre aslında kimlerin kazanması gerektiğini sizler için derledik…

En İyi Komedi Dizisi

Kim Kazanacak?

Bu yıl 6. sezonu yayınlanan Schitt’s Creek 15 adaylıkla Emmy Ödül Töreni’ne şimdiden damga vuran yapımlar arasında. Geçmiş dönemlerde bu kadar çok adaylık alan yapımların en iyi ödülüne de sahip olduğunu pek çok kez deneyimlemiştik. 2019 yılında da aynı kategoride aday gösterilen ancak ödülü Fleabag’e kaptıran Schitt Creek’in bu yıl En İyi Komedi Dizisi Emmy Ödülü’nün sahibi olacağını düşünüyoruz. 2018’de bu ödülü kazanan The Marvelous Mrs. Maisel da plase olursa şaşırmayız açıkçası.

Kim Kazanmalı?

Emmy’nin bize göre yılın komedi dizisi olan Ramy’i neden bu kategoride tercih etmediğini bilemiyoruz. Ancak adaylara bakıldığında gönlümüzün What We Do In Shadows ve her zamanki gibi Curb Your Enthusiasm’dan yana olduğunu belirtmek isteriz. Özellikle 2000’lerin başında televizyon dünyasına da sirayet eden mockumentary geleneğini 2 sezondur ısrarla ve tüm güzelliğiyle sürdüren What We Do In Shadows’u, vasat bir sezonla ekranlara dönen Curb Your Enthusiasm’ın bir adım önünde görüyoruz.

En İyi Drama Dizisi

Kim Kazanacak?

Eminiz ki Emmy de bu kategoride seçim yapmak konusunda bizim kadar zorlanmıştır. Zira o kadar çok favori var ki, hangisi seçilirse seçilsin kuşkusuz belirli bir kesimin tepkisini çekecektir. Ancak Emmy’nin, ödülün Better Call Saul veya Succession’a gideceğini düşünenleri ters köşeye yatıracağını ve tercihini son sezonuyla tempoyu iyice yükselten Ozark’tan yana kullanacağını düşünüyoruz.

Kim Kazanmalı?

Tercih yapılması en zor olan bu kategoride gönlümüz Better Call Saul’dan yana. Artık karakter değişimlerini iyiden iyiye veren ve son sezonuyla ortaya iyice şekillenmiş bir portre çizmeye başlayan Better Call Saul dönemin en iyi drama dizisi olmaya en büyük aday. Ancak hiç de gizli olmayan ve açık açık söylediğimiz, Better Call Saul’un yanında diğer favorimiz olan Succession da sadece karakter çözümlemeleri ve seyirciyi sonuna kadar zorlama cesaretini gösterdiği için bile ödülü hak ediyor.

En İyi Erkek Komedi Oyuncusu

Kim Kazanacak?

En İyi Komedi Dizisi Ödülü’nün sahibi olacağını düşündüğümüz Schitt’s Creek’in bu kategoride de ödülün sahibi olacağını düşünüyoruz. Oğlu Daniel Levy ile birlikte aynı zamanda dizinin yaratıcısı olan ve Schitt’s Creek’teki rolüyle yavaş yavaş “American Pie’daki kocaman kaşlı baba” imajını silmeye başlayan Eugene Levy büyük bir sürpriz olmazsa En İyi Erkek Komedi Oyuncusu Emmy Ödülü’nün sahibi olacaktır.

Kim Kazanmalı?

Toplamda 17 kez ödüle aday gösterilen ancak 2 kez ödülün sahibi olan Ted Danson’a artık hakkının teslim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. The Good Place’teki rolüyle Cheers ve Bored to Death’ten sonraki en başarılı televizyon işiyle geri dönen 73 yaşındaki aktör, En İyi Erkek Komedi Oyuncusu Ödülü için tecrübesiyle diğer favorimiz Ramy Youssef’in önüne geçiyor.

En İyi Yardımcı Erkek Komedi Oyuncusu

Kim Kazanacak?

Baba oğul dizi dünyasına el atan Daniel Levy ve Eugene Levy ikilisi bu yıl Emmy Ödül Töreni’ne damga vuracak gibi görünüyor. Aynı zamanda dizinin yapımcısı, yazarı ve yönetmeni de olan Daniel Levy bize göre, diğer favori Mahershala Ali’yi geçerek ödülün sahibi olacaktır.

Kim Kazanmalı?

