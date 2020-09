Pandemi sürecinde yavaş yavaş toparlanmaya başlayan yapımcılar, TV’ler ve dijital platformlar, eylül ayı için iyi bir menüyü bir araya getirdiler. 2020 Eylül Ayı Dizileri derlemesinde iyi yeni diziler göze çarpıyor ancak çekimlerine ara verilmek zorunda kalan dizilerin devam sezonlarını göremiyoruz.

Fargo

Coen Kardeşlerin 1996 tarihli filmi temel alınarak başlayan ve geride kalan 3 sezonda takipçilerini fazlasıyla memnun eden Fargo, dördüncü sezonuyla geri dönecek. Her sezonunda ayrı bir öyküye odaklanılan dizide bu kez italyan ve siyahi mafyaların mücadelesini izleyeceğiz. İki mafya liderinin, aralarındaki barışı sağlamlaştırmak için oğullarını rakip çeteye teslim etmesiyle başlayan olaylar, haliyle yine içinden çıkılmaz hale gelecek. Chris Rock, Jason Schwartzman, Jessie Buckley bu sezonu sürükleyen isimler olacak. FX dizisinin yayın tarihi 27 Eylül…

The Third Day

İngiliz Sky, son yılların en iddialı dizilerinden birinde Jude Law ve Naomie Harris’e başrolleri verdi. Psikolojik gerilimde gizemli bir adada, bölge insanının hayat tarzına uymaya çalışan bir adamın öyküsünü izleyeceğiz. Kahramanımız kapalı bir şekilde yaşamayı seçen topluluğun pek düşündüğü gibi olmadığını kısa sürede öğrenir. Katherine Waterston, Emily Watson ve Paddy Considine’ın, Law ve Harris’e eşlik ettiği dizi Sky ve HBO, diziyi 15 eylül’de yayınlayacak.

Young Wallander

İngilizlerin ünlü dedektif karakteri Kurt Wallander’in gençliği, bir Netflix dizisinin konusu olacak. Ana karakterini Adam Palsson’un oynayacağı dizi Henning Mankell’in roman serisinden uyarlanıyor. Dizi 3 Eylül’de yayınlanacak.

Raised by Wolves

Dünya yok olduktan sonra çocuklar farklı gezegenlerde android’ler tarafından yetiştirilir. Android’ler ne olursa olsun çocukların kendilerine verilen talimatlara göre büyütülmesi yönünde programlanmıştır ve bu talimatlar içinde çocukların ateist olarak yetiştirilmesi de vardır. Dışarıdan bir dine mensup bir grup gelip çocukları almak isteyince ortalık birbirine girer. Ridley Scott’ın ilk iki bölümünü yönettiği dizinin başrollerinde Travis Fimmel, Amanda Collin ve Abubakar Salim var.

HBO Max dizisi 3 Eylül’de başlıyor.

The Boys (İkinci Sezon)

Eylül ayının en önemli dizilerinin başında ikinci sezonu merakla beklenen The Boys geliyor. Amazon Prime’daki ilk sezonda insanları kandıran kötü süper kahramanların ve onlara karşı savaşanların yaşattıklarını izlemiştik. Homelander’ın manipülasyonlarını ve yarattığı dehşeti izlemek için 4 Eylül beklenen tarih…

We Are Who We Are

Luca Guadagnino’nun bir grup gencin büyüme öykülerine odaklanacağı dizisi We Are Who We Are, HBO’da ekranlara gelecek. İtalyan yönetmen, Venedik’teki bir ABD üssünde yarattığı mikrokozmosta yine aşk, ikili ilişkiler, cinsiyet rolleri üzerine bir öykü anlatacak. Chloë Sevigny, Kid Cudi, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Spence Moore II’nun başrolleri paylaşacağı dizi 14 Eylül’de başlayacak.

Utopia

2013 tarihli, çok iyi eleştiriler alan ingiliz dizisinin Amerikan versiyonunda hikaye fragmanlara bakılırsa biraz daha farklı işleyecek gibi… Gillian Flynn’in yapımcısı olduğu dizide John Cusack’ı ilk kez TV’de izleyeceğiz. Rainn Wilson, Sasha Lane gibi güçlü oyuncuların da yer alacağı dizi 24 eylül’de yayın hayatına başlayacak.

Away

İki oscar ödüllü Hillary Swank’i üç yıllık bir göreve çıkmaya hazırlanan bir astronot olarak izleyeceğimiz dizinin yaratıcısı Andrew Hinderaker. 4 Eylül’de başlayacak dizide Swank’e Ato Essandoh, Mark Ivanir, Ray Panthaki, Vivian Wu, Talitha Bateman, Josh Charles eşlik edecek

Undercover (İkinci Sezon)

Netflix’in iyi avrupa dizilerinden Undercover’ın ikinci sezonunda Suriye’den Belçika’ya uzanan bir silah ve insan kaçakçılığı çetesine yapılan operasyonu izleyeceğiz. Anna Drijver, Tom Waes, Frank Lammers yine başrollerde… Dizi 6 Eylül’de yayınlanacak.

Tehran

Fauda’nın yazarı Moshe Zonder’in yeni dizisi bir Mossad ajanının İran’daki bir operasyonda yaşadıklarını anlatacak. Daniel Syrkin’in yapımcılığını üstlendiği dizi 25 eylül’de AppleTV+’da yayında olacak.

The Comey Rule

Eylül ayının güncel olaylara etkisi açısından en ilginç dizisi ise Showtime’da yayınlanacak. ABD seçimlerine 2 aydan az bir süre kala, Donald Trump’ın göreve geldiği ilk seçimde yaptığı ahlaksızlıkları The Comey Rule ekranlara getirecek. Jeff Daniels ve Brendan Gleeson’ın usta oyunculuklarını izlemeyi beklediğimiz dizi 27 Nisan’da

The Duchess

Netflix’in bu sonbaharda yayınlayacağı ilginç yapımlardan biri de The Duchess… Londra’da yaşayan bir bekar annenin yaşadıklarını Katherine Ryan’ın oyunuyla izleyeceğiz. Dizi 11 Eylül’de başlıyor.

Ratched

Eylül ayının en ilgi çekecek yapımlarından biri, Ken Kesey’nin daha önce Milos Forman tarafından sinemaya uyarlanan klasiği One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ten bir öykü anlatacam. Sarah Paulson’u romanın ve filmin ikonik karakteri Hemşire Ratched rolüyle izleyeceğiz. Dizi 18 Eylül’de yayınlanacak

Filthy Rich

Sezonun dijital platformlarda değil de ABD’nin yaygın kanallarından birinde yayınlanacak en ilginç dizisi Kim Catrall’ın başrolü oynayacağı Filthy Rich gibi duruyor. Koyu hristiyan ve süper zengin bir vaizin ölümünün ardından gayrimeşru çocukları olduğunu öğrenen bir kadının yaşadıklarını bu dizide izleyeceğiz.