25 Ağustos 2017 Vizyon Filmleri, Steven Soderbergh’in dönüş filmi Logan Lucky ve çok iyi bir anime ile dikkat çekiyor.

Logan Lucky

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Riley Keough, Daniel Craig

Notlar ve Beklentiler: Steven Soderbergh’in geri dönüşü muhteşem bir kadro ve çok iyi bir soygun komedisiyle oldu. Film geçtiğimiz hafta gösterime girdiği ABD’de övgülerle karşılandı ve yılın en iyi komedilerinden biri olarak nitelendi. Yılın kaçırılmayacak filmlerinden…

Kimi no Na wa

Yönetmen: Makoto Shinkai

Seslendirenler: Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Masami Nagasawa, Ryô Narita, Aoi Yuki

Notlar ve Beklentiler: Kimi no Na wa (Your Name) son yılların en iyi animelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Birbirlerinin rüyalarında yer değiştiren iki gencin öyküsünün anlatıldığı film Başka Sinema ile ülke sinemalarında olacak.

Terminator 2: Judgment Day

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Robert Patrick, Linda Hamilton, Edward Furlong, Dean Norris

Notlar ve Beklentiler: İlk olarak 1 Temmuz 1991’de gösterime giren ve gişe rekorları kıran Terminator 2 bu sefer 3D olarak gösterime girecek… İlk filmi seyredenler ve beğenenler için ilginç bir deneyim olacaktır.

Despicable Me 3

Yönetmen: Pierre Coffin, Kyle Balda

Seslendirenler: Steve Carell, Miranda Cosgrove, Russell Brand, Kristen Wiig, Trey Parker

Notlar ve Beklentiler: Despicable Me serisi ve Minion’lar yapımcılarını ve izleyicileri üzmeyen yapımlardan. ABD ve dünyada yaptığı gişe, aldığı iyi eleştiriler özellikle ailenizle beraber gidip eğleneceğiz bir yapım olduğunu gösteriyor.

Şansımı Seveyim

Yönetmen: Ender Mıhlar

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökhan Kıraç, Zerrin Sümer, Metin Yıldız

Notlar ve Beklentiler: İsminin Şansımı Seveyim, konusunun şanssızlık olan bir filmin iyi filmlerin gösterime girdiği bu haftada vizyon şansı bulması şanssızlık olmuş. İlk başta kötü yerli komedilerden biri gibi görünse de fragmanı çok da kötü durmuyor. Çok boş zamanınız varsa düşünülebilir.

Megan Leavey

Yönetmen: Gabriela Cowperthwaite

Oyuncular: Kate Mara, Edie Falco, Bradley Whitford, Common, Tom Felton

Notlar ve Beklentiler: Köpek sevginizi sömürüp bir dolu amerikan ve militarist saçmalığı yutturmaya çalışacak bir yapım. Uzak durun…