2021 Animasyon Filmleri ve Masal Uyarlamaları seçkisinde son yıllarda olduğu gibi çok sayıda devam filmi dikkat çekiyor. Büyük stüdyolar, yeni öykülere sıcak bakmazken, yaratıcı işlerine alıştığımız uluslararası isimler de bu yıl sessiz kalacaklar gibi…

Minions: The Rise of Gru

Yönetmenler: Kyle Balda, Brad Abelson

Seslendirme Kadrosu: Pierre Coffin, Steve Carell, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh, RZA, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Russell Brand, Julie Andrews, Alan Arkin

Konu ve Ayrıntılar: Tarihin en çok gişe getiren animasyon serisinin devam filmleri de üst üste gelmeye devam edecek gibi. Yine olağanüstü bir seslendirme kadrosu ve fragmana bakılırsa yine farklı bir dönemde geçecek bir öykü bir araya gelecek.

Luca

Yönetmen: Enrico Casarosa

Seslendirme Kadrosu: Belirsiz

Konu ve Ayrıntılar: İtalyan Rivierası’nda bir insanla, insan kılığına girmiş bir deniz canavarı arasındaki dostluğu izleyeceğimiz bir Pixar filmi… Seslendirme kadrosunun büyük bir bölümünün önemli italyan oyunculardan oluşacağı söyleniyor ancak isimler henüz açıklanmadı. Gösterim tarihi 18 Haziran 2021 olarak belirlendi…

Cinderella

Yönetmemen: Kay Cannon

Oyuncular: Camila Cabelo, Billy Porter, Minnie Driver, John Mulaney, Charlotte Spencer, James Corden

Konu ve Ayrıntılar: Klasik masalın modern müzikal versiyonu… 2018’de Blockers’la önemli başarı yakalayan Kay Cannon’ın rüya projesi olduğu söyleniyor. 5 Şubat 2021’de gösterime girmesi beklenen filmin yıldızı Camila Cabelo olacak.

Daisy Quokka: World’s Scariest Animal

Yönetmen: Ricard Cusso

Seslendirme Kadrosu: Angourie Rice, Sam Neill, Grant Denyer, Lucy Durack, Frank Woodley, Sharnee Tones

Konu ve Ayrıntılar: Hayvanlar dünyasının survivor’a benzeyen yarışmasında pek alışılmadık bir şekilde yer almak isteyen genç bir quokka’nın öyküsü…

D’Artacán y los Tres Mosqueperros

Yönetmen: Toni Garcia

Konu ve Ayrıntılar: D’Artagnan ve 3 Silahşörlerin köpek dostlarımızla çekilmiş bir versiyonu… 80’li yıllarda ülkemizde de bir süre yayınlanan çizgi dizi, bir filmle geri dönüyor.

Ainbo: Spirit of the Amazon

Yönetmenler: José Zelada, Richard Claus,

Seslendirme Kadrosu: Lola Raie, Rene Mujica, Naomi Serrano, Alejandra Gollas, Bernardo De Paula, Joe Hernandez

Konu ve Ayrıntılar: Peru’dan, Amazon ormanları’nın korunmasıyla ilgili etkileyici bir öykü… Umarız uluslararası dağıtıma da çıkma şansı bulur.

Cemacemas

Yönetmen: Tai-Yu Liao

Seslendirme Kadrosu: Stephanie Sheh, Todd Haberkorn, Courney Lin

Konu ve Ayrıntılar: Tayvan’dan yerel motiflerin kullanıldığı etkileyici bir öykü… Samilikan isimli bir kızın hayatındaki büyük gelişmeleri izleyeceğiz.

Connected

Yönetmen: Mike Rianda

Seslendirme Kadrosu: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, Olivia Colman

Konu ve Ayrıntılar: Geçtiğimiz yıl hazır olan ancak pandemi nedeniyle gösterim şansı bulamayan film, bu yıl iyice sıkışan takvimde kendine yer bulmaya çalışacak. Yılın orijinal ve güncel öyküsüyle dikkat çeken filmlerinden…

Peter Rabbit 2: The Runaway

Yönetmen: Will Gluck

Oyuncular/Seslendirme: James Corden, Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo, Elizabeth Debicki

Konu ve Ayrıntılar: İlk bölümü önemli gişe başarısı yakalayan Peter Rabbit’in devam filmi, 2020’de pandemiye takıldı. Yılın hemen başında 15 Ocak’ta gösterime girmesi planlanıyor ama ertelenme ihtimali yüksek.

Tom and Jerry

Yönetmen: Tim Story

Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Ken Jeong, Colin Jost, Rob Delaney

Konu ve Ayrıntılar: Klasik çizgi film bu sefer bir live-action versiyonuyla geri dönecek. Pandemi olmasaydı 2020 noel sezonunda gösterime girmesi ve büyük gişe getirmesi planlanıyordu. Yeni gösterim tarihi şimdilik 5 Mart 2021

Raya and the Last Dragon

Yönetmenler: Paul Briggs, Dean Wellins

Seslendirme: Awkwafina, Cassie Steele

Konu ve Ayrıntılar: 12 Mart 2021 gösterime girmesi beklenen filmde, genç bir savaşçının geriye kalan son ejderhayı arayışını izleyeceğiz. Awkwafina da ejderhayı şeslendirecek.

