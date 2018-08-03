3 Ağustos 2018 Vizyon Filmleri arasında “Türünün iyi örneği, mutlaka gitmelisiniz” diyebileceğimiz bir film maalesef yok.
Teen Titans
Yönetmen: Aaron Horvath, Peter Rida Michail
Orijinal Seslendirme: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett
Konu ve Beklentiler: DC’nin kendi kahramanlarını kullanarak çocuklara yönelik yaptığı serinin film versiyonu… Çocuklarınız için ilgi çekici olabilir.
Haftanın Süper Kahramansız Geçmeyelim Abi Ödülü
The Darkest Minds
Yönetmen: Jennifer Yuh Nelson
Oyuncular: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Miya Cech
Konu ve Beklentiler: Fantastik dünyalarda geçen “Young Adult” (Genç Yetişkin) filmlerine yeni bir örnek. Türün meraklıları ilgilenebilir.
Haftanın Gencim Canavarım Ayrıksıyım Ödülü
Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
Yönetmen: Özgür Bakar
Oyuncular: Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak
Konu ve Beklentiler: Türkiye’de sadece bir fikre dayanan ve o fikrin üstüne iyi senaryo kurulamadığından 90 dakika boyunca skeç sahneler ve küfürle işi kotarmaya çalışan filmler artık bir janr halini aldı. Bu örnekte en azından oyuncular biraz iyi gibi duruyor.
Haftanın Küfret Zaman Doldur Ödülü
Christopher Robin
Yönetmen: Marc Forster
Oyuncular: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss
Konu ve Beklentier: Winnie The Pooh filmleri gelmeye devam ederken Christopher Robin’in hem oyunculukları, hem de konusuyla son dönemdeki “Çocuk klasiklerine farklı yönlerden bakalım” filmlerinin iyi bir örneği olduğunu hatırlatmamız lazım.
Haftanın Çocukluğumu Özledim Ödülü
Devil’s Gate
Yönetmen: Clay Staub
Oyuncular: Amanda Schull, Milo Ventimiglia, Shawn Ashmore
Konu ve Beklentiler: Düşük bütçeli kötü korku filmlerinin, ülkemizde nasıl gösterim şansı bulduğunu merak ettiren bir film daha…
Haftanın “Açmayın Yahu O Kapıyı O Zaman” Ödülü
6 Below: Miracle on the Mountain
Yönetmen: Scott Waugh
Oyuncular: Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont
Konu ve Beklentiler: İyi oyunculara ve çarpıcı konusuna rağmen biraz yönetmen kurbanı olan bir film. Sıcak yaz günlerinde kar görüp serinlemek için belki gidilebilir.
Haftanın Dağda Kendimi Buldum Ödülü
Eva
Yönetmen: Benoît Jacquot
Oyuncular: Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy
Konu ve Beklentiler: İyi yönetmeni ve oyuncu kadrosuna rağmen, çok kötü eleştiriler alan filmlerden biri…
Haftanın Isabelle Huppert’e Yazık Etmişler Ödülü