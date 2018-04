Youth

Üst üste iki senedir nitelikli filmlerle seyircinin karşısına çıkan Çinli yönetmen Xiaogang, yeni filmi Youth’da Mao’nun son dönemlerindeki Çin’in resmini askeri bir tiyatro topluluğunun üzerinden çiziyor. Film militarist ve milliyetçi kalıplarına rağmen çok olgun bir sinema örneği olarak tanımlanabilir. Karakterleri başarılı bir şekilde şekillendiren yönetmen, öektiği akıl almaz plan sekanslarla dikkat çekiyor. O koreografiler ve savaş sahnesi Hollywood filmlerinde bulunmuyor. Feng Xiaogang pek değer görmeyen harika yönetmenlerden biri… Youth festivalin en iyilerinden biri…

La Familia

Venezuela’nın Caracas şehrinin neden dünyanın en tehlikeli şehirden biri olduğunu bir kaçış hikayesi şeklinde yeni gerçekçilik formatında sunan film, aslında bir baba ve oğlunun yakınlaşması üzerine yapılanan bir film diyebiliriz. Filmin yapı taşı konumundaki tek sahne dışında pek de etkili bir film olduğu söylenemez. Hikayesi uzun metrajdan çok kısa filme uygun denilebilir. Cannes’da Eleştirmenler Haftası’nda gösterilmesi ise belli ki gerçekçiliğinden dolayı gerçekleşmiş.

Pororoca

Pororoca bunaltıcı, sarsıcı ve yıpratıcı bir deneyim olarak kabaca özetlenebilir. Çocuğu kaybolan bir babanın buhranını adeta gerçek zamanlı olarak deneyimlediğiniz yapımın, uzun planları Rumen sinemasının bir klasiği olarak belirtilebilir. Filmdeki ana karakterin çıkışsızlığının yıkımı seyirciler için de yok edici oluyor. Bürokrasinin tıkandığı anlarda tüm film bir ailenin yavaş yavaş erimesine yoğunlaşıyor. Kurgusu belki biraz kısa tutulabilirdi. Görünen o ki programdaki en iyi Rumen filmi bu.

Piercing

Synth pop destekli müzikleri, etrafı kana bulamaktan çekinmeyen yapısıyla Piercing, izleyiciye sinemada sado-mazo seansı sunuyor. İlk filmi Eyes of My Mother ile takip edilmesi gereken yönetmenler listesine giren Nicolas Pesce, yenşi filminde bir tür kırması ortaya çıkarıyor. Gerilim öğeleriyle bir komedi filmi çekiyor. Filmdeki ağır şiddet sahneleri filmi çekici kılarken, gerilmeye başladığınız an ortamı yumuşatan espriler ise filmin defosu denilebilir. Çok şey beklenen ama beklentileri karşılamayan bir istismar sineması örneğine benziyor. Ama eğlenceli olduğunu söyleyebiliriz.

Alanis

Tek başına ayakta kalmaya çalışan kadın hikayeleri konusunda Güney Amerika sineması oldukça başarılı işler çıkartıyor. Alanis de böyle bir film. Fahişelik yaparak çocuğuna bakmaya çalışan ve emzirdiği çocuğuyla tam bir feminist figür oluşturuyor. Çok çetrefilli bir hikaye anlatmadan keyifli bir seyir zevki sunuyor. Beklenti çok yükseltilmezse tatmin edecektir. Başroldeki Sofia Gala’nın performansı takdiri hak ediyor.

Once Upon A Time in November

Polonya’daki işçi ayaklanmalarını eylem olarak anlatmaya çalışan film, atmosferini iyi kurduğu filmde ne yazık ki aynı başarıyı hikaye anlatıcılığında gösteremiyor. Buna rağmen sağlam bir politik gerilim yaratarak izleyiciye bu emekçi işçiler nasıl bu hale geldiler sorusunu sordurtuyor. Olayları yansıtması açısından değerli ama sinema anlamında pek de aklımızda yer etmeyen bir iş olarak anıacaktır.

Dog

Kafka’nın Dönüşüm hikayesine benzer bir şekilde bir adamın köpeğe dönüşmesini anlatan yapım, absürt öğelerini genel şablonunun içine yedirmesi sebebiyle eğlenceli bir işe dönüşüyor. İnsanların grup içinde zayıf görünen kişilere yaptığı eziyeti, farklı bir bakış açısıyla sunarak toplum eleştirisine soyunuyor. Karakterlerin iki boyutlu çizilmesi, filmin melankolik havasının pek de izleyiciye yansımamasına neden oluyor.

Halef

“Birth” misali bir reenkarnasyon hikayesine soyunan Halef, senaryosundaki mantıksızlıklar nedeniyle parlak bir fikri heba ediyor. Görsel anlamda kimi sahnelerde akılda kalıcı imgeleri yakalamaya başarsa da, yönetmenlik anlamında yönetmenin bir önceki filminin gerisinde kalıyor. Özellikle filmin tonu son derece hantal kalıyor. Seyir zevkini baltalayan hamlelerle birlikte hikaye kendini tekrar ediyor. Bir anlamda bu senenin ulusal yarışmasının Taş’i diyebiliriz.