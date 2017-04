28 Nisan 2017 Vizyon Haftası, ABD ve dünya sineması açısından baktığımızda doyurucu bir haftayken, kalitesi iyice düşen yerli yapımları eklediğimizde ortalama bir haftaya dönüşüyor.

Guardians of the Galaxy, Vol 2.

Yönetmen: James Gunn

Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Sylvester Stallone, Kurt Russell

Notlar ve Beklentiler: Serinin ikinci filminden ilk filmin büyük başarısından dolayı beklentiler büyük. ABD’de galası yapıldı ancak genel gösterimi Mayıs’ın ilk haftası… Bir blockbuster’ı ABD izleyicisinden önce izleyebileceğiz.

Film galasına giden eleştirmenler tarafından ilki kadar olmasa da beğenildi. Aksiyonu biraz daha arttırılmış, komedi bölümü ise biraz düşmüş bulundu.

The Circle

Yönetmen: James Ponsoldt

Oyuncular: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, Ellar Coltrane, Patton Oswalt, Glenne Headly, Bill Paxton

Notlar ve Beklentiler: The Circle, şubatta Tribeca Film Festivali’nde ilk gösterimini yaptı ve karışık eleştiriler aldı. Filmde Emma Watson’ın karakterinin büyük hayallerle girdiği bir teknoloji şirketinin kötü amaçlarını anlamasıyla yaşananlar anlatılıyor.

ABD ve dünya gösterimi de ülkemizle aynı gün olduğu için henüz eleştirmenler ve festival izleyicilerinin yarı olumlu-yarı olumsuz görüşleri dışında elimizde bilgi yok. Tom Hanks, Emma Watson ve John Boyega’ya rağmen pek ses çıkarmadan geçip gidecek bir film gibi duruyor.

Tell Me How I Die

Yönetmen: D.J. Viola

Oyuncular: Nathan Kress, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton, Ryan Higa, Mark Furze

Notlar ve Beklentiler: Video klip yönetmenliğinden korku sinemasına geçen Viola’nın başarısız filmi… ABD’de bu türün sabit bir izleyici kitlesi olmasına rağmen başarılı olamadı ve çakıldı. Fragmanını izleyerek son sahneleri dışında herşeyini izlemiş oluyorsunuz zaten…

Aç Kapıyı Çok Fenayım

Yönetmen: Kenan Öztürk

Oyuncular: Oğuzhan Yıldız, Gözde Mukavelat, Ferdi Kurtuldu, Burçin Abdullah, Dilara Büyükbayraktar

Notlar ve Beklentiler: Haftanın fragmanını izleyerek neredeyse tamamını izlemiş olacağınız bir film daha… Son zamanda sıkça rastladığımız amatör ruhla çekildiğini düşündüğümüz ülkemiz komedi filmlerinden biri…

Nereden Nereye

Yönetmen: Volkan Dönmez

Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Hakan Bilgin, Yosi Mizrahi, İnan Ulaş Torun, Aslı Mavitan

Notlar ve Beklentiler: Fragmandan anladığımız kadarıyla “Abi biz kendi aramızda çok eğleniyoruz, birbirimizin esprilerine çok gülüyoruz. Paramız da var, hadi film yapalım” diye gaza gelinmiş gibi duruyor.

Dalida

Yönetmen: Lisa Azuelos

Oyuncular: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle, Niels Schneider

Notlar ve Beklentiler: Ülkemizde de bir dönem önemli hayran kitlesine ulaşan ve konserler veren Dalida’nın hayatı. Fransa’da iyi eleştiriler aldı ancak yine de dönemin ve Dalida’nın hayranlarına önerebiliyoruz.

Eshtebak – Çarpışma

Yönetmen: Mohamed Diab

Oyuncular: Nelly Karim, Hany Adel, Mohammed Alaa, Khaled Kamal, Ali Altayeb, Mai Elghety, Hosni Sheta, Ahmed Malik, Mohamed Gamal Kalbaz, Ashraf Hamdi

Notlar ve Beklentiler: Haftanın sinemada izlenmesi gereken ender filmlerinden… Geçtiğimiz yıl Cannes’da Un Certain Regard’ı açan ve ülkemiz festivallerinde de gösterim şansı bulan film, Mısır’daki ve dolayısıyla bölgemizin tümündeki politik duruma farklı bir bakış getiriyor. Bir polis minibüsünün içinde birlikte gözaltına alınan farklı görüşlerdeki kişilerin yaşadıkları bölgenin içinden geçtiği süreci Tom Hanks’in bile “Mutlaka ama mutlaka izlemelisiniz” dediği şekilde aktarıyor.

Bir Annenin Feryadı

Yönetmen: Attila Gökbörü

Oyuncular: Altan Akışık , Ayşegül Kaygusuz , Mertkan Arat , Banu Şahin , Kerem Gökçer

Notlar ve Beklentiler: Fragmandan anladığımız kadarıyla Flash TV gerçek kesit tadında bir filmle karşı karşıyayız. 2 milyonun üzerinde satış yapan aynı adlı romandan uyarlandı.

L’Avenir

Yönetmen: Mia Hansen-Løve

Oyuncular: Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, Edith Scob, Sarah Le Picard

Notlar ve Beklentiler: Isabelle Huppert’in oyunculuğu üzerinden yürüyen ve insan ilişkilerini öne çıkaran bir Mia Hansen-Løve filmi. Yönetmenin ve Huppert’in hayranlarının kaçırmaması gereken bir yapım. Hansen-Løve’a 2016 Berlinale’de Gümüş Ayı’yı getirmişti.

Lanet: Ervah Cinleri

Yönetmen : Teoman Gündüz

Oyuncular: Ceyhun Tutal, Ceren Yasemen Güneysu, Ufuk Özkaya, Sevcan Sini, Zahid Çetinkaya

Notlar ve Beklentiler: Artık her hafta bir cinli-perili film gösterime giriyor. Türün meraklısıysanız bir şans verebilirsiniz.