İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 37. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinin yanı sıra usta sinemacılarla söyleşiler yer alıyor.

37. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 198 uzun metrajlı ve 12 kısa filminden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.

37. İstanbul Film Festivali Basın Toplantısı

37. İstanbul Film Festivali’nin programı 14 Mart Çarşamba sabahı İKSV’nin Resmi Konaklama Sponsoru The Marmara Hotel Taksim’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantının açış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner “İstanbul Film Festivali, seyircisiyle ve kentle bütünleşmiş, bir kuşak sinemacının ve izleyicinin yetişmesine önemli katkılarda bulunmuş bir etkinlik. Özenle hazırlanan bölümleri ve nitelikli seçkisiyle festivalimizin daha nice sinemacı ve film izleyicisinin düşünce dünyasını zenginleştireceğine inanıyoruz… 37. İstanbul Film Festivali’nin düzenlenmesindeki katkıları için başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu yıl festival sponsorluğunu üstlenen Vodafone Red olmak üzere tüm destekçilerimize içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Siz değerli basın mensuplarına da festivalimizin duyurulması konusundaki destekleriniz için teşekkür ediyoruz,” dedi.

37. İstanbul Film Festivali’nin festival sponsoru Vodafone Red adına konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Vodafone Red olarak, Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük film festivali olan 37. İstanbul Film Festivali’ne sponsor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sinema gibi ekran sanatlarının dijitalleşmesine önem veriyoruz. Film Festivali’nin de dijital kurgularımız ve imkânlarımız ile yüz binlerce izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz. Festival kapsamında gerçekleşecek pek çok etkinliğin dijital ortamda tüm Türkiye’den takip edilebilmesini sağlayacağız. Türkiye’de ilk kez dijital sinema seansı ve Sanal Gerçeklik gösterimleri düzenleyeceğiz. Sinemaseverlerin festival içerikleriyle dijital platformlarda da buluşmasının heyecan verici olacağına inanıyoruz,” dedi. Engin Aksoy’un ardından söz alan Vodafone Türkiye Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü Ebru Özgüç de Vodafone Red’in festivale getireceği teknolojik yeniliklerle ilgili detaylı bilgi paylaştı.

Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktaran İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmleri açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ise festival kapsamında bu yıl 13. kez Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.

37. İstanbul Film Festivali’nin Teknolojik Yenilikleri

İstanbul Film Festivali ve Vodafone Red işbirliği, bu yıl getireceği teknolojik yeniliklerle festivalin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. 37. İstanbul Film Festivali’nin açılış töreni, kırmızı halı ve ödül töreni gibi birçok etkinliği canlı izlenebilecek. Ayrıca bu yıl Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yer alacak Festival Merkezi’nde gerçekleştirilecek söyleşiler ve festivalin ulusal ve uluslararası konuklarıyla gerçekleştirilecek seçili röportajlar dijital ortamda takip edilebilecek. Sinemaseverler sadece İstanbul’dan değil, tüm Türkiye’den saatleri ve programı festival tarafından duyurulacak dijital seanslarda da film izlemenin keyfine varacak.

Ayrıca bu yıl, İstanbul Film Festivali ve Vodafone Red işbirliği sayesinde festivalde ilk kez Sanal Gerçeklik (Virtual Reality – VR) deneyimleri yer alacak. Yurt dışındaki önemli festival programlarında yer bulan VR içerikler, özel sanal gözlükler aracılığıyla İstanbul Film Festivali takipçilerine interaktif deneyimler yaşatacak.

Festival Filmleri 9 Salonda Sinemaseverlerle Buluşacak

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas Sineması (iki salon), Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (iki salon), Gayrettepe’de Cinemaximum Zorlu ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 9 salonda yapılacak.

Festival gösterimleri 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da yapılacak.

Festivalin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere bir hediyesi var. Festivalde bu yıl da, hamilerin desteğiyle, hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarının öğrenci biletleri 1 TL üzerinden satışa sunulacak.

Vodafone Red ve FreeZone’lular, bu yıl 24 Mart-19 Nisan tarihleri arasında, 37. İstanbul Film Festivali gösterimleri için Biletix.com ve festival gişelerinden bir bilet aldığında ikincisi hediye olacak. Hediye biletler stoklarla sınırlıdır. Hafta içi gündüz seanslarında öğrenciler için sınırlı sayıda olan 1 TL’lik biletler bu kampanyaya dâhil değildir.

