2021 Aksiyon Filmleri, Soygun ve Mafya Öyküleri seçkisinde genelde yeni yapımların sayısı az. Çoğunlukla pandemi koşulları nedeniyle geçtiğimiz yıldan ertelenen filmleri izleyeceğiz. Aksiyon ve savaş filmleri kalabalık ekipleri bir araya getirdiği için covid-19 sonrasında çok sayıda proje askıya alındı. Bu seçkide fantastik, bilim kurgu ve süper kahraman filmlerinin olmadığını hatırlatalım. Onları ayrı bir seçkide aktaracağız. Bu seçkide doğaüstü olaylar pek yok kısacası…

Top Gun: Maverick

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Tom Cruise, Miles Teller, Jon Hamm, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Ed Harris

Konu ve Ayrıntılar: İlk filmden 30 yıl sonra Maverick’in maceralarını izlemeye devam edeceğiz. Tom Cruise, kendisini uluslararası şöhrete ulaştıran filmde yine uçakları oyuncak gibi kullanacak. Pandemi nedeniyle ertelenen film başarılı olursa, yeni yıldızlarla bir seriye dönüşmesi zor değil. Gösterim tarihi şimdilik 2 Temmuz 2021…

The Many Saints of Newark

Yönetmen: Alan Taylor

Oyuncular: Michael Gandolfini, John Magaro, Alessandro Nivola, Jon Bernthal, Vera Farmiga

Konu ve Ayrıntılar: Tony Soprano’nun gençliğini izleyeceğimiz, uzun yıllardır merakla beklediğimiz bir yapım. James Gandolfini’nin oğlu Michael’ın babasının oynadığı karakterin gençliğini oynayacak olması da açıkçası duygusallığımızı arttırıyor. 12 Mart’ta gösterime girecek film, kesinlikle yılın en öne çıkan mafya/suç filmi olacak.

No Time To Die

Yönetmen: Cary Fukunaga

Oyuncular: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux

Konu ve Ayrıntılar: Daniel Craig’in son kez 007’yi canlandıracağı filmde James Bond’un emeklilikten döndürecek kadar sert bir düşmanla karşılaşacağız. Tüm seri içinde kadrosu en zengin film olabilir. 2020’nin en çok ertelenen filminin gösterim tarihi şimdilik 2 Nisan 2021…

F9

Yönetmen: Justin Lin

Oyuncular: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Sung Kang, John Cena, Charlize Theron, Helen Mirren

Konu ve Ayrıntılar: Fast and Furious serisinin bitme ihtimali yok gibi görünüyor. Dokuzuncu bölümün 2020 yazının hitlerinden biri olması beklenirken şu anda 2021’in sıkışık gösterim sırasına girdi. Öngörülen gösterim tarihi şimdilik 28 Mayıs 2021.

Lockdown

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor, Ben Stiller, Lucy Boynton, Stephen Merchant, Ben Kingsley

Konu ve Ayrıntılar: Doug Liman, farklı konulardan tam Hollywood’un istediği filmler çıkartabilen bir isim. Peaky Blinders’ın yaratıcısı Steven Knight’ın yazdığı bir senaryo üzerine iyi oyuncularla çekeceği film merak yaratacak cinsten. Film, sinemalarda değil HBO Max’te gösterime girecek.

The King’s Man

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: Harris Dickinson, Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Matthew Goode, Charles Dance, Daniel Brühl, Stanley Tucci, Djimon Hounsou

Konu ve Ayrıntılar: 2020’nin sık ertelenen filmlerinden biri de Kingsman’in kuruluşunu anlatan The King’s Man… Filmde 1900’lerin başına döneceğiz ve gizli örgütün ilk günlerini izleyeceğiz. Serinin üçüncü bölümünün ve bir de amerikan versiyonu Statesman’in de hazırlandığını söyleyelim. Film bir aksilik çıkmazsa 12 Şubat’ta gösterim şansı bulacak.

Cherry

Yönetmenler: Russo Kardeşler

Oyuncular: Tom Holland, Kelli Berglund, Jack Reynor, Michael Gandolfini

Konu ve Ayrıntılar: Bir askeri doktor, ülkesine döndükten sonra uyuşturucu alışkanlığı ve borçları nedeniyle bir banka soyguncusuna dönüşür. Nico Walker’ın aynı adlı kitabı, suç edebiyatının klasiklerinden biri. Russo’ları Marvel evreni dışında izlemek de ilginç olacak. En merakla beklenen ise Tom Holland’ın performansı… 26 Şubat 2021’de Apple TV+’ta gösterilmesi planlanıyor.

Mission: Impossible 7

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, Haley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Pom Klementieff,

Konu ve Ayrıntılar: Daha önce iki MI filmini yöneten Christopher McQuarrie’nin serideki yeni filmi 2021’de gösterime girecek. Yedinci bölümün birbiriyle bağlantılı iki bölüm olması, ikinci kısımın 2022’de gösterime girmesi bekleniyordu ama pandemi planları bozmuş olabilir. Şimdilik gösterim tarihi 19 Kasım 2021…

Nobody

Yönetmen: Ilya Naishuller

Oyuncular: Bob Odenkirk, Gage Munroe, Connie Nielsen, Aleksey Serebryakov.

Konu ve Ayrıntılar: Evine hırsız giren kendi halinde bir adam, soygunculara müdahalede bulunmaz. Herkes bunu adamın pısırıklığına bağlarken gerçek çok daha farklıdır. Yılın en farklı aksiyon filmlerinden biri olacak gibi görünüyor.

