İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, yılın son seçkisi ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması’yla 4–24 Aralık tarihlerinde dijital ortamda yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yüksek Katkıda Bulunan Tema Sponsoru Zorlu Holding desteğiyle gerçekleşen 39. İstanbul Film Festivali “Eşit Bir Hayat” seçkisinde 21 yeni film gösteriliyor. 10 filmin yarışacağı, Tema Sponsoru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteklediği Sinemada İnsan Hakları Yarışması da seçki kapsamında yer alıyor.

Türkiye’de ilk kez gösterilecek 21 filmden oluşan aralık seçkisi gösterimleri filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. 2020 yılının bu son seçkisi eşitlik, çeşitlilik, paylaşım, diyalog konularına odaklanan filmleri bir araya getiriyor. Festivalin Sinemada İnsan Hakları filmleri de bu seçkide yer alıyor. 39. İstanbul Film Festivali “Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi” bu doğrultuda Zorlu Holding’in Eşit Bi’ Hayat isimli çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı kapsamında destekleniyor.

filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi Kombine Film Paketi de satın alarak 21 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyata izlenebiliyor. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor.

Biletler 2 Aralık Çarşamba saat 10.30’da filmonline.iksv.org adresinden satışa sunuluyor.

Sinemada İnsan Hakları Yarışması

14 yıldır sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen ödülüyle Sinemada İnsan Hakları Yarışması bu yıl da devam ediyor. Ödül, Eurimages fonunun sunduğu 5.000 Avro para ödülü ile destekleniyor. Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nın kazananı bu yıl Halk Jürisi tarafından yapılacak çevrimiçi oylamayla belirlenecek.

Halk Ödülü anketi 5 Aralık – 28 Aralık arasında http://anket.iksv.org/filmhalkodulu/ adresinde oylamaya açık olacak ve ödülü kazanan film, 29 Aralık’ta açıklanacak.

Sinemada İnsan Hakları filmleri bu yıl Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle gösteriliyor.

39.İstanbul Film Festivali “Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi” filmleri:



– 04 Aralık Cuma 21.00 – 9 Aralık Çarşamba 21.01 / Vitalina Varela / Pedro Costa / Portekiz



– 05 Aralık Cumartesi 21.00 – 10 Aralık Perşembe 21.01 / Ağlayan Kadın / La llorona / Jayro Bustamante / Guatemala, Fransa

– 06 Aralık Pazar 21.00 – 11 Aralık Cuma 21.01 / Margaret Atwood: Sözcüklerin Gücü / Margaret Atwood: A Word After a Word After a Word Is Power / Nancy Lang, Peter Raymont / Kanada

– 07 Aralık Pazartesi 21.00 – 12 Aralık Cumartesi 21.01 / Antigone / Sophie Deraspe / Kanada

– 08 Aralık Salı 21.00 – 13 Aralık Pazar 21.01 / Hurma Zamanı / Xurmalar Yetişen Vaxt / When the Persimmons Grew / Hilal Baydarov / Azerbaycan, Avusturya

– 09 Aralık Çarşamba 21.00 – 14 Aralık Pazartesi 21.01 / Indianara / Marcelo Barbosa & Aude Chevalier-Beaumel / Brezilya

– 10 Aralık Perşembe 21.00 – 15 Aralık Salı 21.01 / Peri / Pari / Siamak Etemadi / Yunanistan, Fransa, Hollanda, Bulgaristan

– 11 Aralık Cuma 21.00 – 16 Aralık Çarşamba 21.01 / Omar ve Biz / Omar and Us / Maryna Gorbach Er, Mehmet Bahadır Er / Türkiye

– 12 Aralık Cumartesi 21.00 – 17 Aralık Perşembe 21.01 / Moffie / Oliver Hermanus / Güney Afrika, İngiltere

– 13 Aralık Pazar 21.00 – 18 Aralık Cuma 21.01 / Kimliği Belli Oldu / Sin Señas Particulares / Identifying Features / Fernanda Valadez / Meksika, İspanya

– 14 Aralık Pazartesi 21.00 – 19 Aralık Cumartesi 21.01 / Çöl Sokağı No: 143 / 143 Rue du Désert / 143 Sahara Street / Hassen Ferhani / Cezayir, Fransa, Katar

– 15 Aralık Salı 21.00 – 20 Aralık Pazar 21.01 / Made in Bangladesh / Rubaiyat Hossain / Bangladeş, Fransa, Danimarka, Portekiz

– 16 Aralık Çarşamba 21.00 – 21 Aralık Pazartesi 21.01 / Rus Devriminin Kızları / Women’s Day / Daughters of the Russian Revolution / Dolya Gavanski / İngiltere, Almanya, Rusya, Bulgaristan

– 17 Aralık Perşembe 21.00 – 22 Aralık Salı 21.01 / Görünmezler / Kaghaz-pareh ha / The Unseen / Behzad Nalbandi / İran

– 18 Aralık Cuma 21.00 – 23 Aralık Çarşamba 21.01 / Ağabey / Moothon / The Elder One / Geethu Mohandas / Hindistan

– 19 Aralık Cumartesi 21.00 – 24 Aralık Perşembe 21.00 / Onca Ruh / Tantas Almas / Valley of Souls / Nicolás Rincón Gille / Kolombiya, Belçika, Brezilya, Fransa

– 20 Aralık Pazar 21.00 – 25 Aralık Cuma 21.01 / Çalışan Kadınlar / Filles de joie / Working Girls / Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich / Fransa, Belçika

– 21 Aralık Pazartesi 21.00 – 26 Aralık Cumartesi 21.01 / Unutulan / Zabuti / The Forgotten / Daria Onyshchenko / Ukrayna, İsviçre

– 22 Aralık Salı 21.00 – 27 Aralık Pazar 21.01 / Kuzu / L’Agnello / The Lamb / Mario Piredda / İtalya

– 23 Aralık Çarşamba 21.00 – 28 Aralık Pazartesi 21.01 / Korkuyorum Torero / Tengo Miedo Torero / My Tender Matador / Rodrigo Sepúlveda / Şili, Arjantin, Meksika

– 24 Aralık Perşembe 21.00 – 29 Aralık Salı 21.01 / Neden mi Zıplıyorum? / The Reason I Jump / Jerry Rothwell / ABD, İngiltere