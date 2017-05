26 Mayıs 2017 Vizyon Filmleri arasında izlenilmesi gereken önemli yapımlar olduğu kadar, hızla kaçılması gereken filmler de var.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Yönetmen: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Oyuncular: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Orlando Bloom

Notlar ve Beklentiler: Son filmleriyle temposu düşen ve gişede de zorlanan serinin yeniden ayağa kalkma çalışması… Bunun içinde eski oyuncularına değil Javier Bardem’e güveniyor gibi…

Gifted

Yönetmen: Marc Webb

Oyuncular: Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate, Octavia Spencer

Notlar ve Beklentiler: Marc Webb’in farklı hikaye anlatımıyla süper zeki bir çocuğun yaşadıklarını izleyeceğiz. Haftanın izlenilebilecek filmlerinden biri…

Toz

Yönetmen: Gözde Kural

Oyuncular: Öykü Karayel, Muhammed Cangören, Beran Soysal, Demet İyigün, Haji Gul Aser

Notlar ve Beklentiler: Gözde Kural’ın büyük bir emek ve çaba vererek çektiği ve gösterildiği uluslararası festivallerde de beğenilen filmi Toz bu hafta gösterime giriyor. Haftanın mutlaka izlenilmesi gereken filmlerinden biri.

Mil Jeong

Yönetmen: Kim Ji-woon

Oyuncular: Gong Yoo, Lee Byung-hun, Han Ji-min, Kang-ho Song, Shin Sung-Rok

Notlar ve Beklentiler: Kore’nin Japonya işgaline karşı savaşan bir grubun öyküsü… Tarihi filmlere ilgi duyuyorsanız sizi fazlasıyla doyuracak bir yapım.

On the Milky Road

Yönetmen: Emir Kusturica

Oyuncular: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Sloboda Mićalović, Predrag ‘Miki’ Manojlovic, Sergej Trifunović

Notlar ve Beklentiler: Eleştirmenlere göre Emir Kusturica’nın kendisinin ve Monica Bellucci’nin kurtaramadığı bir yapım olarak öne çıktı. Ama izleyenler yine Kusturica filmlerinin kendisine has sıcaklığını hissetmiş olacak ki, yönetmenin başarılı filmleri arasına girdi. Her ne olursa olsun, sinemada Kusturica izlemek her zaman keyiflidir. Kaçırmamanızı öneririz.

Bilal: A New Breed of Hero

Yönetmen: Khurram H. Alavi, Ayman Jamal

Seslendirenler: Engin Altan Düzyatan, Tamer Karadağlı, Ayça Bingöl, Volkan Severcan, Ayhan Kahya

Notlar ve Beklentiler: Haftanın islami motiflerle bezeli animasyonu. Daha 10 yıl önce ülkede sinema salonu açılmasına izin vermeyen Suudi Arabistan’ın yapımcılığa soyunması ilginç bir gelişme tabi…

Katre

Yönetmen: Atakan Şatıroğlu, Berkay Berkman

Oyuncular: Atakan Şatıroğlu, Berkay Berkman, Süha Çağrıcı, Haldun Şenocak, Selda Bakırtaş

Notlar ve Beklentiler: Haftanın islami motifli bir diğer filmi. Ramazanın gelmesiyle bu türdeki yapımlar gişede şans aramaya başlayacaktır.

Yarının Adı Başka

Yönetmen: Mustafa Delazy, Moharram Zeinalzadeh

Oyuncular: Moharram Zeinalzadeh, Volkan Keskin, Zelal Dere, Fırat Tanış, Metin Keçeci

Notlar ve Beklentiler: Türkiye-İran ortak yapımı filmin fragmanı gayet iyi duruyor. Farklı bir mülteci hikayesini farklı bir sinema diliyle izlemek isteyenler şans vermeli…

Sinsiran: Yasak Aşk

Yönetmen: Samet Çakırtaş

Oyuncular: Yaşar Alptekin, Sebahat Adalar, Şevki Özcan, Şehmus Karta , Burak Kimyager

Notlar ve Beklentiler: Ülkemizin orta halli prodüksiyon firmaları ses ve görüntü efektleri yapabilen teçhizat aldıklarından beri cin-öcü filmleri durmuyor. Haftada bir öcülü-böcülü film izleyecek kitle var mı diye sormadan edemiyoruz.