24 Ağustos 2018 Vizyon Filmleri yaz aylarının ortalama haftalarından biri olarak dikkat çekiyor. İzlenebilecek film sayısı sınırlı…

Revelator

Yönetmen: J. Van Auken

Oyuncular: Alex Klein, J. Van Auken, Josh Robert Thompson

Notlar ve Beklentiler: Yılın izlenebilir korku filmlerinden. Her hafta iki-üç korku filmi gösterime giren ülkemizde seyredilebilir nitelikte az yapıma rastlıyoruz. Türün meraklısıysanız kaçırmayın.

Haftanın Korku Filmi

Twarz

Yönetmen: Malgorzata Szumowska

Oyuncular: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol

Notlar ve Beklentiler: Haftanın Başka Sinema filmi yine yapacağınız listede ilk sırada alması gereken bir yapım. Polonya’nın taşrasında yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla kıvranan bir toplumun bir yüz nakline verdiği tepkiyi izleyeceğiz.

Haftanın Filmi

Facia Üçlü

Yönetmen: Ramazan Özer

Oyuncular: Sefa Kındır, Mami Emen, Emre Gül

Notlar ve Beklentiler: Fragmanı sonuna kadar izlemeyi başarırsanız, filme de dayanabilirsiniz herhalde…

Haftanın Faciası

İki İyi Çocuk

Yönetmen: Mehmet Demir Yılmaz

Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar

Notlar ve Beklentiler: Dünyada “feel-good movie” olarak geçen türün ülkemizde pek örneği kalmadı. Eski Yeşilçam geleneklerini devam ettiren yapımcı ve yönetmenler az. İki iyi çocuk bu tür bir yapıma soyunmuş ancak senaryo sorunları var gibi görünüyor.

Haftanın Sosyal Mesaj Vermeye Çalışan Yapımı

The Happytime Murders

Yönetmen: Brian Henson

Oyuncular: Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Elizabeth Banks

Notlar ve Beklentiler: Muppet geleneğinin en kötü filmlerinden biri olarak tarihe geçmiş olabilir. Çok boş zamanınız varsa tavsiye edebiliyoruz.

Tarihin En Kötü Muppet Filmi

I Feel Pretty

Yönetmen: Abby Kohn, Marc Silverstein

Oyuncular: Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel

Notlar ve Beklentiler: Feminist bir komedi yapayım derken garip yerlere gitmiş bir senaryo… Amy Schumer’ın tek başına show yapmaya çalışıp beceremediği bir yapım olmuş.

Haftanın Feminist Iskası