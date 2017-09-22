22 Eylül 2017 Vizyon Filmleri arasında mutlaka sinemada izlenmesi gereken 3 film dikkat çekiyor.

Darbareye Elly

Yönetmen: Asghar Farhadi

Oyuncular: Taraneh Alidoosti, Golshifteh Farahani, Shahab Hosseini, Peyman Moaadi, Saber Abbar

Notlar ve Beklentiler: 2009 tarihli Ashgar Farhadi klasiği o yıl festivaller dışında gösterim şansı bulamamıştı. Gösterim haklarını elinde bulunduran Filmar+ı doğru bir hareketle filmi genel gösterime sokmayı tercih etmiş. Böyle örneklerin çoğalması ve eskiden gösterim şansı bulamayan filmlerin yeniden perdeyle buluşma şanslarını arttırmak adına özellikle gitmenizi rica ediyoruz.

Pokot

Yönetmen: Agnieszka Holland

Oyuncular: Agnieszka Mandat-Grąbka, Jakub Gierszał, Katarzyna Herman, Andrzej Grabowski, Wiktor Zborowski

Notlar ve Beklentiler: 3 kez Oscar adayı usta yönetmen Agnieszka Holland’ın son filmi Başka Sinema salonlarında gösterimde olacak. Berlin’de Gümüş Ayı alan ve klostrofobik bir kasaba hikayesi anlatan film, haftanın mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden…

Kingsman: The Golden Circle

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: Colin Firth, Taron Egerton, Julianne Moore, Mark Strong, Channing Tatum

Notlar ve Beklentiler: Haftanın tek aksiyon filmi ama en az bir aylık aksiyon ihtiyacınızı karşılayacaktır. Devam filmi hakkındaki ilk eleştirmen yorumları en az ilki kadar neşeli bir filmi işaret ediyor.

Tarla

Yönetmen: Cemil Ağacıkoğlu

Oyuncular: Serkan Ercan, Ilgaz Kocatürk, Hale Akınlı, Kenan Bal, İlyas Özçakır

Notlar ve Beklentiler: Eylül ve Özür Dilerim ile tanıdığımız Cemil Ağacıkoğlu’nun filmi uzun süre gösterim şansı bulamamıştı. Ülkemiz sinemasının atmosferik filmlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Ay Lav Yu Tuu

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Gizem Karaca, Bora Akkaş

Notlar ve Beklentiler: Fragmanı iizledikten sonra ne desek bilemedik… Müşterisi var ki çekiliyor sanırız…

Atçalı Kel Mehmet

Yönetmen: Hakan Şahin

Oyuncular: Gökhan Keser, Cemal Hünal, Ceren Kaplakarslan, Hülya Şen, Hasan Yalnızoğlu

Notlar ve Beklentiler: Son dönemde sayıları iyice artan ecdad filmlerinden biri daha… İzleyip izlememek size kalmış.

Escape Room

Yönetmen: Peter Dukes

Oyuncular: Skeet Ulrich, Randy Wayne, Sean Young, Shelby Janes, Matt Mcvay

Notlar ve Beklentiler: Korku ve kaçış oyunlarının sinemaya aktarılması çok sürmedi… Benzer konulu 4-5 filmin çekildiğini belirtmemiz gerekiyor.