37. İstanbul Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 60 film yarıştı.
yazar: 18 Nisan 2018

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 60 film yarıştı.

Altın Lale Uluslararası Yarışma

Altın Lale – Western (Valeska Grisebach)
Jüri Özel Ödülü – Cocote (Nelson Carlo de los Santos Arias)

Sinemada İnsan Hakları Yarışması

Frost (Sharunas Bartas)

Ulusal Yarışma

Altın Lale En İyi Film – Borç (Vuslat Saraçoğlu)
En İyi Yönetmen – Yol Kenarı / Tayfun Pirselimoğlu
Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar anısına: Kelebekler (Tolga Karaçelik)
Mansiyon – Hewno Bêreng / Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)
En İyi Senaryo Ödülü – Sofra Sırları / Ümit Ünal
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Sofra Sırları / Demet Evgar
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Kelebekler / Tolga Tekin, Yol Kenarı Tansu Biçer
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Kaçış / Florent Herry
En İyi Kurgu Ödülü – Sofra Sırları / Osman Bayraktaroğlu
En İyi Özgün Müzik Ödülü – Güvercin / Canset Özge Can

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film – Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı)
Mansiyon – Doğu Yakası (Harun Durmuş)

Ulusal Belgesel Yarışması

En İyi Belgesel – Parçalar (Rojda Akbayır)

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

Güvercin (Banu Sıvacı)

FIPRESCI Ödülleri

Uluslararası Yarışma / The Rider (Chloé Zhao)
Ulusal Yarışma / Körfez (Emre Yeksan)
Ulusal Kısa Film Yarışması / Kötü Kız (Ayce Kartal)

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kategori:
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yazar: Can Rende - Nis 17, 2018

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