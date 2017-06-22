23 Haziran 2017 Vizyon Filmleri arasında İspanya ve Lübnan’dan gelen iki film dikkat çekiyor. Filmlerin geride kalanlarını pek önermiyoruz.

Estiu 1993

Yönetmen: Carla Simon Pipó

Oyuncular : Laia Artigas , Paula Robles , Bruna Cusí , David Verdaguer , Fermí Reixach

Notlar ve Beklentiler: Yılın festival yıldızlarından ’93 Yazı Berlin Film Festivali’nde En İyi İlk Film ödülünü, İstanbul Film Festivali’nde de Jüri Özel Ödülü’nü kazanmıştı. Haftanın sinemada izlenmeye değecek iki filminden biri…

Rabi’h

Yönetmen: Vatche Boulghourjian

Oyuncular: Barakat Jabbour , Julia Kassar , Toufic Barakat , Michel Adabachi , Gaby Khalil

Notlar ve Beklentiler: Haftanın gönül rahatlığıyla önerebileceğimiz ikinci filmi R’abih. Günümüz Lübnan’ıyla ilgili farklı detaylar da yakalayabileceğiniz film güçlü bir insan öyküsü de sunuyor.

Transformers: The Last Knight

Yönetmen: Michael Bay

Oyuncular: Anthony Hopkins, Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Ken Watanabe

Notlar ve Beklentiler: Transformers alıştığımız hikayeden farklı olarak biraz daha insanlık tarihiyle iç içe bir senaryoyla geliyor. Öngösterimde filmi izleyen bazı eleştirmenler filme sıfır not vermiş durumda…

Patriots Day

Yönetmen: Peter Berg

Oyuncular: Mark Wahlberg, John Goodman, J.K. Simmons, Michelle Monaghan, Kevin Bacon

Notlar ve Beklentiler: Boston Maratonu’na yapılan bombalı terörist saldırıyı anlatan bir film. Aşırı Wahlberg ve amerikan milliyetçiliğine maruz kalmak istiyorsanız gidebilirsiniz.

Berlin Syndrome

Yönetmen: Cate Shortland

Oyuncular: Teresa Palmer, Max Riemelt, Matthias Habich, Lucie Aron, Kristina Kostiv

Notlar ve Beklentiler: Son dönemde sık rastladığımız Avrupa’da geçen gerilimlere yeni bir örnek. Sanki birileri kıta turizmini baltalamaya çalışıyor gibi…

Tatlı Şeyler

Yönetmen: Uğur Uludağ

Oyuncular: Cem Özer, Uğur Uludağ, Demet Şaşmaz, İlhan Şeşen, Toprak Sergen

Notlar ve Beklentiler: Ülkede başrolleri LGBTİ+ bir film yapmak cesaret işi… Ama bu işi yaparken keşke bu kadar belaltı ve seksist esprilere başvurulmasa…

Büyü 2

Yönetmen: Adnan Güler

Oyuncular: Gizem Salkım, Özgül Kavruk, Melih Değirmenci, İleyna Kıyak, Yeşim Salkım

Notlar ve Beklentiler: Her hafta gösterime giren yerli korkularına bir örnek. Fragmanından anladığımız kadarıyla birbirine trip atan kadınlar dıında hiçbir yenilik görünmüyor.

Die Häschenschule: Jagd Nach Dem Goldenen Ei

Yönetmen: Ute Von Münchow-Pohl

Seslendirenler: Senta Berger, Friedrich Von Thun, Jule Böwe, Constantin von Jascheroff, Tim Sander

Notlar ve Beklentiler: Paskalya için çekilmiş bir alman animasyonu… Yaz tatiline giren çocuğunuza güzel zaman geçirtmek için düşünülebilir.