2020 Korku Filmleri listemiz, gerilim olarak anabileceğimiz suç filmlerinden değil, doğaüstü olaylara tanık olacağınız “horror” türüne odaklanmış bir liste… Geçmiş yılların aksine bu yıl daha çok orijinal senaryo, iyi yönetmenler ve oyuncular görecek olmamız sevindirici…Bu durumda Stephen King uyarlaması IT’in önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Last Night in Soho

Yönetmen: Edgar Wright

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Thomasin McKenzie, Diana Rigg

Konu ve Notlar: Edgar Wright, klasik korku komedilerinden bu sefer saf bir korku filmine dönecek gibi… Moda tasarımcısı genç bir kızın, 60’larda yeni geldiği New York’ta kendisini korkunç olayların içinde bulmasını izleyeceğiz. Film bir ihtimal 2021’e kalabilir.

Army of the Dead

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Dave Bautista, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Chris D’Elia

Konu ve Notlar: Las Vegas’taki bir zombi salgınının ardından bir grup asker, hayatlarının kumarını oynar. Karantina alanından çıkıp, soygun yapmayı denerler. Zack Snyder, son yıllardaki stres dolu filmlerinin ardından biraz daha eğlenceli ve risksiz bir film seçmiş gibi…

Rebecca

Yönetmen: Ben Wheatley

Oyuncular: Lily James, Armie Hammer, Kristen Scott Thomas

Konu ve Notlar: Yılın en iyi korkusunun Rebecca olacağını söylemek zor değil. Hitchcock’un da çektiği romanı, Ben Wheatley gibi usta bir yönetmen günümüze uyarlayacağı için bu kadar rahat konuşabiliyoruz. Bir adamla evlenen genç bir kadının, adamın ölmüş eski karısıyla başının belaya girmesini izleyeceğiz. Daphne du Maurier’in klasik romanından uyarlanan filmin oyuncu kadrosu da güçlü… Filmin gösterim tarihi henüz belli değil.

The Hunt

Yönetmen: Craig Zobel

Oyuncular: Betty Gilpin, Ike Barinholtz, Emma Roberts, Hilary Swank

Konu ve Notlar: The Most Dangerous Game uyarlamasında, 12 yabancının bir oyunun içinde zengin amerikalılar tarafından avlanılmasını izleyeceğiz. Gerilim/korku gibi görünse de aynı zamanda bir toplumsal eleştiri sayılabilir. Senaryo Nick Cuse ve Damon Lindelof tarafından yazıldı. Filmin 2019’daki gösterimleri sık sık tekrarlanan toplu katliamlar nedeniyle ertelenmişti. ABD’de birilerinin silahı eline alıp, insanları öldürmediği bir dönem bulunursa gösterime girecek.

Antebellum

Yönetmenler: Gerard Bush, Christopher Renz

Oyuncular: Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston

Konu ve Notlar: Kendisini farklı bir zamanda gidip gelirken bulan bir siyahi yazarın yaşadığı korkunç olaylar. Gidip geldiği zaman 1800’lerin ırkçı güney ABD’si olunca olaylar gelişiyor.

A Quiet Place: Part II

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cillian Murphy, Djimon Hounsou

Konu ve Notlar: Çok tutan bir korku filminin devamının çekilmemesi gibi bir durum düşünülemez. 2018’in en ilgi çeken filmlerinden biri olan yapımın devamının konusuyla ilgili henüz pek bir detay yok. Cillian Murphy ve Djimon Hounsou’nun kadrosuna eklendiğini görmek de korku filmi sevenlerin iştahını arttıracaktır. 20 Mart’ta ABD’de gösterime girecek.

Halloween Kills

Yönetmen: David Gordon Green

Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Andi Mitichak, Judy Greer, Robert Longstreet, Omar J. Dorsey

Konu ve Notlar: Michael Myers ve Laurie Strode’nin öyküsü hiç bitmeyecek gibi… David Gordon Green’in 2018’deki başarılı yeniden çevrimi de haliyle bir devam bölümüyle karşımızda olacak. 2021’de Halloween Ends’i de izleme şansı bulacağız. İkinci bölümün gösterim tarihi, ABD’de 16 Ekim olarak belirlendi.

The Grudge

Yönetmen: Nicolas Pesce

Oyuncular: Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho, Betty Gilpin

Konu ve Notlar: Nicolas Pesce’nin son yıllarda korku filmlerindeki başarısı, The Grudge yeniden çevriminde görevlendirilerek ödüllendirildi. Pesce, ana temasını alarak yepyeni bir öykü üzerinden ilerleyecek yeni filminden “Daha önceki filmlerden daha çok korkutacak” sözleriyle çok emin olduğunu gösterdi. The Grudge 3 Ocak 2020’de gösterimde olacak.