Bu yıl yenilenerek açılan ve Beyoğlu’na hareket getiren Yapı Kredi Kültür Sanat 37. İstanbul Film Festivali’nin Festival Merkezi olacak. Basın buluşmaları, sektör görüşmeleri, festival sohbetleri, seminer ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak merkez, festivalin kalbi olacak.

İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl oyuncu Perihan Savaş, yazar ve senarist Osman Şahin, yönetmen Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner’e verilecek. Festivalin en eski sinemalarından Atlas Sineması’nın 22 yıldır müdürlüğünü sürdüren Cevdet Pişkin’e ise Sinema Emek Ödülü verilecek. Ödüller, 6 Nisan Cuma gecesi yapılacak 37. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde takdim edilecek.

Köprüde Buluşmalar

Türkiye’den sinemacıları uluslararası sektör profesyonelleri ile buluşturan ilk etkinlik olan ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu İstanbul Film Festivali kapsamında, 6-13 Nisan tarihlerinde düzenleniyor.

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleri ile post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin uluslararası film sektörüne ilk sunumları 12 ve 13 Nisan tarihlerinde yapılıyor. Köprüde Buluşmalar kapsamında uzmanların katılımıyla düzenlenen ve görsel-işitsel sektörün yeniliklerinin ve film yapımına dair konuların irdelendiği Sinema Konuşmaları’nın yanı sıra uluslararası market ve fon temsilcileri ile tanışma programları da yer alıyor.

Köprüde Buluşmalar atölye ödüllerinin sahipleri 13 Nisan akşamı yapılacak kapanış resepsiyonunda duyurulacak.

Festivalde Yarışma Heyecanı

37. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 8 Nisan’da başlayacak. Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, 17 Nisan Salı akşamı düzenlenecek İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.

ULUSLARARASI YARIŞMA

İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler yarışıyor. 37. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma bölümünde 11 ülkeden 11 film yer alıyor.

İKSV’nin eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali’nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 25.000 avroluk para ödülüyle destekleniyor.

Bu ödülün 10.000 avrosu Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine, 10.000 avrosu filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya, 5.000 avrosu ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine verilecek.

Geçtiğimiz yıl festivalde Uluslararası Yarışma’da Ornitolog filmiyle Altın Lale kazanan yönetmen João Pedro Rodrigues başkanlığındaki Uluslararası Yarışma jürisinde, Dogtooth, The Lobster gibi filmlerden tanıdığımız oyuncu Angeliki Papoulia; bu yıl Berlin Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ve Gümüş Ayı Alfred Bauer ödüllerini kazanan Las Herederas / Mirasçılar filminin yönetmeni Marcelo Martinessi; Ferzan Özpetek’in Hamam ve Harem Suare filmlerinin bestelerinden tanıdığımız müzisyen Pivio ve Tallinn Black Nights Film Festivali direktörü Tiina Lokk yer alıyor.

Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:

• Köpek / Dog / Samuel Benchétrit (Fransa)

• Tuzdan Kaide / Burak Çevik (Türkiye)

• Cocote / Nelson Carlo de los Santos Arias (Dominik Cumhuriyeti-Arjantin-Almanya-Katar)

• Görgü Kuralları / Good Manners / Marco Dutra & Juliana Rojas (Brezilya-Fransa)

• Western / Valeska Grisebach (Almanya-Bulgaristan-Avusturya)

• Bir Zamanlar Kasım’da / Once Upon a Time in November / Andrzej Jakimowski (Polonya)

• Bir Mahalle Hikâyesi / Soldiers. Story from Ferentari / Ivana Mladenovic (Romanya-Sırbistan-Belçika)

• Kış Kardeşleri / Winter Brothers / Hlynur Palmason (Danimarka)

• Katil Marlina / Marlina the Murderer in Four Acts / Mouly Surya (Endonezya- Fransa-Malezya-Tayland)

• Ev / The Home / Asghar Yousefinejad (İran)

• The Rider / Chloé Zhao (ABD)

SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI

12 yıldır sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen ödülüyle Sinemada İnsan Hakları Yarışması bu yıl da devam ediyor. Ödül, Eurimages fonunun verdiği 5.000 avro para ödülü ile destekleniyor. Yarışma jürisinde New Yorklu sanatçı ve bu yıl festival programında yer alan Looking for Oum Kulthum / Ümmü Gülsüm’ün Peşinde filminin yönetmeni Shirin Neshat, radyo ve televizyon kültür-sanat programları yapımcısı Christine Masson ve yapımcı, yönetmen Erol Mintaş yer alacak.

