Pandemi dönemi daha çok dizi izlememize olanak sağladı. Bazen yeterli kalitede olmayan yapımlar seyrettiysek bile bazen ise yıllar sonra bile hatırlayacağımız yapımlar tükettik. 2020 Yılının En İyi 20 Dizisi seçkisi bu yıl izlediğimiz diziler arasında en öne çıkanları özetliyor.

(Önemli Not: Liste, izleme şansı bulabildiğim diziler arasından öznel bir seçkidir)

20- Love & Anarchy – Netflix

İsveç yapımı bu dizi bir yayınevinin dijitalleşme sürecini konu alıyor. Karakterleriyle ve komedisiyle izleyende bir sempati oluşturmayı başarıyor. Evli ve mutsuz bir genç kadın, bekar ve yakışıklı erkekle tanışırsa neler olabilir sorusuna cevap veren bu dizinin, kuvvetle muhtemel ikinci sezonu da gelecektir.

19- Room 2806: The Accusation – Netflix

Jeffrey Epstein: Filthy Rich belgeselini bizlere anımsatan, o denli kirli bir ağ oluşturmamasına rağmen elindeki gücü kötüye kullanan eski IMF başkanının yapmış olduğu istismarı konu alan bu belgesel dizi, neredeyse içerisindeki tüm karakterlerle izleyende bir antipati oluşturuyor. Birçok karakterin ‘her devrin’ insanı olduğunu düşünüyorum.

18- B Positive

Küçük dünyasıyla, durum komedisiyle ve komik karakterleriyle gelecek vadediyor. Henüz beş bölümü yayınlanan bu komedi dizisi 2021 yılında da devam edecek. Komedi meraklılarına tavsiye ederim.

17- WestWorld (3. Sezon)

İlk iki sezonda kurmuş olduğu felsefi düzlemden uzaklaşan, alelade bir aksiyon dizisine dönüşen WestWorld, kırıntılarıyla bile yoluna güçlü bir şekilde devam etti. Üçüncü sezonun oluşturduğu gerilim atmosferini başarılı buluyorum. Bazı karakterleri çöpe atmış olsa da, halen güncel devam eden diziler arasında ilgi çekici bir noktada duruyor.

16- The Eddy – Netflix

Damien Chazelle’in ilk iki bölümünü yönettiği ve bir daha ilk iki bölümü kadar iyi olmayı başaramayan bu dizi, her şeye rağmen bu listede olmayı hak ediyor. Eleştirileceği ve övüleceği çok nokta olmasına karşın bizlere başarılı karakterler sunuyor.

15- Bir Başkadır – Netflix

Bana göre dijital platformların ürettiği en iyi Türk yapımı olan Bir Başkadır, adı gibi diğer yapımlardan ayrılıyor. Yarattığı büyük etkinin altında ezilmeyen ve kitlelerin ilgiyle takip etmesini sağlayan bu dizi, yapısı itibariyle bizlere birçok şey anlatıyor.

14- Unorthodox – Netflix

Esasen köydeki baskı ortamından bunalıp kente kaçan, yeni evli bir genç kadının hikayesini değiştirip, dini merkezine alan bu yapım, ele aldığı tema itibariyle evrensel bir iş olmayı başarıyor. Dört bölümlük bu mini dizi izleyenlere ‘ana karakteri’ tanıyormuş hissi yaratıyor.

13- Kalifat – Netflix

İsveç ve Suriye arasında bir gerilim hattı oluşturan, merkezine IŞİD’i alan ve günlük hayatta bolca rastladığımız karakterler üzerinden hikayesini anlatan bu yapım kurduğu dramatik yapı sayesinde kendisini izlettirmeyi başarıyor.

12- Adult Material

Porno sektörünün acımasızlığını, kadının yerini ve erkeğin krallığını çarpıcı bir biçimde bizlere anlatıyor. Karakterleri ve söyledikleri itibarıyla çok fazla eleştiri alacağını düşündüğüm bu yapım 2020 yılının bir diğer underrated yapımı oluyor.

11- Jeffrey Epstein: Filthy Rich – Netflix

Zengin, güçlü ve istismarcı bir iş adamını konu alan bu yapım, her bünyeye uygun olmayan bir belgeselin ortaya çıkmasını sağlıyor. Paranın ve gücün getirdikleri sayesinde kendisine yen bir dünya kuran ve inanılmaz bir ağ oluşturan Jeffrey Epstein, elindeki bu sonsuz kaynağı sapık zihniyetiyle harmanlayıp akıl almaz iğrençliklere sebep oluyor.

