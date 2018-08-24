24 Ağustos 2018 Vizyon Filmleri yaz aylarının ortalama haftalarından biri olarak dikkat çekiyor. İzlenebilecek film sayısı sınırlı…
Revelator
Yönetmen: J. Van Auken
Oyuncular: Alex Klein, J. Van Auken, Josh Robert Thompson
Notlar ve Beklentiler: Yılın izlenebilir korku filmlerinden. Her hafta iki-üç korku filmi gösterime giren ülkemizde seyredilebilir nitelikte az yapıma rastlıyoruz. Türün meraklısıysanız kaçırmayın.
Haftanın Korku Filmi
Twarz
Yönetmen: Malgorzata Szumowska
Oyuncular: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol
Notlar ve Beklentiler: Haftanın Başka Sinema filmi yine yapacağınız listede ilk sırada alması gereken bir yapım. Polonya’nın taşrasında yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla kıvranan bir toplumun bir yüz nakline verdiği tepkiyi izleyeceğiz.
Haftanın Filmi
Facia Üçlü
Yönetmen: Ramazan Özer
Oyuncular: Sefa Kındır, Mami Emen, Emre Gül
Notlar ve Beklentiler: Fragmanı sonuna kadar izlemeyi başarırsanız, filme de dayanabilirsiniz herhalde…
Haftanın Faciası
İki İyi Çocuk
Yönetmen: Mehmet Demir Yılmaz
Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar
Notlar ve Beklentiler: Dünyada “feel-good movie” olarak geçen türün ülkemizde pek örneği kalmadı. Eski Yeşilçam geleneklerini devam ettiren yapımcı ve yönetmenler az. İki iyi çocuk bu tür bir yapıma soyunmuş ancak senaryo sorunları var gibi görünüyor.
Haftanın Sosyal Mesaj Vermeye Çalışan Yapımı
The Happytime Murders
Yönetmen: Brian Henson
Oyuncular: Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Elizabeth Banks
Notlar ve Beklentiler: Muppet geleneğinin en kötü filmlerinden biri olarak tarihe geçmiş olabilir. Çok boş zamanınız varsa tavsiye edebiliyoruz.
Tarihin En Kötü Muppet Filmi
I Feel Pretty
Yönetmen: Abby Kohn, Marc Silverstein
Oyuncular: Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel
Notlar ve Beklentiler: Feminist bir komedi yapayım derken garip yerlere gitmiş bir senaryo… Amy Schumer’ın tek başına show yapmaya çalışıp beceremediği bir yapım olmuş.
Haftanın Feminist Iskası