Sinemada İnsan Hakları yarışmasında yer alan filmler:

• Tempelhof Havaalanı / Central Airport THF / Karim Ainouz (Almanya-Brezilya-Fransa)

• Baskın / Razzia / Nabil Ayouch (Fas-Fransa-Belçika)

• Ayaz / Frost / Sharunas Bartas (Litvanya-Fransa-Ukrayna-Polonya)

• Muhi / Muhi – Generally Temporary / Rina Castelnuovo-Hollander, Tamir Elterman (İsrail-Almanya)

• Styx / Wolfgang Fischer (Avusturya-Almanya)

• Fransa’da Bir Mevsim / A Season in France (Mahamat-Salah Haroun)

• Kaçış / Kenan Kavut (Türkiye)

• Kigali’de Kuş Sesleri / Birds Are Singing In Kigali / Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze (Polonya)

• Obscuro Barroco / Evangelia Kranioti / Fransa-Yunanistan

• Diptekiler / Underground / Daniel Palacio (Filipinler)

• Rahat Bir Nefes / And Breathe Normally / Isold Uggadóttir (İzlanda-İsveç-Belçika)

ULUSAL YARIŞMA

Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2017-2018 sezonunda tamamlanan 13 film yarışacak. Bu yıl yarışmadaki 10 filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri yapılacak.

Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.

En İyi Film 150.000 TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu da 10.000’er TL ile ödüllendirilecek. Bu yıl da Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına 50.000 TL verilecek. Türk Tuborg A.Ş. ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50.000 TL takdim edecek.

37. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Pelin Esmer başkanlığında toplanıyor. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, oyuncu Selen Uçer, şair Küçük İskender ve sinema yazarı Barbara Lorey de la Charrière.

Ulusal Yarışma Bölümünde yer alan filmler:

• Tuzdan Kaide / Burak Çevik

• Halef / Murat Düzgünoğlu

• Buğday / Semih Kaplanoğlu

• Kelebekler / Tolga Karaçelik

• Kaçış / Kenan Kavut

• Renksiz Rüya / Mehmet Ali Konar

• Aydede / Abdurrahman Öner

• Yol Kenarı / Tayfun Pirselimoğlu

• Borç / Vuslat Saraçoğlu

• Güvercin / Banu Sıvacı

• Sofra Sırları / Ümit Ünal

• Put Şeylere / Onur Ünlü

• Körfez / Emre Yeksan

Yarışma Dışı

• Bekçi / Durmuş Akbulut

• Locman / Şükrü Alaçam

• Kuluçka / Mehmet Selçuk Bilge

• Paranın Kokusu / Ahmet Boyacıoğlu

• Benim Küçük Sözlerim / Bekir Bülbül

• Dört Köşeli Üçgen / Mehmet Güreli

• Eksi Bir / Orhan Oğuz

• Taksim Hold’em / Michael Önder

• Bağcık / Görkem Yeltan

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme 10.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi’nde yönetmen Ayat Najafi, Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünlü ve Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali direktörü Petra Holzer yer alıyor. Gösterilecek belgesellerden 10 film Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde yapacak.

Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler:

• Parçalar / Rojda Akbayır

• Onun Filmi / Su Baloğlu, Merve Bozcu

• Saraybosna Yürüyüşü / Ersan Bayraktar

• Güzel Adam Süreyya / Gökçe Kaan Demirkıran

• Turtle Shells / Tuna Kaptan

• Zavar, Çocuk ve Keklik / Zeynep Gülru Keçeciler

• Fındıktan Sonra / Gone with the Hazelnuts / Ercan Kesal

• Yerel TV / Local TV / Özgür Fırat Kınay

• Araf / Didem Pekün

• Başka Tren Gıdı Gıdı / Another Train Gıdı Gıdı / Yasin Ali Türkeri

ÖZEL GÖSTERİMLER

İstanbul Film Festivali kapsamında Türkiye tarihinin en değerli ve en renkli kahramanlarından üç çınarın portresini anlatan üç farklı belgeselin de Özel Gösterimi yapılacak. Dünyanın en önemli Sümerologlarından 104 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, yönetmen, sanat yönetmeni, senarist ve eğitimci Duygu Sağıroğlu ve dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal’in dopdolu hayatlarını anlatan belgeseller festivalde izleyicilerle buluşacak.

