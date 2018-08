3 Ağustos 2018 Vizyon Filmleri arasında “Türünün iyi örneği, mutlaka gitmelisiniz” diyebileceğimiz bir film maalesef yok.

Teen Titans

Yönetmen: Aaron Horvath, Peter Rida Michail

Orijinal Seslendirme: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett

Konu ve Beklentiler: DC’nin kendi kahramanlarını kullanarak çocuklara yönelik yaptığı serinin film versiyonu… Çocuklarınız için ilgi çekici olabilir.

Haftanın Süper Kahramansız Geçmeyelim Abi Ödülü

The Darkest Minds

Yönetmen: Jennifer Yuh Nelson

Oyuncular: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Miya Cech

Konu ve Beklentiler: Fantastik dünyalarda geçen “Young Adult” (Genç Yetişkin) filmlerine yeni bir örnek. Türün meraklıları ilgilenebilir.

Haftanın Gencim Canavarım Ayrıksıyım Ödülü

Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak

Konu ve Beklentiler: Türkiye’de sadece bir fikre dayanan ve o fikrin üstüne iyi senaryo kurulamadığından 90 dakika boyunca skeç sahneler ve küfürle işi kotarmaya çalışan filmler artık bir janr halini aldı. Bu örnekte en azından oyuncular biraz iyi gibi duruyor.

Haftanın Küfret Zaman Doldur Ödülü

Christopher Robin

Yönetmen: Marc Forster

Oyuncular: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss

Konu ve Beklentier: Winnie The Pooh filmleri gelmeye devam ederken Christopher Robin’in hem oyunculukları, hem de konusuyla son dönemdeki “Çocuk klasiklerine farklı yönlerden bakalım” filmlerinin iyi bir örneği olduğunu hatırlatmamız lazım.

Haftanın Çocukluğumu Özledim Ödülü

Devil’s Gate

Yönetmen: Clay Staub

Oyuncular: Amanda Schull, Milo Ventimiglia, Shawn Ashmore

Konu ve Beklentiler: Düşük bütçeli kötü korku filmlerinin, ülkemizde nasıl gösterim şansı bulduğunu merak ettiren bir film daha…

Haftanın “Açmayın Yahu O Kapıyı O Zaman” Ödülü

6 Below: Miracle on the Mountain

Yönetmen: Scott Waugh

Oyuncular: Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont

Konu ve Beklentiler: İyi oyunculara ve çarpıcı konusuna rağmen biraz yönetmen kurbanı olan bir film. Sıcak yaz günlerinde kar görüp serinlemek için belki gidilebilir.

Haftanın Dağda Kendimi Buldum Ödülü

Eva

Yönetmen: Benoît Jacquot

Oyuncular: Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy

Konu ve Beklentiler: İyi yönetmeni ve oyuncu kadrosuna rağmen, çok kötü eleştiriler alan filmlerden biri…

Haftanın Isabelle Huppert’e Yazık Etmişler Ödülü