2021 Türk Filmleri listesine baktığımızda zaten pek iyi gitmeyen işlerin, pandemiyle darmadağın olduğu bir durum görüyoruz. Bu yıl covid-19’dan kurtulursak izleyeceğimiz filmler büyük ölçüde 2020’de yasaklar nedeniyle gösterime giremeyen filmler olacak. Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstünde‘si başta olmak üzere birçok film de gösterimini 2022’ye erteledi.

Kendi Yolumda

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Oyuncular: Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp, Hakan Özoğuz

Konu (Basın Bülteni): Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan’a; “Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?” sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Gökhan’ın kendini Adana’nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak gördüğü; eğlenceli, romantik, müzik ve aksiyonla dolu, kendi yolunda gitmenin önemini sorgulatan, çarpıcı rüyasından izleriz.

Beklentiler: 2020 yılında pandemi nedeniyle gösterime giremeyen film, 2021 yılının merakla beklenen filmlerinden biri haline geldi.

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır, Bülent Çolak

Konu: 1948 yılında İstanbul’da üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren’in, ailesiyle birlikte bulunduğu çevreye ayak uydurabilme çabalarını anlatırken, diğer yandan da Türkiye’nin bir dönemine ayna tutuyor.

Beklentiler: Sahnelendiği yıllarda ödül ve gişe rekortmeni olarak tiyatro klasikleri arasına giren ‘’Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?’’ 18 yıl sonra aynı isimli modern uyarlaması ile filme dönüşüyor. Netflix’te yer alacak yapım, herkesin izleyeceği bir film olacaktır.

Beni Çok Sev

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Sarp Akkaya, Songül Öden, Ercan Kesal, Aleyna Özgeçen, Füsun Demirel, Güner Özkul, Ushan Çakır

Konu: Bir yandan Konya kapalı cezaevinde gardiyan olarak çalışan Sedat, öte yandan aynı hapishanede mahkum olarak yatan Musa. Bir gün Sedat’a verilen yeni görevle iki erkek Musa’yı bir günlüğüne cezaevinden çıkararak Musa’nın köyüne kızını ziyaret etmesi için yola çıkarlar. Musa 14 yıldan sonra ilk kez eski karısını, annesini ve kendisini yabancı gibi gören kızı Yonca ile karşılaşır. Baba-kız bir gün boyunca ne kadar da birbirlerine yabancı olsalar da 14 yıl hiç geçmemiş gibi harika vakit geçirirler.

Beklentiler: 7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeninden, ilginç bir konuyla yeni bir yapım geliyor. Netflix’te yayınlanacak.

‘96 Yazı

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular: Ece Çeşmioğlu, Fatih Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Süreyya Güzel, Kubilay Tunçer.

Konu: Türkiye’nin güneyinde 1996’nın yaz aylarında geçen hikaye, rüzgar, kayalık uçurumlar, sonsuz dalgalar arasında aşk ve yaşamla tanışan ve eninde sonunda hüznü de tadacak bir grup gencin hikayesini konu alıyor. Her yıl ailesinin yazlığına giden Deniz için bu yıl farklıdır.

Beklentiler: Gençlik filmi çekmek Türkiye’de gerçekten çok zor. Netflix AŞK 101 gibi dizilerle denediği alanı bir de filmlerle zorlayacak.

Mücadele Çıkmazı

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul

Konu: İstanbul’un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı… Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, farkedemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet’in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba’dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales’in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer.

Beklentiler: Filmin senaryosu Ercan Mehmet Erdem’e ait. Konusu ise Satoshi Kon’un Tokyo Godfathers’ını hatırlattı.

Okul Tıraşı

Yönetmen: Ferit Karahan

Oyuncular: Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk, Samet Yıldız

Konu (Basın Bülteni): Baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un hikâyesi.

Beklentiler: Ülkemizde çok değinilmeyen okul içi şiddet ve baskılar konusunda bir deneme… İlginç olabilir.