• Muazzez Mucizesi 104 Yaşında / Nurdan Arca

• Bitmeyen Yolculuk / Mehmet Güleryüz

• Yaşar Kemal Efsanesi / Aydın Orak

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

Ulusal Kısa Film Yarışması, İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla yapılıyor.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yer alıyor. Yarışmanın jürisinde Transilvanya Uluslararası Film Festivali sanat yönetmeni ve kurucularından Mihai Chirilov, yönetmenler Ceylan Özçelik ile Onur Saylak yer alıyor.

Jüri tarafından seçilecek En İyi Kısa Film 5.000 TL ile ödüllendirilecek. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi de yarışmadaki bir filme ödül verecek.

Ulusal Kısa Film Yarışmasında yer alan filmler:

• Kötü Kız / Ayce Kartal

• Anadolu Yok / Ferit Katipoğlu

• Doğu Yakası / Harun Durmuş

• Arîn / Mizgin Müjde Arslan

• Bitmiş Aşklar Müzesi / Murathan Özbek

• Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var / Umut Subaşı

• Hit Me Baby / Semih Gülen

• Toprak / Alican Durbaş

• Tapınak Şövalyeleri / Arda Ekşigil

• Keçi / Bızın / Boğaç Uzun

• Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan

• Kaset / Serkan Fakılı

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30.000 TL ödül verilecek.

Festivalin Türkiye Sineması (Ulusal Yarışma, Yeni Türkiye Sineması) bölümlerinde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca 12 ilk film bu ödüle aday olacak. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde kurgucu Osman Bayraktaroğlu, senarist ve yapımcı Elma Tataragić ve yönetmen Özcan Alper yer alacak.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film için yarışacak filmler

• Tuzdan Kaide

• Kaçış

• Renksiz Rüya

• Aydede

• Borç

• Güvercin

• Körfez

• Bekçi

• Locman

• Kuluçka

• Benim Küçük Sözlerim

• Taksim Hold’em

FIPRESCI – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu Ödülü

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu (FIPRESCI) Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek. Başkanlığını İtalya’dan Massimo Lechi’nin yapacağı jüride Brezilya’dan Elaine Guerini, Norveç’ten Jan Storø ve Slovakya’dan Martin Kanuch, Türkiye’den Ali Ercivan ve Ayça Çiftçi görev alacak.

Festivalin Bol Yıldızlı Bölümü: Vodafone Red Galaları

İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden ve bu yıl Vodafone Red sponsorluğunda gerçekleştirilen Vodafone Red Galaları’nda, yıldızları usta yönetmenlerle buluşturan ve sezonun merakla beklenen filmlerin Türkiye’deki ilk gösterimleri yapılacak.

Vodafone Red Galaları’nda bu yıl gösterilecek filmler arasında Wes Anderson’ın Berlin Film Festivali’nin açılışında gösterilen son filmi Isle of Dogs / Köpek Adası ve Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar alan yönetmen Sebastián Lelio’nun başrollerinde Rachel Weisz ile Rachel McAdams’ın rol aldığı son filmi Disobedience / İtaatsizlik gibi birçok ödüllü film yer alıyor.

Vodafone Red Galaları bölümünde gösterilecek diğer filmler arasında Isabel Coixet’in Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan, Penelope Fitzgerald’ın romanından beyazperdeye uyarladığı son filmi The Bookshop / Sahaf, ünlü İngiliz oyuncu Rupert Everett’in ilk kez kamera arkasına da geçerek Oscar Wilde’ı canlandırdığı The Happy Prince / Mutlu Prens ve Oscar’lı canlandırma ustası Nick Park’ın eğlenceli, hareketli yeni canlandırma filmi Early Man / Taş Devri Firarda da gösterilecek.

