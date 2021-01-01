2020 unutmak istediğimiz bir yıl olsa da güzel filmler ve diziler de seyrettik. Sinema ile ilgili farklı isimlere 2020 Seçkilerini sorduk. Utkan Bugay, Ethem Onur Bilgiç, Oğulcan Yılmaz ve Canset Gordi’nin 2020 yılında beğenerek izledikleri, filmler ve dizileri kapsayan bu listemiz sizlerle.
Utkan Bugay’ın Listesi
Filmler
Parazit
Bong Joon-ho’nun farklı türler arasındaki geçişleri o kadar muazzandı ki, filmi izlerken hangi duyguyu ne zaman yaşamaya başladığımı anlamadım.
Uncut Gems
Safdie Kardeşler öyle bir başkarakter yaratmış ki, film iki saatten fazla sürmesine rağmen; son ana kadar Howard’ın duygularını onunla yaşamayı bırakamıyoruz. Öyle ki son bahis sahnesini Howard gibi ben de ayakta ve gergin izledim.
Martin Eden
İKSV İstanbul Film Festivali’nin online seçkisinde izlediğim en iyi filmdi. Muhteşem görseller, şahane müzikalite ve harika bir hikayesi var. Her anlamda ilham verici.
Echo (Bergmál)
Belgesel gerçekçiliğinde kurmacaları çok seviyorum. Birbirinden bağımsız onlarca sahneden oluşan filmin sonunda, aralarındaki bağı hissetmek sinemasal manada çok etkileyiciydi.
Bilmemek
Adına o kadar çok şey sığdırmış ki, filmle dertleşmek istedim. Cinsiyet, önyargı, cinsel yönelim, kapitalizm, kabalık, şüphe, bilinmeyenden korkmak ve ona saldırmak… bu sene izlediğim en etkileyici yerli yapımdı.
Diziler
Normal People
Hayatlarındaki ve karşılarına çıkan yeni insanlar sebebiyle sürekli dönüşme ihtiyacı hisseden bir kadın ve bir erkek, birbirlerini öylesine yoğun şeyler hissediyorlar ki… Dizinin bu iki insanın duygu, düşünce ve davranış biçimlerini “aşk” gibi bir kalıba sokmadan ve olduğundan daha büyük bir şey gibi göstermeden anlatması; dizi boyunca beni de “normal” hissettirdi.
I May Destroy You
Dizinin yaratıcısı ve başrolü Michaela Coel’in iki alanda da performansı nefes kesiciydi. Irk, cinsel yönelim, sosyal medya, arkadaşlık, rıza gibi kavramlar öylesine iyi işlenmiş ki; diziyi izlemek bir yandan çok zorken diğer yandan yandan gözünüzü ekrandan ayıramıyorsunuz.
Bir Başkadır
Bir Başkadır’ın İçinde yaşadığımız “tuhaf toplumsal duruma” bakışı, son zamanlarda izlemeye ihtiyaç duyduğumuz bir şeydi. Berkun Oya’nın yaptığı işeri hep beğeniyorum. Bu da tartışmasız iz bırakan bir yapıt oldu.
Ethem Onur Bilgiç’in Listesi
Filmler
1917
Birinci Dünya Savaşını oldukça etkili yaşatıp gerçek insan manzaraları sunarak sağlam bir karakter draması ortaya koymasıyla beni oldukça etkiledi.
Midsommar
Aydınlık ve renkli bir dünyada da etkileyici bir gerilim sunabilmesini oldukça beğendim.
Portrait De La Jeune Fille En Feu
Resim gibi film diyebileceğim az filmlerden. Her sahnesiyle beni benden aldı.
Diziler
The Outsider
Sonu tam bir Stephen King vasatlığı olsada süreçte beni oldukça tatmin etti. Bazı olayların etkisinin sadece kişiye değil çevrisine de neler yaşatabileceğini doğru bir biçimde sorguluyor.
The Mandalorian
2020’nin en büyük güzelliği oldu benim için. Star Wars sevgimi geri getirdi. “Umut” kelimesinin güzelliğini hatırlattı.
Raised By Wolves
Bilim kurgularda yaşatılan mitolojik hikayeler oldum olası ilgimi çeker. Son bölümlere doğru biraz vasatlaşsa da başlangıcıyla ve kurduğu dünyalarla oldukça etkileyici bir yapım.
Oğulcan Yılmaz’ın Listesi
Filmler
TENET
Bir Nolan hayranı olarak beklentimin çoğunluğunu karşıladı diyebilirim. Özellikle görsel efekt kullanımının en aza indirilmesi, verilen emek ve ortaya çıkan iş büyüleyiciydi.
My Little Sister
Almanya yapımı bu filmi festivalde izlemiştim. Aynı zamanda konservatuvardan sınıf arkadaşı çok sevdiğim iki büyük oyuncu başrollerini paylaşıyor. Nina Hoss yine muazzam bir zarafetle döktürüyor filmde.
Aşk, Büyü, Vs
Bu yıl beni en çok heyecanlandıran ve sevdiğim iş buydu diyebilirim.
I’m Your Woman
Rachael Brosnahan’lı bu film, yılın son çeyreğinde izlediğim ve çok sevdiğim bir yapım oldu.
The Old Guard
Normalde bu tarz aksiyonlar anlık olarak gelip geçici olur ama hikayesi gereği derdine çok güzel ortak olduğum bir film çıktı The Old Guard.
Diziler
Normal People
Sanırım en çok cast seçimi nedeniyle beğendim. Müthiş bir ilişki anlatımı, çok iyi yazılmış diyaloglar vardı. Bizim kuşağın iletişimsizliğin bu kadar güzel anlatan çok az iş var. Bu yıl en sevdiğim işlerin arasında o yüzden ilk sırayı gönül rahatlığıyla “Normal People” alıyor.
Bir Başkadır
Yılın son çeyreğinde bizi bulan Berkun Oya kalemi. Berkun Oya sayfalarca tirad yazsa sıkılmadan izlersiniz. Kelimeleri boşlukta yankılanıp tekrar sizi bulan bir yazar Berkun. O yüzden ikinci sıraya onu eklemek istedim.
Unorthodox
Bence bu yılın en çarpıcı işiydi. Dört bölüm nasıl bitti anlamadım. “Shira Haas” gibi muazzam yetenekli bir ruhu bize kazandırdığı için listemdeki ilk üçüm arasına girdi.
Canset Gordi
Filmler
Never Rarely Sometimes Always
Berlin Alexanderplatz
Körkütük(Druk)
Mank
The Assistant
Diziler
Run
Ratched
Undoing