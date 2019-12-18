2020 Türk Filmleri listesine bakıldığında maalesef hayal kırıklığı yaratan filmlerle karşılaşıyoruz. Gelecek yıl ülkemizin usta isimlerinin ve genç yeteneklerinin filmlerini fazla izleyemeyeceğimiz bir yıl olacak. Listede kötü komediler ve kabak tadı veren korku filmleri ağırlıkta…

Karanlık Gece

Yönetmen: Özcan Alper

Oyuncular: Berkay Ateş, Sibel Kekilli, Taner Birsel, Pınar Deniz, ,Cem Yiğit Üzümoğlu

Notlar: Sonbahar, Gelecek Uzun Sürer, Rüzgarın Hatıraları gibi önemli filmlerin yönetmeni Özcan Alper’in filmi, 2020’nin en merakla beklediğimiz filmi… Senaryosunu Murat Uyurkulak ve Özcan Alper’in kaleme aldığı Karanlık Gece, Toros Dağları’nda geçen bir linç hikayesini ele alacak. Filmin çekimlerine başlandı.

Karakomik Filmler: Emanet ve Deli

Yönetmen: Cem Yılmaz

Oyuncular: Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci

Notlar: Deli, taksici Güven’in bir gece mesaisinde yaşadığı olayları anlatıyor. Emanet ise babasının vefatının ardından şöhret olma hayaliyle yola çıkan Birol’un yaşadığı macerayı konu alıyor. Filmler 17 Ocak 2020‘de vizyona girecek.

Azizler

Yönetmenler: Yağmur Taylan, Durul Taylan

Oyuncular: Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, İlker Aksum, Göktuğ Yıldırım, Helin Kandemir

Notlar: Berkun Oya’nın senaryosunu kaleme aldığı Azizler, çok güçlü oyuncu kadrosuyla çekiliyor. Filmin konusuyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Dokuz Kere Leyla

Yönetmen: Ezel Akay

Oyuncular: Uğur Yücel, Demet Akbağ

Notlar: Ezel Akay’ın 10 yıl sonra çekeceği ilk filminin konusuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yok. Filmin bir aşk hikayesi üzerine kurulacağı söyleniyor.

Aşk Tesadüfleri Sever 2

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak, Aytaç Şaşmaz

Oyuncular: Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan

Notlar: 2010 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filminin devamı olan yapımın yönetmen koltuğunda bu defa Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak birlikte oturuyor. Filmde,1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkılıyor.

Dumlupınar: Vatan Sağolsun

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu

Notlar: Dumlupınar: Vatan Sağolsun, ülke tarihinin en büyük deniz facialarından birini anlatıyor. Yılın yüksek gişe beklentileriyle çekilen filmlerinden biri…

Acı Kiraz

Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak, Luran Ahmeti, Halil Ergün

Notlar: Film geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, henüz konusuyla ilgili ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

Biz Böyleyiz

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Oyuncular: Şebnem Bozoklu, Hümeyra, Boran Kuzum, Meriç Aral, Özge Özpirinççi, Berrak Tüzünataç

Notlar: Uzun süreden sonra bir araya gelen bir grup arkadaşın arasındaki ilişkiler, yazlık bir melodram oluşturuyor.

Baba Parası

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Murat Cemcir, Ahmet Kural, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Selçuk Aydemir

Notlar: Son iki yılda sinemadan çok magazin ve adliye haberlerine rastladığımız Ahmet Kural’ın yeni komedi filmi… Kendini tekrar etmeye başlayan Kural-Cemcir ikilisinin yeniden sinemaya dönüp dönemeyeceği merak konusuydu… Fragmana bakılırsa artık İvedik standartlarını benimsemişler… Gösterim tarihi 1 Ocak olarak belirlendi…

Dijital Esaret

Yönetmen: Birol Güven

Oyuncular: Rasim Öztekin, Simay Barlas, Özgün Çoban, Kaan Sevi, Yeşim Alıç

Notlar: Birol Güven’den kendi sinema/dizilerinden farklı bir film izleyeceğiz. Dijital dünyada başlarını belaya sokan bir grup gencin öyküsünü takip edeceğiz. Mart’ta gösterimde olması bekleniyor.

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun

Yönetmen: Ali Doğançay

Oyuncular: Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar

Notlar: Ülkemizde suç filmi sayısı fazla ama “heist” olarak adlandırılan soygun filmlerinin sayısı az. Ali ve Okan isimli iki yakın arkadaşın yaşayacağı maceraları izleyeceğimiz bu film, bu gidişatı değiştirebilecek gibi durmuyor.

Kendi Yolumda

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Oyuncular: Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp, Hakan Özoğuz

Notlar: Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan’a; “Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?” sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Film 2020 Mart’ında gösterimde olacak…

Hashtag

Yönetmen: Başaran Şimşek

Oyuncular: Özüm Çakır, Ela Yörüklü, Gülderen Güler

Notlar: Film çekimi için ıssız bir yere giden 6 sosyal medya fenomeninin başlarına gelenleri konu ediyor.

Mahalleden Arkadaşlar

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Alper Kul, Nurgül Yeşilçay

Notlar: Aydemir’in, bu yılki ikinci filmi… 2015 yılında yayımlanan “Mahalleden Arkadaşlar” kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda, kitabı da kaleme alan Selçuk Aydemir oturuyor.

Müstakbel Damat

Yönetmen: İlker Ayrık

Oyuncular: İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral

Notlar: Müstakbel Damat, sevgilisinin hamile kalması üzerine evlilik hazırlıklarına başlayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Film 14 Şubat’ta gösterimde olacak.