10- The Plot Against America – BeIn Connect

Ağır anlatımına rağmen kurmuş olduğu politik alt yapısıyla ilgi çekici bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Bazı noktalarda ağır aksak ilerlese de yapım toplamıyla merak uyandırıyor. Döneminin politik sorunlarını ve ırkçılığı temele alan bu yapım 2020 yılının bana göre en iyi on dizisinden biri olmayı başarıyor.

9- Ted Lasso – Apple TV+

Dönemin ruhuna ters, eskimiş bir komedi anlayışına sahip olan bu yapım karakterleriyle, pozitif bakış açısıyla ve sevimliliğiyle 2020 yılında kendisini izlettirmeyi başarıyor. Futbolu temele alan fakat hiçbir şekilde futbolun toksik ortamından nemalanmayan bu dizi, yayın hayatına başlar başlamaz ikinci ve üçüncü sezon onaylarını şimdiden aldı bile.

8- Normal People – BluTV

Atmosferiyle, hikayesiyle ve işleniş biçimiyle gayet samimi ve içten gözüken bu yapım, pandemi döneminin başlarında yayın hayatına başlamasından dolayı birçok kişiye ulaştı. Özellikle çiftlerin beraber izlemesi gerektiğini düşünüyorum. İlişki konusunda çıkarılabilecek dersleriyle gayet iyi bir yapım.

7- Des

Bir katilin, karanlık iç dünyasında yolculuğa çıkarmış hissi yaratan, Mindhunter’a bu denli benzeyen ve başarılı oyunculuk performanslarıyla göz dolduran üç bölümlük bu mini dizi, izleyiciyi rahatsız etmeyi başarıyor. Otoritelerin gözünden kaçan bu yapımı 2020 yılının en underrated işi olarak görüyorum.

6- I Hate Suzie – BeIn Connect

Yılın en büyük sürprizlerinden biri bu yapımdı. Anlatısı, baştan sona ders niteliğindeydi. Karakterlerin iç çatışmaları, duygu durumundaki değişiklikler, başarılı oyunculuklar ve en önemlisi harika bir senaryo yapısına sahip bu yapım, izleyiciye hem duygusal hem de yer yer komik öğeler sunuyor.

5- The Last Dance – Netflix

Basketbola ilgisi olmayan bireyler dahi huşu içerisinde bu yapımı seyretti. Acaba majesteleri bu bölümde kime sinirlenip, parkede intikamını alacaktı? Yapısıyla, anlatısıyla, işleyişiyle ve karakterleriyle tam anlamıyla majestelerine yakışan bir yapım olmayı başardı.

4- We Are Who We Are – HBO Max

Görselliğiyle, oyunculuklarıyla, yapısıyla ve anlattığı konu itibariyle ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir yapım olmayı başarıyor. Luca Guadagnino’nun elinden çıkan bu dizi, bütünüyle izleyende bir sinema filmi etkisi yaratıyor.

3- Better Call Saul (5. Sezon)

Breaking Bad sonrası böylesine harika bir işi anca Vince Gilligan çıkartabilirdi. Eğer ki ilk iki sezonunu seyredip bıraktıysanız, çok büyük hata etmiş olabilirsiniz. Her sezon üstüne koyarak ilerleyen ve beşinci sezonuyla zirveye çıkan bu yapım, karakterleriyle ve diyaloglarıyla bir hayat dersi veriyor.

2- I May Destroy You – BeIn Connect

Ele aldığı temayı duygu sömürüsüne kaçmadan, didaktizmden uzak ve derinlikli bir biçimde seyirciye sunan bu yapım, izleyen bünyelerde büyük bir etki yaratabilir. Cast seçimi ve senaryosuyla ilgi çekici bir yapım olan bu mini dizi, kişisel bakış açısıyla hazırlanmamış bir liste de rahatlıkla birinci sırada da yer alabilirdi.

1- How To With John Wilson – HBO Max

Son yılların en özgün işlerinden biri. Şimdiden kült seviyesine ulaşan bu yapım, her bölümüyle gündelik yaşamın sıkıntılarını, komik ve aynı zamanda duygusal bir şekilde bizlere anlatıyor. Zekası, işin en önemli noktası. Sıradan ve olağan durumları, öylesine naif anlatıyor ki, keşke John Wilson arkadaşım olsaydı dedirtiyor. Halihazırda ikinci sezon onayı alan bu belgesel dizi, kendi adıma yılın en iyi işlerinden biri olmayı başarıyor.