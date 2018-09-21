21 Eylül 2018 Vizyon Filmleri ve Haftanın Ödülleri arasında en dikkate değer yapım Banu Sıvacı’nın Güvercin’i gibi görünüyor. Geride kalan filmler maalesef türlerinin vasatı aşamayan örnekleri olabilecek gibi…

Bücür

Yönetmen: Umut Kırca

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir

Notlar ve Beklentiler: BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Türkiye’de çok kaliteli örneği bulunmayan çoçuk odaklı macera filmlerinin denendiği bir yapım. Annesini bulmaya çalışan bir çocuğun öyküsünü izleyeceğiz.

Haftanın Ortalama Çocuk Komedisi

The Nun

Yönetmen: Corin Hardy

Oyuncular: Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet

Notlar ve Beklentiler: Sanırız ABD de bizim son dönem korku filmleri akımına kapılmış. Orta kalite bir korku filmine harcayacak zamanınız varsa sinemada izleyebilirsiniz…

Haftanın Dinden Soğutan Filmi

Wheely (Cesur Araba)

Yönetmen: Yusry Abdul Halim

Seslendirme: Ogie Banks, Gavin Yap, Barbara Goodson

Notlar ve Beklentiler: Animasyon kalitesi fena olmayan ama bariz bir şekilde Cars’a öykünmüş bir animasyon gibi duruyor.

Haftanın Taklit Animasyonu

Never Leave Me

Yönetmen: Aida Begiç

Oyuncular: Isa Demlakhi, Ahmad Husrom, Motaz Faez Basha

Notlar ve Beklentiler: Mülteci sorunlarına eğilen, ülkemiz yapımı bir film… Uluslararası festivallerin belli bir bölümünde iyi eleştiriler aldı.

Haftanın Sosyal Mesajı Bastıra Bastıra Veren Filmi

Sorma Neden?

Yönetmen: Tolga Baş

Oyuncular: Burak Satıbol, Derya Şensoy, Toygan Avanoğlu

Notlar ve Beklentiler: Ülkemiz komedilerinde sık rastladığımız tek bir fikir üzerinden ilerleyen, senaryo sıkıntısı yaşayan bir film gibi duruyor. Yine de izlenebilir gibi…

Haftanın Nereye Vardığı Pek Belli Olmayan Filmi

Peppermint

Yönetmen: Pierre Morel

Oyuncular: Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr.

Notlar ve Beklentiler: Son dönemde örneklerine sıkça rastladığımız intikam filmlerinden biri… Yönetmen koltuğunda Taken serisini yaratan Pierre Morel var. İyi bir aksiyon gibi duruyor. Yalnız filmi izlemeyi düşünüyorsanız fragmanı izlemeyin, neredeyse filmin tamamını aktarmışlar.

Haftanın İntikam Filmi

Home Again

Yönetmen: Hallie Meyers-Shyer

Oyuncular: Reese Witherspoon, Nat Wolff, Pico Alexander

Notlar ve Beklentiler: Hollywood çok daha yetenekli olmasına rağmen Reese Witherspoon’u maalesef romantik komediler veya aile filmlerine tıktı. Amerikalı bembeyaz insanların hayatlarını ve duygularını merak ediyorsanız izleyebilirsiniz.

Haftanın Biz Baydık, Witherspoon Baymadı Filmi

Göç Yolu (Elveda Balkanlar)

Yönetmen: Turgut Ural

Oyuncular: Esra Sönmezer, Aysun Güven, Sinan Bengier

Notlar ve Beklentiler: Ülkemizde tarih filmleri maalesef gelip Flash TV estetiğine ve senaryo derinliğine saplanıp kaldı. Bir de filmin yapımcılarına küçük bir uyarı… Fragmanda karakterlerden birinin ölümü gösterilir mi yahu?

Haftanın Flash TV Özel Ödülü

Güvercin

Yönetmen: Banu Sıvacı

Oyuncular: Evren Erler, Kemal Burak Alper, Ruhi Sarı

Notlar ve Beklentiler: Haftanın merakla beklediğimiz ve mutlaka sinemada şans verilmesi gereken filmi… Berlinale’de gösterim şansı bulan, yönetmen Banu Sıvacı’nın çocukluğunun geçtiği Adana’ya döndüğü Güvercin, Sofya Film Festivali’nden de en iyi yönetmen ödülüyle dönmüştü.

Haftanın Filmi

Nezih Bir Film

Yönetmen: Ayhan Özen

Oyuncular: Deniz Barut, Ahmet İlker Okumuş, Mehmet Ali Karakuş

Notlar ve Beklentiler: Niye çekildiği ve gösterim şansı bulduğuna pek anlam veremediğimiz bir yapım…

Haftanın Ne Oluyor Biz De Anlamadık Ödülü

Radiogram

Yönetmen: Rouzie Hassanova

Oyuncular: Alexander Hadjiangelov, Yana Titova, Aleksandar Aleksiev

Notlar ve Beklentiler: Acı dolu Balkan tarihinden, bu sefer Bulgaristan’dan bir hikaye… Göç Yolu ile birlikte bu haftanın ikinci Balkan trajedisi… İkisini birden izleyip aradaki farkları karşılaştırmak da size kalmış…

Haftanın Balkan Draması