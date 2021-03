2021 Oscar Ödülleri Adaylıkları her yıl olduğu gibi Hollywood’un başını çektiği sinema endüstrisinin eğilimlerini belirleyecek. Pandemi nedeniyle genel olarak zayıf bir görüntü sergileyen listede öne çıkan ayrıntıları derledik.

– Adaylıklara Mank damga vurdu. David Fincher’ın filmi 10 dalda aday gösterilirken Judas and the Black Messiah, The Father, The Trial of the Chicago 7, Minari, Nomadland ve Sound of Metal altı adaylıkla öne çıktı.

– 43 yaşında kaybettiğimiz Chadwick Boseman, ölümünden sonra Akademi Ödülleri’ne aday gösterilen isimler arasına girdi. Boseman yaşamını yitirdiğinde Ma Rainey’s Black Bottom post prodüksiyon aşamasındaydı.

– Tarihte ilk kez En İyi Yönetmen kategorisinde birden fazla kadın aday yer aldı. Nomadland ile Chloé Zhao ve Promising Young Woman ile Emerald Fennell, heykelcik için yarışacak. Zhao aynı zamanda ödüle aday gösterilen ilk asya kökenli kadın yönetmen olmayı başardı.

– Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom ile ulaştığı En İyi Kadın Oyuncu adaylığı ile tarihin en çok oscar adayı gösterilen siyahi kadın oyuncusu oldu. Davis daha önce Doubt, Fences, The Help ile aday olmuş ve Fences ile ödülü kazanmıştı.

– Oyuncu adaylıklarında toplam 9 adayın beyaz olmaması Akademi ve sinema dünyasının son yıllarda çok önem verilen “diversity” (çeşitlilik) konusunun gündeme iyice yerleştiğini gösterdi.

Yuh-Jung Youn, Daniel Kaluuya, Leslie Odom, Jr., LaKeith Stanfield, Riz Ahmed, Chadwick Boseman, Steven Yeun, Viola Davis, Andra Day 2017’deki 7 “beyaz olmayan” adaylık sayısını geride bıraktılar.

– Bu yılın hayal kırıklıkları;

Birçok dalda aday olsa da En İyi Film Kategorisinde aday gösterilmeyen Ma Rainey’s Black Bottom

The Trial of Chicago 7 çok sayıda adaylık alsa da yönetmen kategorisinde görünmeyen Aaron Sorkin

Spike Lee’nin çok iyi eleştiriler alan filmi Da 5 Bloods

Malcolm & Marie’de oyunculuk yeteneklerini gösteren Zendaya oldular.

Nolan’ın sinemayı kurtarma iddiasıyla inatla gösterime soktuğu Tenet de sadece kurgu ve efekt adaylıkları alabildi.