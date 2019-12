Christian Bale sevdiği yönetmenlerle tekrar tekrar çalışan oyunculardan. Scott Cooper‘la da daha önce Out of the Furnace ve Hostiles filmlerinde çalışmış, iki filmde de iyi performanslar vermişti. Deadline ve...

Get Out filmiyle aranan yönetmen ve yapımcılardan olan Jordan Peele bu yıl The Twilight Zone ve Lovecraft Country dizilerinin yanı sıra The Hunt dizisini de hazırlatıyor. Amazon için hazırlanan...