Kariyerinde toplamda 10, Brooklyn Nine-Nine’daki gönüllerimizde taht kuran Captain Ray Holt rolüyle de 4. kez En İyi Yardımcı Erkek Komedi Oyuncusu Ödülü’ne aday gösterilen Andre Braugher adaylar arasında favorimiz. Bu sezon Brooklyn Nine-Nine’da “captain” rolünden farklı bir profil çizen Braugher’a artık hakkının teslim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

En İyi Yardımcı Kadın Komedi Oyuncusu

Kim Kazanacak?

Family Guy’daki Lois Griffin ve daha nice başarılı seslendirmeden hatırladığımız Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel’daki rolüyle belki de en başarılı oyunculuk örneğini herkese göstermeyi başardı. Borstein bu eğer bu yıl da ödülün sahibi olmayı başarırsa 3 yıl üst üste ödülün sahibi olmuş olacak ve Julie Louis Dreyfus’un ardından yeni “Emmy Canavarı” olma yolunda hızla ilerleyecek.

Kim Kazanmalı?

Bu konuda Emmy’e sonuna kadar katılıyoruz. Çok güçlü rakiplerin olmadığı bu kategoride en güçlü aday Alex Borstein gibi görünüyor. Ancak Saturday Night Live’da onlarca kılığa giren ve gerçek bir komedi oyunculuğu sergileyen Kate McKinnon’ın da gizli favorimiz olduğunu söylemeliyiz.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Kim Kazanacak?

Ozark’taki rolüyle en uzun soluklu drama işine imza atan Jason Bateman’ın peformansıyla Emmy’i de etkilediğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl da aynı kategoride ödülün sahibi olan Bateman’ın, daha önce Arrested Development’taki rolüyle komedi kategorisinde alamadığı ödülü drama kategorisinde almaya devam edecektir.

Kim Kazanmalı?

Jeremy Strong, Succession’da Kendall Roy karakteriyle özellikle dizinin son sezonunda öyle bir performans sergiledi ki, Brian Cox, Billy Porter, Jason Bateman, Steve Carrell gibi güçlü rakiplerinin esamesinin bile okunmaması gerektiğini düşünüyoruz.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Kim Kazanacak?

Emmy’nin bir diğer zorlanacağı kategorinin En İyi Kadın Oyuncu Ödülü olacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Zira ödülün Jason Bateman gibi ilk uzun soluklu drama performansını sergileyen, The Morning Show’daki rolüyle Jennifer Aniston’a gideceğinden neredeyse eminiz. Kariyerine komedi oyuncusu olarak başlayıp, iyi bir drama performansı göstererek ödülleri kucaklayan pek çok isim görmedik mi daha önce?

Kim Kazanmalı?

Hepimiz Jodie Comer’ın Killing Eve’deki alışılagelmiş şahane performansından, Olivia Colman’ın The Crown’da gerçek bir kraliçe olduğundan eminiz. Ancak Laura Linney’in Ozark’ın özellikle son sezonunda çıtayı çok yükselttiğini de unutmamak gerek. Daha önce farklı performanslarla, farklı kategorilerde 4 kez Emmy Ödülü’nün sahibi olan Linney, 2. kez aday gösterildiği Ozark performansıyla kesinlikle ödülü hak ediyor.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

Kim Kazanacak?

Succession’ın Kieran Culkin, Matthew Macfadyen ve Nicholas Braun ile damga vurduğu bir kategorideyiz. Her ne kadar The Morning Show’daki performansıyla Billy Crudup ve Better Call Saul’daki klasik Gus Fring performansıyla Giancarlo Esposito da iddiali görünse de Kieran Culkin kariyerinin ilk büyük ödülünü kazanacak gibi görünüyor.

Kim Kazanmalı?

Bu kategoride de Emmy’le aynı fikirdeyiz. Özellikle karakterinin son sezonda yaşadığı açılım ve sıradışı oyunculuk performansıyla Kieran Culkin, dev kariyeri olan isimleri arkasında bırakmayı başardı.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

Kim kazanacak?

Geçtiğimiz yıl da aynı ödülün sahibi olan Ozark’taki Ruth rolüyle Julia Garner, The Crown’dan Helena Bonham Carter ve Succession’dan Sarah Snook gibi güçlü rakiplerinin karşısında bu yıl da ödüşün sahibi olacaktır.

Kim kazanmalı?

Bu kategori de Emmy ile aynı fikirde olduğumuz kategorilerden. Ruth karakteriyle hepimizin gönlünde taht kuran Julia Garner, genç yaşına rağmen güçlü ve tecrübeli rakiplerinin karşısında ödülü sonuna kadar hak ediyor. Better Call Saul’un özellikle son sezonunda harikalar yaratan Rhea Seehorn’un neden bu kategoride aday gösterilmediğine anlam veremediğimizi de belirtmek isteriz.