Michael Pearce’ın muhteşem manzara çekimleriyle büyülerken boğucu toplum baskısı eşliğinde gerilim dozu gitgide artan, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan ilk filmi Beast / Canavar, Alman auteur Christian Petzold’un Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve geçmişten bir mülteci hikâyesini günümüzde anlattığı son filmi Transit, Lynne Ramsey’nin Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini alan Joaquin Phoenix’li son filmi You Were Never Really Here, Steven Soderbergh’in dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan ve tamamen iPhone ile çekilen son filmi Unsane / Saplantı, yönetmen Erick Zonca’nın Wisdom of the Crowd dizisinin senaristi Dror Mishani’nin romanından uyarladığı Black River / Siyah Nehir de Vodafone Red Galaları filmleri arasında yer alıyor.

Festivalin açılış filmi de Vodafone Red Galaları kapsamında. Weekend ve 45 Years filmleriyle tanınan, küçük ve basit öykülere yaklaşımındaki hassasiyet ve zarafetle sinemaseverler tarafından baş tacı edilen İngiliz yönetmen Andrew Haigh’in son filmi Lean On Pete, bir genç ile bir at arasındaki dostluğu anlatıyor. Berlin Film Festivali’nde en iyi filme verilen Altın Ayı’ya layık görülen Romen yönetmen Adina Pintilie’nin ilk uzun metrajlı filmi Touch Me Not / Dokunma Bana Türkiye prömiyeri ise festivalin hemen ardından 19 Nisan Perşembe günü 3 sinemada aynı anda gerçekleştirilecek.

Festivalin En Yenisi: Çiçek İstemez

37. İstanbul Film Festivali’nin bu yılki yeni bölümlerinden biri de Çiçek İstemez. Kahramanı güçlü kadınlar olan filmlerin bir araya geldiği bölüm kapsamında gerçek hayatta da sinemada da baskılara boyun eğmeyen, kendi yolunu çizen, kendi ayakları üzerinde duran kadınların hikâyelerini anlatan filmler yer alıyor. Çiçek İstemez bölümünde İran’dan Belçika’ya Arjantin’den Gürcistan’a 10 film yer alıyor. Absürd mizahi tonları, yaratıcılık mekanizmalarına bakışı ve özgürleşen kadın figürünü ele alışıyla birçok uluslararası festivalden ödülle dönen Scary Mother / Korkunç Anne, İran’ın en tanınmış televizyon ve sinema oyuncularından Rambod Javan’ın kamera arkasına geçtiği Negar / Nigar, Fransa’da bir iş kadınının hikâyesini anlatan Number One / Bir Numara, erkeklik, bağlılık ve müstehcenlik kavramlarıyla iyiden iyiye dalga geçen Of Skin and Men / Erkeklere Bakmak, Arjantinli yönetmen Anahí Berneri’nin toplumsal ve ekonomik çöküşün gerçekçi bir portresini çizdiği Alanis ve daha fazlası bu bölümde yer alıyor.

Bergman 100 Yaşında

37. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en saygın yönetmenlerinden Ingmar Bergman’ı, doğumunun 100. yılında Volvo Car Turkey sponsorluğunda özel bir bölümle anıyor. 1944’ten 2003’e uzanan 59 yıllık sinema kariyeri süresince 45 uzun metrajlı film ve 170’in üzerinde tiyatro oyunu yöneten ve birçok filmin de senaryosuna imza atan İsveçli yönetmen, birçok sinemacının kariyerini ve filmlerini şekillendiren, çağdaş sinema sanatının en etkileyici filmlerinden bazılarını çekti. Sinemada felsefenin izlerini süren yönetmen yapıtlarında özellikle aile, ölüm ve inanç gibi yaşamın en temel, üzerinde en çok kafa yorulan sorunsallarını ele aldı.

Bu yılın özel bölümlerinden biri olan Bergman 100 Yaşında için Türkiye’den 10 yönetmen, çağdaş sinema sanatının en etkileyici filmlerine imza atan Ingmar Bergman’ın kendilerini en çok etkileyen filmlerini seçti. Kazım Öz, Emin Alper, Semih Kaplanoğlu, Reha Erdem, Can Evrenol, Ümit Ünal, Aslı Özge, Melik Saraçoğlu & Hakkı Kurtuluş ve Yeşim Ustaoğlu seçtikleri filmlerin gösterimlerini bizzat kendileri sunacak.

