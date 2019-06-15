Daha önce pek çok yazıda değindiğim üzere 2019’un sonlarına doğru Netflix ve rakipleri arasındaki savaş daha da kızışacak. Bilindiği üzere Apple TV+ ve Disney+ bu yılın sonbaharında erişime açılacak. Warner Bros.’un hazırladığı dijital platformsa 2020’den önce erişime açılamayacak gibi görünüyor. Apple ve Disney duyurdukları projelerini sonbahara hazır hale getirmeye uğraşadursun DreamWorks Animation’ın kurucularından yapımcı Jeffrey Katzenberg mobil dijital platformu Quibi‘ın yapımlarını açıklamaya devam ediyor. Katzenberg’in kurduğu Quibi için Steven Spielberg‘ten Steven Soderbergh‘e, Idris Elba‘dan Antoine Fuqua‘ya dek pek çok ünlü isim projeler hazırlıyor.

“Quick bites”ın (hızlıca bir ısırık almak) kısaltması olan Quibi’ın ilgiyi çeken tarafı bütün yapımlarının kısa süreli olması. Yani Quibi platformundan bir dizi açıldığında bu dizilerin bölümleri 7-10 dakika, toplam süreyse 2-4 saat arasında olacak. Platformun adından da anlaşılacağı üzere Katzenberg hızlıca tüketilebilecek yapımlar hazırlatıyor. Bu yapımlar zamanını Youtube’ta, Facebook’ta, Instagram’da geçiren, akıllı telefonlarıyla epey haşır neşir olan kitle için hazırlanıyor. Katzenberg’in istediği şeyse bu platformuna TV denmemesi. Çünkü ünlü yapımcı bu platformunu TV’yle rekabet edecek bir platform olarak görmüyor, zaten platformun kuruluş amacı Youtube’ta vs kısa süreli videolarla zamanını geçiren kitleyi çekmek.

Quibi Nisan 2020‘de önce ABD’de erişime açılacak, daha sonra globalleşecek. Platformun ABD ücreti aylık 4.99 dolar olacak. Platformda reklam görmek istemeyenlerse 7.99 dolar ödeyecekler. Haberlere göre 2020’de 7 bin parçanın (dizi bölümü, kısa film vs) yayınlanacağı tahmin ediliyor. Dilerseniz hemen Quibi’ın içeriklerini tanıtalım.

Genelde başkalarının senaryolarını filmleştiren usta yönetmen Spielberg yıllar sonra ilk kez bir yapımın senaryosunu kaleme alacak. Spielberg’s After Dark adı verilen dizi korku türünde olacak. Usta yönetmen bu dizinin Quibi’da sadece geceleri izlenebilmesini istiyor. Eğer planda bir değişiklik olmazsa sabahleyin bu dizi en azından Quibi platformu üzerinde izlenemeyecek. Amaç tabii ki korkutmak. Katzenberg, Spielberg’in dizisinin 5-6 bölümden oluşacağını, bu bölümlerin de 10-12 kısımdan oluşacağını söylemiş. Spielberg’in adaşı Steven Soderbergh‘e geçelim. Kariyeri boyunca sürekli yeni şeyler deneyen (iPhone’la filmler çekmek, türlerin yapısıyla oynamak, bağımsız film de, gişe filmi de, dizi de çekmek vs) Soderbergh bu yeni platformun haberini alır almaz Katzenberg’i arayıp yeni bir dizi hazırlamak istediğini söylemiş. Soderbergh’in dizisinin ayrıntıları açıklanmadı.

Yönetmen Paul Feig ve Guillermo del Toro da birer dizi hazırlayacaklar. Ama bu dizilerin de ayrıntıları duyurulmazken Antoine Fuqua‘nın hazırladığı, Dog Day Afternoon‘un bir versiyonu olan, Irak Savaşı’ndan dönen siyahi bir gencin SWAT timiyle karşı karşıya gelmesini konu alan dizinin adı ve başrolleri açıklanmıştı. #Freerayshawn adı verilen dizide Stephen James ve Laurence Fishburne rol alacak. Genelde komedi filmlerinde rol alan aktris Anna Kendrick‘in başrolünde Dummy adlı bir film de hazırlanıyor. Kendrick komedi türündeki bu filmde umut vaat eden bir yazarı oynayacak. Film bu yazarla sevgilisinin şişme bebeğini konu alacak. Oyuncusuyla öne çıkan diğer yapımsa Wolves and Villagers. Jason Blum‘ın yapımcılığını üstlendiği, Naomi Watts‘lı bu dizi, Fatal Attraction filminin bir versiyonu olacak.

Quibi için bilimkurgu türündeki Don’t Look Deeper adlı bir dizi de hazırlanıyor. Don Cheadle, Emily Mortimer ve Helena Howard‘ın başrollerini üstlendiği dizi, Kaliforniya’nın merkezindeki bir lisede okuyan bir gencin insan olup olmadığından şüphelenmeye başlamasından sonra ortaya çıkan beklenmedik olayları konu alan dizinin yapımcılığını Doug Liman‘la Charlie McDonell üstlenirlerken yönetmenlik koltuğuna Catherine Hardwicke oturacak. Daha önce Netflix’e dizi hazırlayan Idris Elba bu platforma da yeni bir içerik hazırlayacak. Elba vs. Block adı verilen yapım reality türünde bir program olacak. Program, Elba’yla otomobil yarışçısı Ken Block‘ın mücadelesini konu alacak.

Şimdilik Quibi tarafından duyurulan projeler bunlar ama “7 bin içerik eklenecek” cümlesinden de anlaşılacağı üzere yıl boyunca bu platforma neredeyse sürekli yeni şeyler eklenecek.