Bizi Ayıran Duvar

Yönetmen: Barış Çekiç

Yapımcı: Furkan Rıza Demirel

Oyuncular: Ahmet Çakar, Çağdaş Utku Çakar, Barış Çekiç

Konu (Basın Bülteni): Logline: Bizi Ayıran Duvar, aileleri yurtdışında olduğu için evde beraber karantinaya giren üç kardeşin, sokağa çıkma yasağıyla beraber evde gittikçe sıkışıp vahşileştikleri ve sırlarını açığa çıkardıkları süreci anlatıyor.

Beklentiler: Film hakkında çok ayrıntılı bilgiye sahip değiliz.

Hakikat

Yönetmen: Hakan Alak

Oyuncular: Suavi, Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal, Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Ezgi Esma Kürklü, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sinan Tuzcu, Sabriye Günüç, Serkan Genç, Rıza Akın, Ruges Kırıcı

Konu (Basın Bülteni): Hakikat: Bir Şeyh Bedreddin Filmi, 600 yıl önce yaşamış Şeyh Bedreddin’in hayatını konu alıyor. Üzerinde yaşadığımız topraklardaki ilk eşitlikçi isyanı başlatan, sürgünde idam edilen ama üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen toplum hafızasında hâlâ yaşayan Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin hakkında onlarca kitap yazılıp belgesel çekilse de ilk kez beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Beklentiler: Fragman etkileyici görülüyor. Şeyh Bedreddin’in öyküsü didaktik bir yapıdan uzak bir şekilde aktarılabilirse sinemamız önemli bir eser kazanmış olacak.

Kar Kırmızı

Yönetmen: Atalay Taşdiken

Oyuncular: Özge Gürel, Mehmet Usta, Ahmet Mümtaz Taylan

Konu (Basın Bülteni): Genç bir adam olan Yusuf, işlemediği bir suçtan hapse mahkum olur. Dokuz yıl boyunca parmaklıklar ardında kalan Yusuf, özgürlüğüne kavuşup eve döndüğünde karısının evi terk ettiğini görür. Karlar altına gömülü kasabasında karısı ve çocuğunu aramak için yola koyulan Yusuf, bu süreçte hayatının tamamen değişmesine neden olacak durumlarla karşı karşıya kalır.

Beklentiler: Fragman No Country For Old Men’in soğuk ve karlı versiyonu gibi hissettirdi.

Küçük Dev Kadın Dilber Ay

Yönetmen: Hakan Kırkavaç

Oyuncular: Büşra Pekin, Zeliha Kendirci, Nursel Köse, Ayberk Pekcan, Selen Uçer, Ruhi Sarı

Konu: Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz ünlü şarkıcının hayatını konu alacak film…

Beklentiler: Filmin çekimlerinin Adana’da başladığı haberleri yayınlanmış ancak yeni haber alamadık.

Bir Nefes Daha

Yönetmen: Nisan Dağ

Oyuncular: Oktay Çubuk, Hayal Köseoğlu, Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan, Ayris Alptekin, Görkem Kasal, Kürşat Alnıaçık

Konu (Basın Bülteni): “Bir Nefes Daha”, İstanbul’da hip-hop altkültürünün hakim olduğu, çetin mahalle Karaçınar’da yaşayan genç rapçi Fehmi’nin hikâyesini anlatıyor. Fehmi, ailesinin karşı çıkmasına rağmen rap hayallerinin peşinde koşar ve bir yandan da ayağını kaydıran bonzai bağımlılığı ile savaş verir. Uzun süredir müzik yapmayan ve bunalımda olan DJ Devin ile Fehmi’nin yolları kesiştiğinde, farklı kesimlerden gelen ikili arasında alevlenen aşk, hızla toksik bir hal alır. Yaşanan duygusal fırtınalara ve açılan tüm yaralara rağmen bu iki kayıp ruh, kendilerini bulmaya giden yolda birbirinden güç ve ilham alır.

Beklentiler: Nisan Dağ, ilk filmi Deniz Seviyesi ile potansiyelini ortaya koymuştu. Farklı bir alanda, farklı bir konuda iddialı bir film gibi görünüyor. Bir Nefes Daha’nın dünya galasını yaptığı 24. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülü aldığını da hatırlatalım.

