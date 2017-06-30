30 Haziran 2017 Vizyon Filmleri özellikle Edgar Wright’ın Baby Driver’ı ve Oliver Assayas’ın Personal Shopper’ıyla güçlü bir hafta…

Baby Driver

Yönetmen: Edgar Wright

Oyuncular: Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm

Notlar ve Beklentiler: Yapılan bütün yorumlar, “Edgar Wright yine başarmış” diyor. Guillermo Del Toro gibi çok beğenip “başyapıt” diyenler de var. Haftanın, yazın ve hatta yılın kaçırılmaması gereken filmlerinden biri…

Personal Shopper

Yönetmen: Olivier Assayas

Oyuncular: Kristen Stewart, Nora Von Waldstätten, Sigrid Bouaziz, Lars Eidinger, Ty Olwin

Notlar ve Beklentiler: Olivier Assayas’ın Kristen Stewart’la yakaladığı yönetmen-oyuncu uyumunun ortaya çıkardığı iyi bir film daha… Cannes’da 2016’da gösterilip, daha sonra ülkemiz festivallerinde gösterim şansları bulup, en sonunda da gösterime girme şansını buldu. Eleştirmenlerce çok beğenildiğini belirterek, haftanın sinemada izlenmesi gereken filmleri arasına rahatlıkla koyuyoruz.

The Windmill Massacre

Yönetmen: Nick Jongerius

Oyuncular: Noah Taylor, Charlotte Beaumont, Patrick Baladi, Ben Batt, Tanroh Ishida

Notlar ve Beklentiler: Dağıtımcılarımız “Korku filmi olsun da ne olursa olsun” zihniyetiyle davrandığı için neredeyse tüm ülkelerde doğrudan DVD’ye veya VOD’ye geçerken, ülkemizde gösterim şansı bulan düşük kalite filmlerden biri daha…

Lady Macbeth

Yönetmen: William Oldroyd

Oyuncular: Christopher Fairbank, Bill Fellows, Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton

Notlar ve Beklentiler: 2016’da ilk gösterimlerini yapan Oldroyd’un ilk filmi birçok eleştirmenden iyi notlar aldı. Shakespeare klasiğine zaman ve mekan değiştirten genç yönetmen, yılın iyi filmlerinden birine imza atmıştı. Film bir yıl gecikmeyle de olsa ülkemizde gösterim şansı buluyor.

Inconceivable

Yönetmen: Jonathan Baker

Oyuncular: Gina Gershon, Nicky Whelan, Nicolas Cage, Faye Dunaway, Natalie Eva Marie

Notlar ve Beklentiler: Tüm dünyada bugün gösterime giren film, ilk gösterimlerinde olumlu notlar aldı.

2:22

Yönetmen: Paul Currie

Oyuncular: Teresa Palmer, Michiel Huisman, Maeve Dermody, Simone Kessell, John Waters

Notlar ve Beklentiler: Michiel Huisman’ın gizemli karakteri üzerinden yürüyen film, daha çok TV’de izlenebilecek bir yapım gibi duruyor.