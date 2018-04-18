izlenim Beast: Dışlanmışların Tekinsiz Çığlığı Beast: Her Türlü Zorluğa Rağmen Hala Aşk ve Yine Aşk… Herkes hep aynı şeyi söyler: “Beni kimse anlamıyor.” Bu cümlenin getirdiği ait olmama hissi, topluma ayak uyduramayan bireylerin kendi...

seçki 37. İstanbul Film Festivali Günlükleri 2018 – 5 Out Bir adamın kendini keşfetme hikayesi, dört farklı ülkede çekilen birbirinden bağımsız mizansenlerle anlatılmış. Yaşanılan yerlere göre yerli halkın bir yabancıyı reddedişleri ve gizli ırkçılık filmin dikkat çeken noktası...