Wish Dragon

Yönetmen: Chris Appelhans

Seslendirme Kadrosu: Jackie Chan, Ian Chen, Constance Wu, John Cho, Natasha Liu Bordizzo

Konu ve Ayrıntılar: Jackie Chan’in yapımcıları arasında olduğu, amerikan-çin ortak yapımı bir animasyon. 2019’daki ilk gösterimi neredeyse 2 yıl ertelenmek zorunda kaldı.

Wendell and Wild

Yönetmen: Henry Selick,

Oyuncular/Seslendirme: Jordan Peele, Keegan-Michael Key

Konu ve Ayrıntılar: Selick’i, Key and Peele ile bir araya getirecek film, iki şeytan kardeşin maceralarını anlatan korku-komedi-stop motion olacak. Film Netflix’te yayınlanacak.

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

Yönetmen: Hideaki Anno, Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama

Konu ve Ayrıntılar: Hideaki Anno’nun Evangelion’a veda etme ihtimali filmi yılın en önemli animelerinden biri kılıyor. Rebuild of Evangelion tetralojisinin son filminin gösterim tarihi şimdilik 23 Ocak 2021 olarak belirlendi.

Space Jam 2

Yönetmen: Malcolm D. Lee

Başroller: LeBron James, Don Cheadle

Konu ve Ayrıntılar: Michael Jordan’lı Space Jam’e, LeBron James’li Space Jam 2 ile devam ediliyor. Ryan Coogler yapımcılar arasında. Gösterim tarihi 16 Temmuz olarak belirlendi.

Pinocchio

Yönetmen: Guillermo del Toro

Seslendirme Kadrosu: Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Tim Blake Nelson, Finn Wolfhard, Burn Gorman, John Turturro, Cate Blanchett

Konu ve Ayrıntılar: Guillermo del Toro’nun yıllardır rüyalarındaki proje, stop-motion tekniğiyle karşımızda olacak. del Toro, öyküyü sert bir masal olarak tanımlamayı sevdiği için ortaya çıkacak filmi de merakla bekliyoruz.

The Boss Baby: Family Business

Yönetmen: Tom McGrath

Seslendirme Kadrosu: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris, Ariana Greenblatt, Eva Longoria, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Jeff Goldblum

Konu ve Ayrıntılar: The Boss Baby’nin ikinci bölümünün başında büyümüş olarak gördüğümüz kahramanlarımız, özel bir iksik sayesinde yeniden kücülerek dünyayı kurtarmaya çalışırlar. Gösterim tarihi şimdilik 26 Mart 2021 olarak belirlendi.

Rumble

Yönetmen: Hamish Grieve

Oyuncu: Geraldine Viswanathan, Will Arnett, Terry Crews, Becky Lynch, Roman Reigns, Ben Schwartz, Jimmy Tatro, Susan Kelechi, Watson, Carlos Gómez, Charles Barkley, Chris Eubank, Bridget Everett

Konu ve Ayrıntılar: Canavar güreşinin popüler bir spor olduğu paralel bir dünyada genç bir yıldızın doğuşunu izleyeceğiz.

Vivo

Yönetmen: Kirk DeMicco

Seslendirme Kadrosu: Belirlenecek

Konu ve Ayrıntılar: Bir maymunun Havana’dan başlayan müzisyen olma yolculuğunun, Miami’de son bulmasını izleyeceğiz. Proje Lin Manuel Miranda’nın ve ayrıntılar büyük oranda gizli. 16 Nisan 2021 gösterimde olacağı söyleniyor ancak henüz şüpheli…

Ron’s Gone Wrong

Yönetmenler: Jean-Philippe Vine, Alessandro Carloni, Octavio Rodriguez

Seslendirme: Thomas Barbusca, Bentley Kalu

Konu ve Ayrıntılar: Animasyon, çocukların en iyi arkadaşlarının robotlar olduğu bir dünyada geçiyor. Bir çocuğun, kendi robotunun programından sapmasıyla yaşananları izleyeceğiz. 23 Nisan 2021’de gösterime girmesi bekleniyor.

Cruella

Yönetmenler: Alex Timbers ve Craig Gillespie

Oyuncular: Emma Stone, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste, Paul Walter Hauser, Emma Thompson

Konu ve Ayrıntılar: Bu film konusunda da pek haber alamasak da 28 Mayıs 2021’de gösterime girmesi bekleniyor. 101 Dalmaçyalı’nın kötüsü Cruella’nın gençliğini izleme şansı bulacağız.

Durumu Belirsiz Projeler:

Hotel Transylvania 4‘un da Adam Sandler’ın durumuna göre 2021 Noel’ine hazır olması bekleniyor.

Sing‘in de ikinci bölümünün anonsu yapıldı ancak henüz yönetmen ve kesin kadro belli değil

2018’den beri gündemde olan Blazing Samurai da bu yıl gösterim şansı bulabilir.

Ocak ayı için bir Rugrats filmi planlanıyordu ancak artık pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Anne Hathaway’in başrol oynayacağı bir Susam Sokağı filminin de haziran’da gösterime gireceği açıklanmıştı ancak ardından bilgi alamadık.

How to Train Your Dragon’un yönetmeni Dean de Blois’ın üzerinde çalıştığı Micronauts filmi de sürüncemede kalan projelerden…

Bob’s Burgers: The Movie‘nin bu yıla hazır olması bekleniyordu ancak yeni bir haber çıkmadı.

Studio Ghibli’de ise Goro Miyazaki’nin Earwig and the Witch isimli filminin gösterim ihtimali bulunuyor.