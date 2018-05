19 yıldır devam eden X-Men serisinin senaristlerinden ve yapımcılarından Simon Kinberg günümüzün popüler aktrislerini buluşturacak bir proje hazırlıyor. Kinberg ilk filmi Dark Phoenix‘i çekerken bu filmde kötüyü oynayan Jessica Chastain yönetmene 355 kod adlı film fikrini açtı. Bir yıl aradan sonra bu fikir hızla film projesine dönüşüyor. Chastain, The Help‘te pek çok aktrisle çalışmaktan çok keyif aldığı için tekrar hayranı olduğu aktrislerle bir filmde çalışmanın yollarını ararken 355 adlı proje ortaya çıkmış.

Haberlere göre 355; Bourne, Mission: Impossible, Bond gibi pek çok ülkede geçen aksiyon filmlerinin izinden gidecek, merkeze kadın ajanları koyacak. Filmi Kinberg yönetecek, Theresa Rebeck yazacak. Chastain hem oyuncu kadrosunda, hem de yapımcılar arasında yer alacak. Aktrise başlıkta da belirttiğimiz gibi Marion Cotillard, Lupita Nyong’o, Fan Bingbing ve Penelope Cruz eşlik edecekler. Ekip filmin iyi bir hasılat elde edip devam filmlerinin yolunu açmasını umuyor. Aktrislerle Kinberg gelecek hafta Cannes’da buluşup bu filmi uluslararası dağıtımcılara tanıtacaklar. Peki filmin ismi nereden geliyor? Chastain, Zero Dark Thirty‘e bir ajanla birlikte hazırlanırken ondan Ajan 355’i duymuş. Ajan 355, Amerikan Devrimi sırasında yaşayan kadın ajanın kod adıymış. Ajan 355, Amerika’nın ilk kadın ajanlarındanmış, kimliği halen bilinmiyormuş. Kod 355 gerçek kimliği bulunamayan kadın ajanlara verilen bir kod, diyor Chastain.

Proje henüz ilk safhada olduğu için çekim tarihi belli değil. Zaten Kinberg bu yılı da Dark Phoenix‘i hazırlamakla geçirecek. Chastain de bu yıl It: Chapter 2‘da rol alacak. Cotillard’ın şu sıralar rol aldığı Little White Lies 2 ve Doctor Dolittle dışında projesi yok. Cruz bu yaz Almodovar’ın son filminde rol alacak. Nyong’o ise Elizabeth Banks’in yöneteceği Charlie’s Angels ve John Woo’nun yeniden çevireceği The Killer filmlerinin başrollerini üstlenebilir.