Son Şaka

Yönetmen: M. Erkam Bülbül

Oyuncular: Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Bülent Alkış, Özer Arslan, Kemal Başar, Osman Doğan, Hikmet Körmükçü

Konu ve Beklentiler: Macera – Komedi türündeki film iki ay kadar önce fragmanını görücüye çıkardı ancak gösterim tarihi ile ilgili henüz bir bilgi yok.

Af

Yönetmen: Cem Özay

Oyuncular: Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar, Hasret Canan Tutuş, Samet Güler, Macit Koper

Konu (Basın Bülteni): Geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir babanın, baskıcı ve adaletsiz davranışları nedeniyle ailesi ile olan sorunları derin bir boyut kazanır. Ailenin içine girdiği bu psikolojik krizden çıkabilmelerinin yolu aile bireylerinin birbirlerini affedebilmelerine bağlıdır.

Beklentiler: İlk gösterimini kasım ayının başında Tokyo Film Festivali’nde yaptı. Cem Özay’ın ilk uzun metrajı olan filmin Türkiye gösterimi için pandemi koşullarının sona ermesi bekleniyor.

Sadece Bir Gece

Yönetmen: Sinan Biçici

Oyuncular: Tuba Ünsal, Cemal Hünal, Gürgen Öz

Konu (Basın Bülteni): Film, eşi Tamer tarafından aldatılan Begüm’ün evliliğe devam etmek için kocasına sunduğu şartın ardından gelişen olayları ve her iki tarafın yaşadığı duygusal travmaları konu alıyor. Beyaz yakalı, modern ve şehirli bir çiftin evlilikleri üzerinden; günümüz insanının aşka, sadakate ve güvene olan bakış açısını gözler önüne seriyor. Empatinin ve birbirimizi anlamanın önemine vurgu yapıyor.

Beklentiler: Gösterim şansı bulabilirse yılın popüler magazin gündeminde yer alacaktır. Sinemada gösterim şansı bulamazsa FoxTV’nin yayınlanacak.

Muallim

Yönetmen: Müslim Şahin

Oyuncular: Melih Selçuk, Sevtap Özaltun, Ruhi Sarı, Halit Karaata, Yiğit Çelebi, Barış Hayta, Hakan Karaman, Uğur Arslanoğlu, Mustafa Yeşilbudak, Berat Arabacı, Ayaz Gülşen

Konu (Basın Bülteni): 20. yüzyıl başı Osmanlı’sında, devlet tarafından Fransa’ya mühendislik eğitimi için gönderilen ve kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen Ali’nin hikâyesi.

Beklentiler: Çekimleri ekim ayında tamamlanmıştı. Farklı bir tarihi öykü olarak gösterim tarihini bekliyor.

Corontina-19

Yönetmen: Can Sarcan

Oyuncular: Ayşe Akın, Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz, Ceren Akdağ, Melih Değirmenci, Özüm Çakır, Serhat Sümer, Selçuk Yapar, Volkan Güleç, Allen Stewart, Michelle Denise Rinehart

Konu (Basın Bülteni): Corontina-19, 1 milyon dolar ödüllü bir televizyon yarışmasına katılan 8 kişinin gerilim yüklü öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen 8 yarışmacı, dış dünyayla iletişimleri olmadan, kameralarla dolu bir evde 1 milyon dolarlık büyük ödül için kıyasıya bir yarışın içine girerler. Yaşadıkları olağandışı durumlar sonrasında yarışma evini terk etmek zorunda kalırlar. Dışarı çıktıklarında ise bıraktıklarından çok farklı bir dünyayla karşılaşacaklardır.