No Sudden Move

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Don Cheadle, Benicio Del Toro, Jon Hamm, Matt Damon, Julia Fox, Amy Seimetz, David Harbour, Ray Liotta, Noah Jupe, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Bill Duke

Konu ve Ayrıntılar: Tüm filmografisi bir yana, aksiyon ve soygun filmlerinde özel bir yeteneği olan Soderbergh, bu sefer Ocean’ınkinden farklı bir ekip topluyor. Bir araya getirildikleri soygun ters giden bir grup suçlunun yaşadıklarını izleyeceğiz. Film yine All-Star bir kadroya sahip. 2021’in ikinci yarısında görme ihtimalimiz yüksek.

Rebel Ridge

Yönetmen: Jeremy Saulnier

Oyuncular: John Boyega, Don Johnson, Erin Doherty, James Cromwell.

Konu ve Ayrıntılar: Saulnier, genel olarak aşırı sert aksiyon filmlerinin yönetmeni olarak biliniyor. Bu filminde baş karakterini uğradığı haksızlığa karşı savaşırken izleyeceğiz. Özellikle Boyega için izlenilecek bir film gibi duruyor. Netflix’ten yayınlanacak filmin gösterim tarihi henüz belli değil.

The Sound of Philadelphia

Yönetmen: Jeremie Guez

Oyuncular: Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman, Maika Monroe

Konu ve Ayrıntılar: Peter and Michael, Philadelphia’nın soğuk sokaklarında büyüyen iki irlandalı gençtir. Ailelerinin suç geçmişi onların da yolunu çizer. Bazı ülkelerde “Sons of…” bazı ülkelerde de “Sound of…” ismiyle gösterime girecek film, drama yönü yüksek bir suç filmi gibi görünüyor. Fransa’da ilk gösterimi festivallerde yapıldı ve iyi eleştiriler aldı.

The Card Counter

Yönetmen: Paul Schrader

Oyuncular: Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tiffany Haddish, Tye Sheridan

Konu ve Ayrıntılar: Bir kumarbazın intikam öyküsünü izleyeceğimiz film, günümüzün en iyi senaristlerinden Paul Schrader’ın yöneteceği bir yapım. Başrol oyuncuları da zaten heyecanlanmamıza yetiyor. 2021’in ilk yarısında gösterimde olma ihtimali var.

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Yönetmen: Patrick Hughes

Oyuncular: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Richard E. Grant, Morgan Freeman, Antonio Banderas, Frank Grillo

Konu ve Ayrıntılar: 2017 tarihli The Hitman’s Bodyguard çok iyi eleştiriler almasa da yapımcılar bir şans daha vermeyi tercih etti. Film, isminden de anlaşıldığı gibi Salma Hayek’in karakteri Sonia’ya odaklanacak. Gösterim tarihi 20 Ağustos 2021 olarak planlanıyor.

The Asset

Yönetmen: Martin Campbell

Oyuncular: Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Maggie Q

Konu ve Ayrıntılar: Vietnam’da da birlikte savaşmış iki tetikçinin maceraları. Rush Hour ve Expendables’ın yapımcıları farklı bir seri yaratmaya çalışıyorlar gibi duruyor.

The Marksman

Yönetmen: Robert Lorenz

Oyuncular: Liam Neeson, Katheryn Winnick, Sarah Teresa

Konu ve Ayrıntılar: Sayısını unuttuğumuz Liam Neeson aksiyonlarından biri daha 2021’de gösterimde olacak. Bu sefer Neeson’ı Meksika sınırında bir çocuğun hayatını kurtarırken izleyeceğiz.

Take Back

Yönetmen: Christian Sesma

Oyuncular: Mickey Rourke, Michael Jai White, James Russo

Konu ve Ayrıntılar: Mickey Rourke’u kötü adam olarak izleyeceğimiz filmlerden biri daha… Kızı insan tacirleri tarafından kaçırılan bir ailenin mücadelesini izleyeceğiz.

Born A Champion

Yönetmen: Alex Ranarivelo

Oyuncular: Dennis Quaid, Katrina Bowden, Sean Patrick Flanery

Konu ve Ayrıntılar: 2021, pandemi nedeniyle spora da bir süre ara verildiği için çok verimli geçmeyecek gibi görünüyor. Öne çıkan ender filmlerden biri jujitsu konulu. Biraz fazla milliyetçilik koksa da Sean Patrick Flanery için izlenebilecek bir film gibi duruyor.

Kısa Notlar:

Sherlock Holmes 3‘ün 2021 yılında gösterimde olması bekleniyordu. Ancak hazırlıklar henüz pandemi nedeniyle hız kazanamadı. Şimdilik Chris Brancato’nun senaryosu üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Öngörülen tarih 22 Aralık 2021…

Ferdinando Cito Filomarino’nun yönettiği ve Alicia Vikander, John David Washington, Boyd Holbrook’un başrolleri oynadığı Born to Be Murdered‘in gösterim tarihi de 2022’ye sarkabilir.

2020’de Toronto Film Festivali’nde gösterilen ve beğenilen Halle Berry’nin yönettiği ve başrolü oynadığı Bruised, Netflix’in bu yılki aksiyonlarından biri… Netflix’in bu yıla yetiştirmek istediği filmler arasında Rawson Marshall Thurber’ın yönettiği Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot’nun oynadığı Red Notice de var.

2022’YE ERTELENEN FİLMLER

355

Yönetmen: Simon Kinberg

Oyuncular: Jessica Chastain, Fan Bingbing, Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Edgar Ramirez, Sebastian Stan, Diane Kruger, Emilio Insolera

Konu ve Ayrıntılar: Kadın başrollü aksişon filmlerine bir yenisi ekleniyor. Theresa Rebeck’in senaryosunu yazdığı filmin yapımcısı başrol oyunculuğunu da üstlenen Jessica Chastain… Yıldızlarla dolu kadrosuyla 355, 2022 yılının ilk büyük aksiyon filmi olacak.