27 Ekim 2017 Vizyon Filmleri, Pelin Esmer’in İşe Yarar Bir Şey isimli filminin gösterim şansı bulduğu, popüler filmlerinin de fena olmadığı bir hafta…

İşe Yarar Bir Şey

Yönetmen: Pelin Esmer

Oyuncular: Başak Köklükaya, Öykü Karayel, Yiğit Özşener, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Cüneyt Yalaz

Notlar ve Beklentiler: Az filmli haftanın en büyük beklentiyle izleyeceğimiz filmi… Pelin Esmer, 11’e 10 Kala ve Gözetleme Kulesi gibi filmlerinden uzun bir süre sonra İşe Yarar Bir Şey ile karşımızda… Haftanın kaçırılmaması gereken filmlerinden…

Thor: Ragnarok

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Idris Elba

Notlar ve Beklentiler: Thor: Ragnarok öngösterimlerini yaptığı ABD’de eleştirmenlerden iyi notlar aldı. Süper kahraman filmi yağmuru arasında izlenmeye değer ender filmlerden biri gibi duruyor.

Ayla

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Lee Kyung-jin, Ali Atay, Taner Birsel

Notlar ve Beklentiler: Türkiye’nin oscar adayı, klasik Hollywood filmlerinin formüllerini kullanarak başarılı olmaya çalışmış görünüyor.

Yol Arkadaşım

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece, Emre Kınay

Notlar ve Beklentiler: Sulu yerli komedi enflasyonunun yaşandığı haftalarda eli-yüzü düzgün bir yapım gibi görünüyor.