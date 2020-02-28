28 Şubat 2020 Vizyon Filmleri, birçok felaket haberi ve kaosun içinde kaldığımız şu günlerde ortalama bir seçki sunuyor. Menüde iyi sanat filmleri ve pek iddialı olmayan yerli yapımlar var…

Haftanın en çarpıcı filmlerinden The Invisible Man’in ayrıntılı analizini Haktan Kaan İçel’in yazısında bulabilirsiniz…

Om det oändliga (Sonsuzluk Üzerine)

Yönetmen: Roy Andersson

Oyuncular: Bengt Bergius, Anja Broms, Tatiana Delaunay, Jan-Eje Ferling, Lotta Forsberg

Konu ve Notlar: Roy Andersson’un Binbir Gece Masalları’nın anlatıcısı Şehrazad’ın öykü anlatımından ilham alarak çektiği film, sadece haftanın değil, yılın öne çıkan filmlerinden biri…

True History of the Kelly Gang

Yönetmen: Justin Kurzel

Oyuncular: George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Charlie Hunnam, Russell Crowe, Orlando Schwerdt

Konu ve Notlar: Film, Avustralya’nın ünlü kanun kaçağı Ned Kelly’nin hayat hikâyesini ve bir ülkenin vahşi geçmişini, daha önce hiç anlatılmayan kısımlarıyla gözler önüne seriyor. Justin Kurzel’in Macbeth’ten sonra yine atmosfer yaratmaktaki ustalığını göstereceği bir film gibi duruyor…

Acı Kiraz

Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak, Luran Ahmeti, Halil Ergün

Konu ve Notlar: Sinemaya çok iyi bir giriş yapan ve sonra kendini garip mecralarda bulan Serdar Akar’ın geri dönüşü zor görünüyor. Yine çok bağıran bir film çekmiş. Yine de bir şans verilebilir.

Geçerken Uğradım

Yönetmen: Onur Bilgin

Oyuncular: Selahattin Taşdöğen, Mihriban Er, Emre Ertunç, Mustafa Ertunç Alıcı, Hilal Anay, Ahmet Taşpınar

Konu ve Notlar: Filmden çok otel tanıtımına bekleyen bir komedi… Yapımcılar bu tip eserlerin sinemada değil TV’lerde kitlesi olduğunu anlayabilirlerse, gişede hayal kırıklığı yaşamaktan kurtulacaklar.

Jexi

Yönetmenler: Scott Moore, Jon Lucas

Oyuncular: Adam Devine, Alexandra Shipp, Ron Funches, Charlyne Yi, Michael Pena, Wanda Sykes, Justin Hartley

Konu ve Notlar: 30 yaşlarında pek çok insan gibi Phil de kafasını telefonundan kaldırmayı pek başaramaz. Ancak bir gün Phil’in hayatı, yeni aldığı telefon ile tamamen değişir. Bazen iyi bir fikir gibi görünen bir senaryo, felakete dönüşebiliyor.

Burak Çelik’in yönettiği ve Furkan Karaca, Bora Altınışık, Cansel Aydos, Erdi Korkmaz, Ülker Su Osmanoğlu’nun başrollerini oynadığı Semur 2: Cinlerin Büyüsü, haftanın yerli cinli korku filmi açığını kapatıyor.

L.O.L. Surprise! On the Big Screen ve Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü, ise haftanın karakterlerin hayranları dışında pek kimseye tavsiye etmeyeceğimiz çocuk filmleri…