Bergman 100 Yaşında seçkisini oluşturan sinemacılar ve seçtikleri Bergman filmleri şunlar:

• Kazım Öz –Wild Strawberries / Yaban Çilekleri (1957)

• Emin Alper –The Seventh Seal / Yedinci Mühür (1958)

• Semih Kaplanoğlu –Winter Light / Kış Işığı (1962)

• Reha Erdem –The Silence / Sessizlik (1963)

• Can Evrenol –Persona (1966)

• Ümit Ünal –Shame / Utanç (1968)

• Aslı Özge –Cries and Whispers / Çığlıklar ve Fısıltılar (1972)

• Melik Saraçoğlu & Hakkı Kurtuluş –Scenes from a Marriage / Bir Evlilikten Manzaralar (1973)

• Yeşim Ustaoğlu –Autumn Sonata / Güz Sonatı (1978)

Zurich Sigorta Desteği ile Dünden Bugüne Türk Klasikleri’nde İpekçe

İstanbul Film Festivali, ilk kez Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının en önemli yapıtlarını yeniden sinemaya kazandırıyor. Bu yıl, öncü yönetmenlerimizden Bilge Olgaç’ın 1987 yapımı başyapıtı İpekçe, Zurich Sigorta işbirliğiyle Atlas Post Production tarafından restore edildi. Usta öykücü Osman Şahin’in Toroslar’daki köyünde geçmiş gerçek olaylardan esinlenerek Bilge Olgaç ile birlikte senaryolaştırdığı İpekçe, bir hayat kadınının değişmeyen yazgısını ve etrafındakilerin ikiyüzlülüğünü masalsı bir atmosferde aktarıyor.

Başrollerini bu yıl festivalde Sinema Onur Ödülü’nü alacak olan Perihan Savaş ile Berhan Şimşek’in paylaştığı İpekçe’de Gülsen Tuncer, Oktar Durukan, Kemal İnci, Şener Gezgen de oyuncu kadrosunda yer alıyor. İpekçe’nin yenilenmiş kopyasının gala gösterimi 10 Nisan Salı akşamı Nişantaşı City’s’de gerçekleştirilecek.

Sanatçı Ali Mahmut Demirel ile Mimari Ütopyalar–Sinematik Distopyalar

37. İstanbul Film Festivali deneysel video çalışmaları, canlı görsel tasarımları/performansları ve Plastikman, Richie Hawtin, Captain Comatose için ürettiği müzik videolarıyla tanınan Ali Mahmut Demirel’in yer aldığı projede Arter ile işbirliği yapıyor. Ali Mahmut Demirel’in üretim sürecini bütünsel bir yaklaşımla ele alan program kapsamında sanatçının Başak Doğa Temür küratörlüğündeki “Ada” başlıklı kişisel sergisi 16 Mart-15 Temmuz tarihleri arasında Arter’de düzenleniyor. Sanatçının sergide yer alan üç videosunun esin kaynağını oluşturan Derek Jarman’ın The Last of England / İngiltere’nin Sonu, Andrey Tarkovski’nin Stalker ve Metin Erksan’ın Kuyu filmleri de 37. İstanbul Film Festivali’nin Mimari Ütopyalar–Sinematik Distopyalar özel bölümünde gösterilecek.

Sanatçı Ali Mahmut Demirel ayrıca festival sırasında, 11 Nisan saat 21:00’de Salon İKSV’de bir performans da gerçekleştirecek. Etkinliğin biletleri Biletix web sitesinden (www.biletix.com), Biletix satış noktalarından ve Salon İKSV gişesinden alınabilecek.

