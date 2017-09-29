29 Eylül 2017 Vizyon Filmleri arasında korku, komedi, animasyon ve özellikle yerli yapımlar arasında iyi filmler var.

Suspiria

Yönetmen: Dario Argento

Oyuncular: Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci, Miguel Bosé, Alida Valli

Notlar ve Beklentiler: 40. yılında restore edilen film tüm dünyada yeniden izleyiciyle buluştu. Türün takipçilerinin mutlaka sinemada görmesi gereken bir film.

mother!

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Domhnall Gleeson

Notlar ve Beklentiler: Darren Aronofsky’nin izleyici ve eleştirmenleri ikiye bölen filmini izleyerek notunu kendiniz verin dilerseniz.

Moonwalkers

Yönetmen: Antoine Bardou-Jacquet

Oyuncular: Rupert Grint, Ron Perlman, Robert Sheehan, Stephen Campbell Moore, Eric Lampaert

Notlar ve Beklentiler: Haftanın en ilgi çekici filmi kesinlikle Moonwalkers. ABD’nin aya inişin her ihtimale karşı fake bir versiyonunu hazırlanması için Stanley Kubrick’in peşine düşmesini ve ava giderken avlanmasını anlatan film, oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

The Lego Ninjago Movie

Yönetmen: Charlie Bean, Bob Logan, Paul Fisher

Seslendirenler: Sercan Gidişoğlu, Nurhan Yılmaz, Merih Ermakastar, Bulut Buldu, Harun Can

Notlar ve Beklentiler: Tutunca devamı çekilen fikirlerden biri… Konu Lego olunca sonsuza kadar da devam edebilir.

Firardayız

Yönetmen: Tolga Baş

Oyuncular: Çetin Altay, Burak Satıbol, Ferit Aktuğ, Burcu Binici, Mehmet Özgür

Notlar ve Beklentiler: Çetin Altay ve arkadaşları kendi izleyici kitlesini oluşturdu ve üretkenliklerini sürdürüyorlar. Herkesin zevkine hitap etmese de sinema adına takdir edilesi bir çaba…

Damat Koğuşu

Yönetmen: İlker Savaşkurt

Oyuncular: Musa Can Pekcan, Barış Atay, Caner Erdem, Halit Karaata, Diyar Karadaş

Notlar ve Beklentiler: Haftanın konusuyla ve değindikleriyle uçlarda gezen filmlerinden biri… Mideniz kaldırabiliyorsa ilginç bir sinema deneyimi olacaktır.

Benim Varoş Hikayem

Yönetmen: Yunus Ozan Korkut

Notlar ve Beklentiler: Son yılların en heyecan verici belgesellerinden biri… Adana’nın özellikle internet dizileriyle tanık olduğumuz mahallelerindeki yaşamından insan portreleri, iyi çekildiği her halinden belli olan bir belgeselle karşımıza çıkıyor.

Kurtlar Vadisi: Vatan

Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Necati Şaşmaz, Sinem Öztürk, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nezih Işıtan

Notlar ve Beklentiler: Serinin 15 Temmuz versiyonu…