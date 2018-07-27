27 Temmuz 2018 Vizyon Filmleri çeşitliliği ve iyi filmleriyle dikkat çekiyor. Türünün iki kötü örneği birer animasyon ve korku filmi dışında yağmur, çamur, sıcak, nem kuşatmasından kaçmak için ideal filmler gösterimde…

Mission: Impossible: Fallout

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson

Konu ve Beklentiler: Serinin altıncı filmi… Tom Cruise, emeklilik parasını çıkarana kadar devam edecek sanırız. Aksiyon sahneleri biraz daha az olsa, senaryoya biraz daha önem verilse seyredilecek ama seri hala eğlencelik formatında…

Serinin ilk 5 filmi ile ilgili ayrıntılı bir incelemeyi Can Rende’nin kaleminden okuyabilirsiniz…

Filmin ayrıntılı bir incelemesi ise burada…

Bir Seri İçin Kendini En Çok Parçalayan Aktör Ödülü: Tom Cruise

I Kill Giants

Yönetmen: Anders Walter

Oyuncular: Madison Wolfe, Zoe Saldana, Imogen Poots

Konu ve Beklentiler: Haftanın mutlaka seyredilmesi gereken filmlerinden… Gültekin Turgut’un filmle ilgili yazdığı ayrıntılı inceleme için buraya buyurun…

Haftanın Fantastik Filmi

Yaşar Kemal Efsanesi

Yönetmen: Aydın Orak

Konu ve Beklentiler: Belgesel sinema çok gösterim bulamayan bir tür… Başka Sinema sağolsun bir belgesel filmi festivaller dışında perdede izleyebileceğiz. Bir de bu belgesel edebiyat tarihimizin en önemli isimlerinden Yaşar Kemal’i anlatıyorsa, “Mutlaka Gidin” demek bir insanlık görevi…

Haftanın Ölümsüz Çınarı Ödülü

Madame

Yönetmen: Amanda Sthers

Oyuncular: Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma

Notlar ve Beklentiler: Çok iyi oyuncuların yer aldığı bir komedi her zaman izlenir. Filmin gücünü senaryosu belirleyecektir ama bu kadar iyi oyuncu rol alıyorken izlememek olmaz…

Haftanın En Güçlü Komedisi

Dört Köşeli Üçgen

Yönetmen: Mehmet Güreli

Oyuncular: Mustafa Dinç, Ülkü Duru, İştar Gökseven

Notlar ve Beklentiler: Farklı sinema anlatımlarının peşinde eserler veren usta yönetmenlerimizden Mehmet Güreli’nin yeni filminin sadece fragmanı bile bir sinefili fazlasıyla doyuracak düzeyde… Filmi merakla takip edeceğiz.

Haftanın Sinefil Mıknatısı

Last Flag Flying

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Bryan Cranston, Laurence Fishburne, Steve Carell

Notlar ve Beklentiler: Linklater’dan bir yol filmi, başrollerde de üç büyük aktör var demek yeterli aslında ama festivallerde izlediğimiz filmde yine de eksik birşeyler var. Biraz geç gösterim şansı bulsa da haftanın mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden biri…

Haftanın En Güçlü Oyuncu Kadrosu Ödülü

Kabir Azabı

Yönetmen: Arkın Aktaç

Oyuncular: Hakan Özgömeç, Özlem Başkaya, Ebru Saçar Aktaç

Konu ve Beklentiler: Yani ne diyelim bilemedik? Fragmana bir bakın diyeceğiz ama onu da diyemiyoruz…

İzlemek Zorunda Kalan Sinema Eleştirmenlerine Sabır Ödülü

Deep

Yönetmen: Julio Soto Gurpide

Konu ve Beklentiler: Çok sık tekrarlanan konusu, animasyona bir yenilik getirmemesi gibi nedenlerle gişede batan ve kötü eleştiriler alan bir film…

Bininci Deniz Altındaki Dünya Animasyonu Ödülü