Festival Sohbetleri

37. İstanbul Film Festivali bu yıl yine birçok ulusal ve uluslararası konuk ağırlıyor. Bu yıl yine hem sinema profesyonelleri, hem de festival takipçileri tarafından merakla beklenen festival sohbetleri gerçekleştiriliyor. Bu yıl festivalin Uluslararası Yarışma jürisinde yer alan ve ikinci uzun metrajlı filmi Looking for Oum Kulthum / Ümmü Gülsüm’ün Peşinde bu yılki festival programında bulunan Shirin Neshat, fotoğraf, sinema ve görsel sanata dair düşünceleri ve deneyimlerini sinemaseverler ve hayranlarıyla paylaşıyor. Yine festivalin Uluslararası Yarışma jürisinde yer alan, festival programında yer alan Ammore e malavita / Sevda ve Kurşunlar filminin müzikleriyle Venedik Film Festivali’nde ödüllendirilen ve Türkiye’de özellikle Ferzan Özpetek’in Hamam filmine yaptığı müzikleriyle tanınan Pivio festival sohbetinde yıldızlarla bezeli müzikal yolculuğunun dönüm noktalarını izleyiciler ve müzikseverlerle paylaşacak.

Türk sinemasının köşe taşları, “öykücülüğümüzün Toros zirvesi Osman Şahin”, “Yeşilçam’ın en üretken muzip yönetmeni” Aram Gülyüz ve her sinemacının yolunun kesiştiği Arif Keskiner, Yeşilçam’dan bugüne isimli bu çok özel sohbette İstanbul Film Festivali Danışma Kurulu’nun onursal üyesi Atilla Dorsay moderatörlüğünde bir araya geliyor. Yazar ve senarist Osman Şahin, özgün öyküleriyle birlikte sinemaya en çok uyarlanan yazar sayılıyor; Aram Gülyüz’ün 1958’den günümüze yönetmen olarak imza attığı filmlerin sayısı 140’a ulaşıyor; Arif Keskiner ise özellikle yapımcılıkla sinemamıza birçok başyapıt kazandıran bir sinemacı. Sinema yazarı Atilla Dorsay ile bu yıl festivalin Sinema Onur Ödüllerini alacak olan bu değerli sinemacıların sohbetini Yeşilçam’ı sevenler kaçırmasın.

Festivalin Sinemada Edebiyat konulu bir diğer sohbetinde ise şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebî türde yapıtlar veren ve bu yıl festivalin Ulusal Yarışma jürisinde yer alan Küçük İskender ile birbirine çok yakın, bir yandan da çok uzak iki sanat dalı, sinema ile edebiyatın ilişkisi tartışılacak. TRT’de kameramanlıkla başladığı kariyerini 1996’dan bu yana görüntü yönetmeni olarak sürdüren, bu görevi üstlendiği birçok filmle ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazan ve bu yıl festivalin Ulusal Yarışma jürisinde yer alan Gökhan Tiryaki ise festival sohbetinde sanatını takip eden sinemaseverler ve sinemacılarla buluşacak.

Festival Etkinlikleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da konserle, sergiler, özel performanslar gibi birçok etkinliğin gerçekleşeceği 37. İstanbul Film Festivali, sinemaseverlere 12 gün boyunca bir festival şöleni yaşatacak.

Fotoğrafçı Muhsin Akgün’ün festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan oyuncuların iPhone kullanarak çektiği portrelerinden oluşan Festival Stüdyosu isimli sergisi 4 Nisan’dan itibaren Galeri Işık Teşvikiye’de ziyarete açık olacak.

70’ler, 80’ler ve 90’larda Ankara’daki rock ve metal müzik sahnesini barlar, stüdyolar, konserler, Yüksel Caddesi, Tunalı, plak dükkânlarından geçerek Ankara’nın heyecan verici yeraltı müzik camiasını röportajlar, konser ve arşiv görüntüleriyle sunan ve festivalde, Musikişinas bölümünde izleyiciyle buluşacak olan belgesel Gri Değil, Siyah: Ankara Rocks!, sürprizlerle dolu bir konserle 12 Nisan’da Salon İKSV’de meraklılarıyla buluşacak.

Mediha Didem Türemen’in solo sergisi Mitler sergisi, Bergman’ın Yedinci Mühür filmi ekseninde, Türemen’in akademik çalışma sürecinde oluşturduğu fotoğraf işleri, filmin ruh halinin yansımalarından bugüne odaklanıyor. “Bergman’a saygıyla” notuyla Bergman Vakfı, Adahan İstanbul ve Mixer Galeri işbirliğiyle gerçekleştirilecek sergi, festival boyunca Adahan Hotel’de gezilebilecek.