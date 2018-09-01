31 Ağustos 2018 Vizyon Filmleri yaz sezonu sona ererken artık yeniden iyi filmlerin yaklaştığının göstergesi bir hafta. Haftayı yüksek kaliteli iki aksiyon filmiyle geçirmek istiyorsanız, sinemaların yolunu tutun.
Upgrade
Yönetmen: Leigh Whannell
Oyuncular: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson
Notlar ve Beklentiler: Yılın en iyi aksiyon filmlerinden biri olan Upgrade, türün hayranıysanız mutlaka izlemeniz gereken filmlerden biri…
Haftanın En İyi Aksiyon Filmi
Reprisal
Yönetmen: Brian A. Miller
Oyuncular: Bruce Willis, Olivia Culpo, Frank Grillo
Notlar ve Beklentiler: Upgrade ne kadar iyi bir aksiyon filmiyse, Reprisal o kadar kötü… Fragmanı izlediğinizde zaten filmin tamamını izlemiş olacaksınız.
Haftanın ve Yılın En Kötü Aksiyon Filmi
He’s Out There
Yönetmen: Quinn Lasher
Oyuncular: Yvonne Strahovski, Justin Bruening, Abigail Pniowsky
Notlar ve Beklentiler: Yılın ortalamanın üstü korku filmlerinden biri… Türün meraklıları beğenecektir. Yine de güzel oyuncu Yvonne Strahovski’nin kariyerine bu tip filmlerle yazık ettiğini söylemeliyiz.
Haftanın Gerilim Filmi
Little Italy
Yönetmen: Donald Petrie
Oyuncular: Hayden Christensen, Emma Roberts, Danny Aiello
Notlar ve Beklentiler: Kariyerlerinin son şanslarını değerlendirmek isteyen oyuncuların bir araya toplandığı bir film gibi… İtalyan külltürünün fanatiği değilseniz alerji yapacaktır.
Haftanın İtalyan Olmayan İtalya Filmi
A Prayer Before Dawn
Yönetmen: Jean-Stéphane Sauvaire
Oyuncular: Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Panya Yimmumphai
Notlar ve Beklentiler: Yılın en iyi filmlerinden biri… Gerçek bir öyküden alınan senaryoda aksiyon, drama, gerilim, her şey var. Saçma sapan aksiyon filmlerini onlarca sinemada gösterime sokan dağıtımcılar umarız Başka Sinema’dan örnek alırlar.
Haftanın En İyi Filmi
Yılın En İyi Biofilmlerinden Biri
Jalouse
Yönetmen: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
Oyuncular: Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval
Notlar ve Beklentiler: Uzun süredir sinemalarımızda bir fransız komedisine rastlamıyorduk. Oyuncu kadrosu fransızlardan alıştığımız kalitede olmasa da izlenebilecek ve eğlenceli zaman geçirilebilecek bir film gibi duruyor.
Haftanın Orta Yaş Bunalımı Filmi
Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet
Yönetmen: Orhan Erkal
Oyuncular: Şafak Sezer, Ayhan Taş, Arzu Oruç
Notlar ve Beklentiler: Her hafta rastladığımız iyi bir senaryo bulunamadığı için küfür ve şiddetle güldürmeye çalışan bir skeçler bütünü… Yıl olmuş 2018, Şafak Sezer hala kendisini komik zannediyor.
Haftanın Kötü Komedisi