23 Haziran 2017 Vizyon Filmleri arasında İspanya ve Lübnan’dan gelen iki film dikkat çekiyor. Filmlerin geride kalanlarını pek önermiyoruz.
Estiu 1993
Yönetmen: Carla Simon Pipó
Oyuncular : Laia Artigas , Paula Robles , Bruna Cusí , David Verdaguer , Fermí Reixach
Notlar ve Beklentiler: Yılın festival yıldızlarından ’93 Yazı Berlin Film Festivali’nde En İyi İlk Film ödülünü, İstanbul Film Festivali’nde de Jüri Özel Ödülü’nü kazanmıştı. Haftanın sinemada izlenmeye değecek iki filminden biri…
Rabi’h
Yönetmen: Vatche Boulghourjian
Oyuncular: Barakat Jabbour , Julia Kassar , Toufic Barakat , Michel Adabachi , Gaby Khalil
Notlar ve Beklentiler: Haftanın gönül rahatlığıyla önerebileceğimiz ikinci filmi R’abih. Günümüz Lübnan’ıyla ilgili farklı detaylar da yakalayabileceğiniz film güçlü bir insan öyküsü de sunuyor.
Transformers: The Last Knight
Yönetmen: Michael Bay
Oyuncular: Anthony Hopkins, Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Ken Watanabe
Notlar ve Beklentiler: Transformers alıştığımız hikayeden farklı olarak biraz daha insanlık tarihiyle iç içe bir senaryoyla geliyor. Öngösterimde filmi izleyen bazı eleştirmenler filme sıfır not vermiş durumda…
Patriots Day
Yönetmen: Peter Berg
Oyuncular: Mark Wahlberg, John Goodman, J.K. Simmons, Michelle Monaghan, Kevin Bacon
Notlar ve Beklentiler: Boston Maratonu’na yapılan bombalı terörist saldırıyı anlatan bir film. Aşırı Wahlberg ve amerikan milliyetçiliğine maruz kalmak istiyorsanız gidebilirsiniz.
Berlin Syndrome
Yönetmen: Cate Shortland
Oyuncular: Teresa Palmer, Max Riemelt, Matthias Habich, Lucie Aron, Kristina Kostiv
Notlar ve Beklentiler: Son dönemde sık rastladığımız Avrupa’da geçen gerilimlere yeni bir örnek. Sanki birileri kıta turizmini baltalamaya çalışıyor gibi…
Tatlı Şeyler
Yönetmen: Uğur Uludağ
Oyuncular: Cem Özer, Uğur Uludağ, Demet Şaşmaz, İlhan Şeşen, Toprak Sergen
Notlar ve Beklentiler: Ülkede başrolleri LGBTİ+ bir film yapmak cesaret işi… Ama bu işi yaparken keşke bu kadar belaltı ve seksist esprilere başvurulmasa…
Büyü 2
Yönetmen: Adnan Güler
Oyuncular: Gizem Salkım, Özgül Kavruk, Melih Değirmenci, İleyna Kıyak, Yeşim Salkım
Notlar ve Beklentiler: Her hafta gösterime giren yerli korkularına bir örnek. Fragmanından anladığımız kadarıyla birbirine trip atan kadınlar dıında hiçbir yenilik görünmüyor.
Die Häschenschule: Jagd Nach Dem Goldenen Ei
Yönetmen: Ute Von Münchow-Pohl
Seslendirenler: Senta Berger, Friedrich Von Thun, Jule Böwe, Constantin von Jascheroff, Tim Sander
Notlar ve Beklentiler: Paskalya için çekilmiş bir alman animasyonu… Yaz tatiline giren çocuğunuza güzel zaman geçirtmek için düşünülebilir.