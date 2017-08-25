25 Ağustos 2017 Vizyon Filmleri, Steven Soderbergh’in dönüş filmi Logan Lucky ve çok iyi bir anime ile dikkat çekiyor.
Logan Lucky
Yönetmen: Steven Soderbergh
Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Riley Keough, Daniel Craig
Notlar ve Beklentiler: Steven Soderbergh’in geri dönüşü muhteşem bir kadro ve çok iyi bir soygun komedisiyle oldu. Film geçtiğimiz hafta gösterime girdiği ABD’de övgülerle karşılandı ve yılın en iyi komedilerinden biri olarak nitelendi. Yılın kaçırılmayacak filmlerinden…
Kimi no Na wa
Yönetmen: Makoto Shinkai
Seslendirenler: Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Masami Nagasawa, Ryô Narita, Aoi Yuki
Notlar ve Beklentiler: Kimi no Na wa (Your Name) son yılların en iyi animelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Birbirlerinin rüyalarında yer değiştiren iki gencin öyküsünün anlatıldığı film Başka Sinema ile ülke sinemalarında olacak.
Terminator 2: Judgment Day
Yönetmen: James Cameron
Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Robert Patrick, Linda Hamilton, Edward Furlong, Dean Norris
Notlar ve Beklentiler: İlk olarak 1 Temmuz 1991’de gösterime giren ve gişe rekorları kıran Terminator 2 bu sefer 3D olarak gösterime girecek… İlk filmi seyredenler ve beğenenler için ilginç bir deneyim olacaktır.
Despicable Me 3
Yönetmen: Pierre Coffin, Kyle Balda
Seslendirenler: Steve Carell, Miranda Cosgrove, Russell Brand, Kristen Wiig, Trey Parker
Notlar ve Beklentiler: Despicable Me serisi ve Minion’lar yapımcılarını ve izleyicileri üzmeyen yapımlardan. ABD ve dünyada yaptığı gişe, aldığı iyi eleştiriler özellikle ailenizle beraber gidip eğleneceğiz bir yapım olduğunu gösteriyor.
Şansımı Seveyim
Yönetmen: Ender Mıhlar
Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökhan Kıraç, Zerrin Sümer, Metin Yıldız
Notlar ve Beklentiler: İsminin Şansımı Seveyim, konusunun şanssızlık olan bir filmin iyi filmlerin gösterime girdiği bu haftada vizyon şansı bulması şanssızlık olmuş. İlk başta kötü yerli komedilerden biri gibi görünse de fragmanı çok da kötü durmuyor. Çok boş zamanınız varsa düşünülebilir.
Megan Leavey
Yönetmen: Gabriela Cowperthwaite
Oyuncular: Kate Mara, Edie Falco, Bradley Whitford, Common, Tom Felton
Notlar ve Beklentiler: Köpek sevginizi sömürüp bir dolu amerikan ve militarist saçmalığı yutturmaya çalışacak bir yapım. Uzak durun…