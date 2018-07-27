27 Temmuz 2018 Vizyon Filmleri çeşitliliği ve iyi filmleriyle dikkat çekiyor. Türünün iki kötü örneği birer animasyon ve korku filmi dışında yağmur, çamur, sıcak, nem kuşatmasından kaçmak için ideal filmler gösterimde…
Mission: Impossible: Fallout
Yönetmen: Christopher McQuarrie
Oyuncular: Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson
Konu ve Beklentiler: Serinin altıncı filmi… Tom Cruise, emeklilik parasını çıkarana kadar devam edecek sanırız. Aksiyon sahneleri biraz daha az olsa, senaryoya biraz daha önem verilse seyredilecek ama seri hala eğlencelik formatında…
Serinin ilk 5 filmi ile ilgili ayrıntılı bir incelemeyi Can Rende’nin kaleminden okuyabilirsiniz…
Filmin ayrıntılı bir incelemesi ise burada…
Bir Seri İçin Kendini En Çok Parçalayan Aktör Ödülü: Tom Cruise
I Kill Giants
Yönetmen: Anders Walter
Oyuncular: Madison Wolfe, Zoe Saldana, Imogen Poots
Konu ve Beklentiler: Haftanın mutlaka seyredilmesi gereken filmlerinden… Gültekin Turgut’un filmle ilgili yazdığı ayrıntılı inceleme için buraya buyurun…
Haftanın Fantastik Filmi
Yaşar Kemal Efsanesi
Yönetmen: Aydın Orak
Konu ve Beklentiler: Belgesel sinema çok gösterim bulamayan bir tür… Başka Sinema sağolsun bir belgesel filmi festivaller dışında perdede izleyebileceğiz. Bir de bu belgesel edebiyat tarihimizin en önemli isimlerinden Yaşar Kemal’i anlatıyorsa, “Mutlaka Gidin” demek bir insanlık görevi…
Haftanın Ölümsüz Çınarı Ödülü
Madame
Yönetmen: Amanda Sthers
Oyuncular: Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma
Notlar ve Beklentiler: Çok iyi oyuncuların yer aldığı bir komedi her zaman izlenir. Filmin gücünü senaryosu belirleyecektir ama bu kadar iyi oyuncu rol alıyorken izlememek olmaz…
Haftanın En Güçlü Komedisi
Dört Köşeli Üçgen
Yönetmen: Mehmet Güreli
Oyuncular: Mustafa Dinç, Ülkü Duru, İştar Gökseven
Notlar ve Beklentiler: Farklı sinema anlatımlarının peşinde eserler veren usta yönetmenlerimizden Mehmet Güreli’nin yeni filminin sadece fragmanı bile bir sinefili fazlasıyla doyuracak düzeyde… Filmi merakla takip edeceğiz.
Haftanın Sinefil Mıknatısı
Last Flag Flying
Yönetmen: Richard Linklater
Oyuncular: Bryan Cranston, Laurence Fishburne, Steve Carell
Notlar ve Beklentiler: Linklater’dan bir yol filmi, başrollerde de üç büyük aktör var demek yeterli aslında ama festivallerde izlediğimiz filmde yine de eksik birşeyler var. Biraz geç gösterim şansı bulsa da haftanın mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden biri…
Haftanın En Güçlü Oyuncu Kadrosu Ödülü
Kabir Azabı
Yönetmen: Arkın Aktaç
Oyuncular: Hakan Özgömeç, Özlem Başkaya, Ebru Saçar Aktaç
Konu ve Beklentiler: Yani ne diyelim bilemedik? Fragmana bir bakın diyeceğiz ama onu da diyemiyoruz…
İzlemek Zorunda Kalan Sinema Eleştirmenlerine Sabır Ödülü
Deep
Yönetmen: Julio Soto Gurpide
Konu ve Beklentiler: Çok sık tekrarlanan konusu, animasyona bir yenilik getirmemesi gibi nedenlerle gişede batan ve kötü eleştiriler alan bir film…
Bininci Deniz Altındaki Dünya Animasyonu Ödülü