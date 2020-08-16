Yeni bir ödül sezonu yaklaşıyor ancak Oscar başta olmak üzere büyük organizasyonlar hiçbir zaman bu kadar belirsizliğe sahne olmamıştı. 2021 Oscar Ödülleri yaklaşırken bilinenleri ve pandemi dolayısıyla yaşanabilecek belirsizlikleri derledik.

2021 Oscar Ödülleri Hangi tarihte verilecek?

Akademi, ödüllerin mümkün olan en sağlıklı tarihte verilebilmesi için çok geniş bir zaman planı açıkladı ve 28 Şubat’ta düzenlenmesi gereken ödülleri 25 Nisan 2021 tarihine kadar taşıdı. Bu tarih, ödüllerin ilk kez yayınlandığı 1953’ten bu yana en geç ödül töreni… Organizasyon komitesi, bu kararı mümkün olduğunca fazla film aday olabilsin diye aldıklarını belirtti.

Ödüller daha önce 3 kez ertelenmişti. 1938’de Los Angeles’ta yaşanan sel, 1968’de Martin Luther King’ün öldürülmesi, 1981’de de o dönemki ABD Başkanı Ronald Reagan’a düzenlenen suikast girişimi nedeniyle…

Ödül töreni nasıl olacak?

Ödül töreninin Dolby Theatre’da seyirciler salona alınarak yapılacağı şimdilik geçerli olan plan… Ödüller 225 ülkede yayınlandığı için önemli bir TV olayı olarak görülüyor ve seyirci de şovun bir parçası… Pandemi sürecine göre bu karar değişebilir ve ödüller farklı bir formatta sahibini bulabilir. Sonuçta Hollywood’un boş salonu bile dolu gösterecek teknolojisi var.

Hangi filmler ödüllere aday olabilecek?

1932-33 yılından bu yana ilk kez aday filmlerin gösterim tarihleri 2 yıla uzatıldı. 2020’de gösterime giren filmlerin yanısıra 2021’in ilk iki ayında seyirciyle buluşan filmlerin aday olma hakkı bulunuyor. Akademi, pandemi nedeniyle gösterimlerini iptal etmek zorunda kalan filmlerin adaylığını, bir dijital platformda gösterime girme şansı yakaladıysa geçerli sayacak.

Bu yılki seçim sürecinde önemli tarihler?

1 Şubat 2021: Geniş kısa listeye sahip 9 kategoride ön seçim başangıcı (Belgesel, kısa belgesel, ingilizce olmayan film, makyaj, müzik, şarkı, kısa animasyon, kısa film ve görsel efektler)

9 Şubat 2021: Adaylık kısa listelerinin açıklanması

5 Mart 2021: Adayların belirlenmesi için oy kullanma sürecinin başlaması

15 Mart 2021: Oscar adaylarının açıklanması

15 Nisan 2021: Kazananları belirlemek için oylamanın başlanması

20 Nisan 2021: Oylamanın sonu

25 Nisan 2021: 93. Oscar Ödülleri Töreni