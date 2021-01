2020 unutmak istediğimiz bir yıl olsa da güzel filmler ve diziler de seyrettik. Sinema ile ilgili farklı isimlere 2020 Seçkilerini sorduk. Utkan Bugay, Ethem Onur Bilgiç, Oğulcan Yılmaz ve Canset Gordi’nin 2020 yılında beğenerek izledikleri, filmler ve dizileri kapsayan bu listemiz sizlerle.

Utkan Bugay’ın Listesi

Filmler

Parazit

Bong Joon-ho’nun farklı türler arasındaki geçişleri o kadar muazzandı ki, filmi izlerken hangi duyguyu ne zaman yaşamaya başladığımı anlamadım.

Uncut Gems

Safdie Kardeşler öyle bir başkarakter yaratmış ki, film iki saatten fazla sürmesine rağmen; son ana kadar Howard’ın duygularını onunla yaşamayı bırakamıyoruz. Öyle ki son bahis sahnesini Howard gibi ben de ayakta ve gergin izledim.

Martin Eden

İKSV İstanbul Film Festivali’nin online seçkisinde izlediğim en iyi filmdi. Muhteşem görseller, şahane müzikalite ve harika bir hikayesi var. Her anlamda ilham verici.

Echo (Bergmál)

Belgesel gerçekçiliğinde kurmacaları çok seviyorum. Birbirinden bağımsız onlarca sahneden oluşan filmin sonunda, aralarındaki bağı hissetmek sinemasal manada çok etkileyiciydi.

Bilmemek

Adına o kadar çok şey sığdırmış ki, filmle dertleşmek istedim. Cinsiyet, önyargı, cinsel yönelim, kapitalizm, kabalık, şüphe, bilinmeyenden korkmak ve ona saldırmak… bu sene izlediğim en etkileyici yerli yapımdı.

Diziler

Normal People

Hayatlarındaki ve karşılarına çıkan yeni insanlar sebebiyle sürekli dönüşme ihtiyacı hisseden bir kadın ve bir erkek, birbirlerini öylesine yoğun şeyler hissediyorlar ki… Dizinin bu iki insanın duygu, düşünce ve davranış biçimlerini “aşk” gibi bir kalıba sokmadan ve olduğundan daha büyük bir şey gibi göstermeden anlatması; dizi boyunca beni de “normal” hissettirdi.

I May Destroy You

Dizinin yaratıcısı ve başrolü Michaela Coel’in iki alanda da performansı nefes kesiciydi. Irk, cinsel yönelim, sosyal medya, arkadaşlık, rıza gibi kavramlar öylesine iyi işlenmiş ki; diziyi izlemek bir yandan çok zorken diğer yandan yandan gözünüzü ekrandan ayıramıyorsunuz.

Bir Başkadır

Bir Başkadır’ın İçinde yaşadığımız “tuhaf toplumsal duruma” bakışı, son zamanlarda izlemeye ihtiyaç duyduğumuz bir şeydi. Berkun Oya’nın yaptığı işeri hep beğeniyorum. Bu da tartışmasız iz bırakan bir yapıt oldu.

Ethem Onur Bilgiç’in Listesi

Filmler

1917

Birinci Dünya Savaşını oldukça etkili yaşatıp gerçek insan manzaraları sunarak sağlam bir karakter draması ortaya koymasıyla beni oldukça etkiledi.

Midsommar

Aydınlık ve renkli bir dünyada da etkileyici bir gerilim sunabilmesini oldukça beğendim.

Portrait De La Jeune Fille En Feu

Resim gibi film diyebileceğim az filmlerden. Her sahnesiyle beni benden aldı.

Diziler

The Outsider

Sonu tam bir Stephen King vasatlığı olsada süreçte beni oldukça tatmin etti. Bazı olayların etkisinin sadece kişiye değil çevrisine de neler yaşatabileceğini doğru bir biçimde sorguluyor.

The Mandalorian

2020’nin en büyük güzelliği oldu benim için. Star Wars sevgimi geri getirdi. “Umut” kelimesinin güzelliğini hatırlattı.

Raised By Wolves

Bilim kurgularda yaşatılan mitolojik hikayeler oldum olası ilgimi çeker. Son bölümlere doğru biraz vasatlaşsa da başlangıcıyla ve kurduğu dünyalarla oldukça etkileyici bir yapım.

Oğulcan Yılmaz’ın Listesi

Filmler

TENET

Bir Nolan hayranı olarak beklentimin çoğunluğunu karşıladı diyebilirim. Özellikle görsel efekt kullanımının en aza indirilmesi, verilen emek ve ortaya çıkan iş büyüleyiciydi.

My Little Sister

Almanya yapımı bu filmi festivalde izlemiştim. Aynı zamanda konservatuvardan sınıf arkadaşı çok sevdiğim iki büyük oyuncu başrollerini paylaşıyor. Nina Hoss yine muazzam bir zarafetle döktürüyor filmde.

Aşk, Büyü, Vs

Bu yıl beni en çok heyecanlandıran ve sevdiğim iş buydu diyebilirim.

I’m Your Woman

Rachael Brosnahan’lı bu film, yılın son çeyreğinde izlediğim ve çok sevdiğim bir yapım oldu.

The Old Guard

Normalde bu tarz aksiyonlar anlık olarak gelip geçici olur ama hikayesi gereği derdine çok güzel ortak olduğum bir film çıktı The Old Guard.

Diziler

Normal People

Sanırım en çok cast seçimi nedeniyle beğendim. Müthiş bir ilişki anlatımı, çok iyi yazılmış diyaloglar vardı. Bizim kuşağın iletişimsizliğin bu kadar güzel anlatan çok az iş var. Bu yıl en sevdiğim işlerin arasında o yüzden ilk sırayı gönül rahatlığıyla “Normal People” alıyor.

Bir Başkadır

Yılın son çeyreğinde bizi bulan Berkun Oya kalemi. Berkun Oya sayfalarca tirad yazsa sıkılmadan izlersiniz. Kelimeleri boşlukta yankılanıp tekrar sizi bulan bir yazar Berkun. O yüzden ikinci sıraya onu eklemek istedim.

Unorthodox

Bence bu yılın en çarpıcı işiydi. Dört bölüm nasıl bitti anlamadım. “Shira Haas” gibi muazzam yetenekli bir ruhu bize kazandırdığı için listemdeki ilk üçüm arasına girdi.

Canset Gordi

Filmler

Never Rarely Sometimes Always

Berlin Alexanderplatz

Körkütük(Druk)

Mank

The Assistant

Diziler

Run

Ratched

Undoing