Beklentiler: İlginç bir konuya sahip film, maalesef oyuncularımızın yetersiz ingilizce vurguları yüzünden pek ilgi göremeyecek gibi…

Sonbahara Doğru

Yönetmen: Levent Demirci

Oyuncular: Merve Yıldız, Tuğçe Köse, Murat Cem Yılmaz, Burhan Narınç, Öznur Varlı, Diana Sönmez, Ersin Odabaşı, Yağız Atan, Hüseyin Çakır, Engin Çayır, Mustafa Yılmaz, Derya Yavuz

Konu (Basın Bülteni): Genç bir kadın olan Yaprak, bir köye öğretmen olarak adanır. Yeni hayatına alışmaya çalışan Yaprak, bir öğrencisinin annesi olan Semra ile bir dostluk kurar. Birbirlerinden güç alan iki kadın, erkeklerin egemen olduğu dünyada karşılarına çıkan zorlukların birlikte üstesinden gelmeye çalışır.

Beklentiler: Önemli bir konuda biraz daha bağımsız bir bakış açısı ve teknik olanaklarla çekilmiş bir film gibi duruyor. Uzun süredir gösterime çıkmayı bekliyor.

5 Silahşörler

Yönetmen: Serdar Pehlivanoğlu

Oyuncular: Cüneyt Yalaz, Arif Pişkin, Mustafa Turan, Mine Çerçi, Ladin Avşar, Levent Sümer, Kıtmir

Konu (Basın Bülteni): Çocukluk arkadaşları Refik, İhsan, İzak, Yorgo ve İbrahim’den oluşan 5 Silahşörler, onları yönlendiren banka müdiresi Maya ile banka soygunları yapmışlardır. Müdirenin daha çok paraya, bir an önce kavuşma isteği vardır. Bankanın merkez şubesinin soygununu planlayan Refik, paradan ve ölümden bahsettikleri gece soyguna itiraz eder…

Beklentiler: 2018’den bu yana çekimler, post prodüksiyon macerası devam eden film, ilk gösterimini ekim ayında Cardiff Film Festivali’nde yaptı. 2021’de gösterim şansı arayacak film biraz fazla teatral bir komedi gibi duruyor.

Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

Yönetmen: Doğa Can Anafarta

Oyuncular: Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci, Doğan Akdoğan, Baran Bayraktar, Mehmet Ali Erbil

Konu (Basın Bülteni): Kıbrıs’ta her yıl düzenlenen Liselerarası geleneksel yaz oyunlarına bu yıl Özel Çamlıca Lisesi de katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi Pinti Lütfullah bu yarışma için Fen Bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam’ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs uçağındaki yerlerini alırlar. Şam

Pilavüstü Aşk

Yönetmen: Bülent Terzioğlu

Oyuncular: Hande Katipoğlu, Ferit Aktuğ, Ayhan Taş, Yıldız Asyalı, Tayfun Sav, Levent Sülün, Ebrar Demirbilek

Konu (Basın Bülteni): Film, ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan Elvan Kaşıkçızade ile pilavıyla İstanbul gece tayfası ve taksiciler arasında meşhur olan seyyar pilavcı Rıdvan Merinos’un aynı ortak amaç için yollarının kesişmesi sonucu başlarından geçen olayları anlatıyor.

Beklentiler: Fragman ve ayrıntılı bilgi olmadığı için yorum yapamıyoruz.

2020’de festivallerde yer alıp 2021’de pandemi sonrası gösterim şansı arayacaklar:

Derviş Zaim’in yeni filmi Flaşbellek ilk gösterimini ekim ayında Antalya’da yaptı,

Antalya’nın farklı filmlerinden birisi Nesimi Yetik’in Dirlik Düzenlik‘i oldu.

Yine Antalya’da gösterilen ve kentsel dönüşümü anlatan Dersaadet Apartmanı

İstanbul ve Adana’da gösterilen Barış Hancıoğulları filmi Yeniden Leyla

Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilen Erdem Tepegöz’ün Gölgeler İçinde isimli filmi

Çok net haberler alamadığımız filmler ise

Kanserle verdiği mücadeleyle hatırlanan Neslican Tay’ın yaşamının Demir Kadın Neslican,

Ersin Korkut’un başrolü oynadığı Eyvah Tatil,

Emre Kavuk’un yönettiği, Keremcem’in başrolü oynadığı Aşk Çağırırsan Gelir

4N1K serisinin üçüncü filmlerinin çekimleri geçtiğimiz temmuz ayında başlamıştı.