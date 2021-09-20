28. Adana Altın Koza Film Festivali’nde kazananlar belli oldu. En iyi film ödülünü, Ahmet Necdet Çupur’un yönettiği Yaramaz Çocuklar filmi aldı.

En İyi Film: Yaramaz Çocuklar

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film: Zin ve Ali’nin Hikayesi

En İyi Yönetmen: Nisan Dağ (Bir Nefes Daha)

En İyi Kadın Oyuncu: Emel Göksu ve Ayşe Demirel (Koridor)

En İyi Erkek Oyuncu: Ozan Çelik (Cemil Şov)

En İyi Senaryo: Nisan Dağ (Bir Nefes Daha)

Mansiyon Ödülü: Zeynep Çupur (Yaramaz Çocuklar)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu: Hayal Köseoğlu (Bir Nefes Daha)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu: Oktay Çubuk (Bir Nefes Daha)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Aslı Bankoğlu (Lacivert Gece)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Eren Çiğdem (Bir Nefes Daha)

Ayhen Ergürsel En İyi Kurgu: Matilde Van De Moortel, Elif Uluengin, Nicolas Suburlati (Yaramaz Çocuklar)

En İyi Sanat Yönetmeni: Devrim Ünal (Koridor)

En İyi Görüntü Yönetimi: İlker Berke (Koridor)

En İyi Müzik: Taner Yücel (Cemil Şov)

Adana İzleyici Ödülü: Sen Ben Lenin

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Dermansız

Yılmaz Güney Ödülü: Zin ve Ali’nin Hikayesi