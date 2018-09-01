31 Ağustos 2018 Vizyon Filmleri yaz sezonu sona ererken artık yeniden iyi filmlerin yaklaştığının göstergesi bir hafta. Haftayı yüksek kaliteli iki aksiyon filmiyle geçirmek istiyorsanız, sinemaların yolunu tutun.

Upgrade

Yönetmen: Leigh Whannell

Oyuncular: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson

Notlar ve Beklentiler: Yılın en iyi aksiyon filmlerinden biri olan Upgrade, türün hayranıysanız mutlaka izlemeniz gereken filmlerden biri…

Haftanın En İyi Aksiyon Filmi

Reprisal

Yönetmen: Brian A. Miller

Oyuncular: Bruce Willis, Olivia Culpo, Frank Grillo

Notlar ve Beklentiler: Upgrade ne kadar iyi bir aksiyon filmiyse, Reprisal o kadar kötü… Fragmanı izlediğinizde zaten filmin tamamını izlemiş olacaksınız.

Haftanın ve Yılın En Kötü Aksiyon Filmi

He’s Out There

Yönetmen: Quinn Lasher

Oyuncular: Yvonne Strahovski, Justin Bruening, Abigail Pniowsky

Notlar ve Beklentiler: Yılın ortalamanın üstü korku filmlerinden biri… Türün meraklıları beğenecektir. Yine de güzel oyuncu Yvonne Strahovski’nin kariyerine bu tip filmlerle yazık ettiğini söylemeliyiz.

Haftanın Gerilim Filmi

Little Italy

Yönetmen: Donald Petrie

Oyuncular: Hayden Christensen, Emma Roberts, Danny Aiello

Notlar ve Beklentiler: Kariyerlerinin son şanslarını değerlendirmek isteyen oyuncuların bir araya toplandığı bir film gibi… İtalyan külltürünün fanatiği değilseniz alerji yapacaktır.

Haftanın İtalyan Olmayan İtalya Filmi

A Prayer Before Dawn

Yönetmen: Jean-Stéphane Sauvaire

Oyuncular: Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Panya Yimmumphai

Notlar ve Beklentiler: Yılın en iyi filmlerinden biri… Gerçek bir öyküden alınan senaryoda aksiyon, drama, gerilim, her şey var. Saçma sapan aksiyon filmlerini onlarca sinemada gösterime sokan dağıtımcılar umarız Başka Sinema’dan örnek alırlar.

Haftanın En İyi Filmi

Yılın En İyi Biofilmlerinden Biri

Jalouse

Yönetmen: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos

Oyuncular: Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval

Notlar ve Beklentiler: Uzun süredir sinemalarımızda bir fransız komedisine rastlamıyorduk. Oyuncu kadrosu fransızlardan alıştığımız kalitede olmasa da izlenebilecek ve eğlenceli zaman geçirilebilecek bir film gibi duruyor.

Haftanın Orta Yaş Bunalımı Filmi

Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet

Yönetmen: Orhan Erkal

Oyuncular: Şafak Sezer, Ayhan Taş, Arzu Oruç

Notlar ve Beklentiler: Her hafta rastladığımız iyi bir senaryo bulunamadığı için küfür ve şiddetle güldürmeye çalışan bir skeçler bütünü… Yıl olmuş 2018, Şafak Sezer hala kendisini komik zannediyor.

Haftanın Kötü Komedisi