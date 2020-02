21 Şubat 2020 Vizyon Filmleri iki-üç film dışında seyretmenin zaman kaybı olacağı filmlerle dolu…

It Must Be Heaven

Yönetmen: Ülkemizde festival kitlesinin her zaman özel bir ilgi gösterdiği Elia Suleiman

Oyuncular: Gael Garcia Bernal, Elia Suleiman, Nancy Grant, Tarik Kopty

Konu: Elia Suleiman’ın alter-egosu ES’i dünyanın farklı kentlerinde gezerken ve memleketi Filistin’den izler bulurken seyredeceğiz. Normalde hüzünlü bir sürgün öyküsü olması beklenen film, Suleiman’ın dokunuşlarıyla absürd bir komedi tadında ilerliyor. Başka Sinema’nın bu yılki farklı seçimlerinden biri…

Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla

Yönetmen: Metin Güngör

Oyuncular: Metin Güngör, Tayfun Sav, Okan Bayülgen, Şebnem Schäfer, Bedri Baykam, Öznur Kula, Mehmet Tokat, Bora Gencer, Selen Görgüzel

Konu: Türkiye’de pek rastlamadığımız docu-drama türünün bir örneği gibi görünüyor. Umarız başarılı olur ve türün örnekleri giderek artar.

Bayi Toplantısı

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman, Deniz Hamzaoğlu

Konu: Yılın en yüksek gişe beklentisiyle yola çıkan yerli komedilerinden. Bayi toplantıları gerçekten komedyenlere ciddi malzeme verebilecek ortamlar. Bakalım bu değerlendirilebilmiş mi?

Vic the Viking and the Magic Sword

Yönetmen: Éric Cazes

Oyuncu: Orijinal seslendirme kadrosunda Tim Bentinck, Konrad Bösherz, John Chancer, Simon Fellows var.

Konu: 80’li yıllarda TRT’de yayınlanan ve çok sevilen Vikingler’in modern 3D versiyonu… 35 yaşın üstündekiler için çocuklarıyla beraber yaşayacakları iyi bir nostalji fırsatı…

The Grudge

Yönetmen: Nicolas Pesce

Oyuncular: Andrea Riseborough, Lin Shaye, John Cho, Demián Bichir, Tara Westwood, Betty Gilpin, Jacki Weaver

Konu: İlk çevrimi korku sinemasını derinden etkileyen filmin yeniden çevrimi, fena olmayan bir oyuncu kadrosu olmasına rağmen çok kötü eleştiriler aldı. “Korku filmi olsun da, ne varsa izlerim” diyorsanız önerilebilir.

Efsunlu Ayin

Yönetmen: Uğur Kaplan

Oyuncular: Eylül Ezgi Yılmaz, Sedef Şahin, Reyhan İlhan, Kirkor Dinçkayıkçı

Konu: Ebru, gazetecilik bölümünde okuyan genç bir kızdır. Bir yurtta kalan Ebru, yurt hakkında kendisine anlatılan hikayelere başlarda pek kulak asmaz. Ülkemizde her ay bir-iki örneğini gördüğümüz cinli filmlerden biri daha… Yine türün meraklılarının ilgileneceği bir film…

Call of The Wild

Yönetmen: Chris Sanders

Oyuncular: Harrison Ford, Karen Gillan, Bradley Whitford, Dan Stevens, Jean Louisa Kelly, Omar Sy

Konu: Jack London’ın klasiğinden uyarlanan The Call of the Wild, Kaliforniya’da yaşadığı çiftlikten koparılıp kuzeyde zorlu koşullarda kızak köpeği yapılan Buck’ın öyküsünü anlatıyor.

Like a Boss

Yönetmen: Miguel Arteta

Oyuncular: Rose Byrne, Tiffany Haddish, Salma Hayek, Jennifer Coolidge, Billy Porter, Ari Graynor, Lisa Kudrow, Karan Soni

Konu: Like a Boss, farklı kişiliklere sahip iki yakın arkadaşın, kurdukları şirkete yatırım yapmak isteyen biriyle tanıştıktan sonra ilişkilerinin değişmesini anlatıyor. Senenin kötü filmlerinden biri…