The Organ Donor (Saw’un Yeni Versiyonu)

Yönetmen: Darren Lynn Bousman

Oyuncular: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols

Konu ve Notlar: Saw serisini Chris Rock’la yeniden çekmek çok iddialı ve riskli bir deneme… James Wan’ın orijinal filminden beri filmde oynamak istediğini söyleyen oyuncu, en sonunda amacına ulaştı. Filmin gösterim tarihi belli değil ama gelecek yıl Halloween olma ihtimali yüksek.

Antlers

Yönetmen: Scott Cooper

Oyuncular: Keri Russell, Jesse Plemmons, Jeremy T. Thomas, Scott Haze, Rory Cochrane

Konu ve Notlar: Yılın en iddialı ve merak edilen korku filmi kuşkusuz Antlers olacak. Bir çocuğun, evinde bulunan yaratığı beslemesi ve olayların kontrolden çıkmasıyla başlayan öykü, Scott Cooper’ın atmosfer yaratmaktaki usta ellerinde ilginç bir sinema deneyimine dönüşecek gibi. Film 17 Nisan’da gösterimde olacak.

Shirley

Yönetmen: Josephine Decker

Oyuncular: Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Logan Lerman, Odessa Young

Konu ve Notlar: Ünlü bir korku romanı yazarı yeni bir öykü bulmak için ilhamını kocasıyla beraber genç bir çiftin hayatını kaydırarak alır. Susan Scarf Merrell’in roman uyarlaması, bağımsız filmlerinden tanıdığımız Decker’in eline iyi oyunculardan oluşan bir kadro verecek. Filmin gösterim tarihi henüz belli değil.

Fantasy Island

Yönetmen: Jeff Wadlow

Oyuncular: Lucy Hale, Maggie Q, Portia Doubleday, Charlotte McKinney, Michael Peña, Michael Rooker

Konu ve Notlar: Gidenlerin her istediğini gerçeğe çeviren bir fantezi adasında gerçekler dışarıdan görüldüğü gibi değildir. Aynı adlı kült dizinin korku versiyonu, yılın farklı filmlerinden biri olmaya aday… Gösterim tarihi 14 Şubat olarak belirlendi..

Candyman

Yönetmen: Nia DaCosta

Oyuncular: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonnah Paris, Colman Domingo, Tony Todd

Konu ve Notlar: 1992 tarihli klasik korkunun devam filmi ilk filmin geçtiği Chicago’ya geri dönüyor. Daha çok siyahi toplumların yaşadığı bölgelerde çocukları korkutmak için anlatılan bir öyküden çıkan efsanenin ilk filmle beraber amerikan folklorunun önemli bir parçası haline geldiğini söyleyebiliriz, Filmin yapımcı koltuğunda Jordan Peele bulunuyor. Gösterim tarihi 12 Haziran…

Underwater

Yönetmen: William Eubank,

Oyuncular: Kristen Stewart, T.J. Miller, Vincent Cassel, John Gallagher Jr.

Konu ve Notlar: 2017’de çekilen ancak Fox’un satılışı nedeniyle bir türlü gösterim şansı bulamayan hazır bir film olan Underwater’ın bu yıl gösterime girmesi bekleniyor. Filmin kadrosunun ve atmosferinin iyi olduğunu zaten fragmanından anlayabiliyorsunuz.

The Turning

Yönetmen: Floria Sigismondi

Oyuncular: Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince

Konu ve Notlar: Henry James’in The Turn Of The Screw’ından uyarlanan film, klasik bir korku filminin tüm özelliklerine sahip gibi… Pek tekin olmayan bir evde, yine pek tekin olmayan çocuklarla ilgilenmek durumunda kalan bir bakıcının başına gelenleri izleyeceğiz. Filmin ocak ayında gösterimde olması bekleniyor.

The Pale Door

Yönetmen: Aaron B. Koontz

Oyuncular: Noah Segan, Melora Walters, Zachary Knighton, James Landry Hébert

Konu ve Notlar: Bir tren soygunu yapan çete, geceyi geçirmek için bir hayalet kasabaya sığınır, olaylar gelişir. Western ile korkuyu bir araya getirecek bir film gibi duruyor.

2020 Korku Filmleri arasında yer alabilecek ancak henüz net haber alamadığımız filmlere gelince…

The Purge, beşinci bölümüyle geri dönecek dense de henüz senaryonun ve oyuncuların net belli olmaması 2021’i daha olası kılıyor.

2020 Korku Filmleri arasında aynı şekilde The Conjuring serisinin üçüncü bölümü de Patrick Wilson ve Vera Farmiga’nın geri dönüşüyle yeniden çekilecekti ve eylül ayına yetişecekti ancak James Wan’ın bu sefer yönetmen olarak filmin arkasında olmaması 2021’e kalmasına yol açabilir. Wrong Turn’ün de devam bölümünün çekilmesi bekleniyor.