Gamonya: Hayaller Ülkesi

Yönetmen: Tuğçe Soysop

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Sungar

Notlar: BKM’nin genç bir ekiple çektiği Gamonya: Hayaller Ülkesi, bilmediği bir dünyaya ayak basan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor.

Amacı Olmayan Grup

Yönetmen: Ali Tanrıverdi

Oyuncular: Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak

Notlar: Çetin ailesinin oğlu Onur, hayatta amacı olmayan bir adamdır. Onun yakın arkadaşı olan Sercan’ın da Onur’dan pek farkı yoktur. Hem aile hayatlarında hem de çevresindeki insanlarla iletişim kurarken çeşitli sorunlar yaşayan Onur ve Sercan, bu düzene bir son verip hayatlarına yeni bir yön vermek ve hayattaki amaçlarını bulmak için harekete geçer. Çakallarla Dans ekibinin yarattığı bir komedi filmi… Türe pek yenilik getirmeyecek gibi görünüyor…

Eltilerin Savaşı

Yönetmen: Onur Bilgetay

Oyuncular: Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ

Notlar: Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Film ocak sonunda gösterime girecek…

Dedem: Bir Aile Kahramanı

Yönetmen: Ahmet Kapucu

Oyuncular: Gülhan Tekin, Murat Eken, Burcu Gönder Parlak, Çetin Altay, Bülent Emrah Parlak, Sarp Apak

Notlar: Bu yıl gösterime girmesi beklenen film hakkında fragman ve ayrıntılı bilgi yok.

Bayi Toplantısı

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Onur Buldu Büşra Pekin, Safa Sarı, Çağla Demir, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış

Notlar: Ülkemizin pek bilinmeyen çılgın ortamlarından bayi toplantıları üzerine kurulmuş bir komedi… BKM’nin bu yılki filmleri arasında yer alıyor.

Nasipse Olur

Yönetmen: Selahattin Sancaklı

Oyuncular: Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer

Notlar: Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Şubat 2020’de gösterime girmesi bekleniyor.

Masallardan Geriye Kalan

Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Oyuncular: Özgür Çevik, İlayda Akdoğan, Tuba Ünsal

Notlar: Masallardan Geriye Kalan, üniversitede doçent olan bir adam ile yüksek lisans öğrencisi bir genç kadın arasında yaşanan aşkı konu ediyor.

Feride

Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu, Zeynep Çamcı

Oyuncular: Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız

Notlar: Terzi olan Feride, kahraman kostümleri diken bir atölyede çalışır. Emek hırsızı olan patronuna baş kaldırıp iddialaşan Feride, hızını alamayıp moda devlerine kafa tutan bir yolculuğa koyulur.

Humraz: Cin Tarikatı

Yönetmen: Tayfun Can Demirtaş

Oyuncular: Bahar Günal, Muhittin Gündeşli, Enver Kurucan

Notlar: Humraz Cin Tarikatı, eski bir tarikat ile ilgili araştırma yapan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.

Adanış: Kutsal Kavga

Yönetmen: Emir Halilzade

Oyuncular: İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan

Notlar: Adanmışlar, İstanbul’u fethinin ardından Türklerin eline geçen önemli bir sırrı korumak için teşkilatlanmış olan bir gruptur. Sırrı korumak için her şeyi göze alan “Adanmışlar, sırrı ele geçirmek için çabalayan karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye girişir. Konusundan da anlaşılacağı gibi son dönemde moda olan konuları kullanan bir filme benziyor.

Kilit

Yönetmen: Adil Oğuz Valzade

Oyuncular: Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Celil Nalçakan, Asuman Dabak

Notlar: Hakkında ayrıntılı fazla bilgi bulunmayan film bir polisiye…

Selim Bey’in Yolculuğu: Çağan Irmak’ın yeni filmiyle ilgili sadece başrol oyuncuları Haluk Bilginer ve Farah Zeynep Abdullah biliniyor…

Ya İstiklal Ya Ölüm: Yönetmen Murat Şeker futbol tarihine de ayna tutarak Fenerbahçeli futbolcuların milli mücadeleye katkılarını anlatacak.

Koca Yusuf: Deliormanlı efsanevi güreşçi Koca Yusuf’un hikayesinin anlatılacağı filmde Jessica May ve Çağatay Ulusoy’un baş rolde yer alacağı söylendi ancak filmden yeni haberler gelmedi.

Zengo: Sosyal medya fenomenlerinden Yasemin Sakallıoğlu’nun başrolünde yer aldığı Zengo’nun Şahan Gökbakar tarafından yönetildiği söyleniyor.

Hababam Sınıfı Kıbrıs’ta: Yaz Oyunları: Hababam Sınıfı’nı anlatırken genelde Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eseri denir. Gerçekten bu kadar berbat yeniden çevrime dayanması, ölümsüz olduğunu gösteriyor.

50 Kelimelik Mektuplar: Kasım ayında çekimlerine başlanan 50 Kelimelik Mektuplar Emir Halilzade tarafından yönetiliyor. Andan Menderes’in başbakanlık dönemini anlatan filmde, Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Derya Alabora ve Altan Erkekli başrollerde…

Oğluma Mektuplar: Gazeteci-Yazar Lütfiye Pekcan’ın romanı Oğluma Mektuplar’ın da film olacağı açıklansa da, yeni bir gelişme haberi alamadık.