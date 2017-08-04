4 Ağustos 2017 Vizyon Filmleri arasında Hollywood’dan sadece The Dark Tower dikkat çekiyor. Maalesef film çok kötü yorumlar aldı. İki izlenmesi gereken avrupa filmi dışında yine sulu yerli komediler ve düşük kalite korkularla karşı karşıyayız.

Lasciati Andare

Yönetmen: Francesco Amato

Oyuncular: Verónica Echegui, Toni Servillo, Luca Marinelli, Carla Signoris, Valentina Carnelutti



Notlar ve Beklentiler: Usta oyuncu Toni Servillo’nun ortalama bir komedide bile nasıl parladığını görmek ilgi çekici bir sinema deneyimi olacaktır.

Les Fantômes d’Ismaël

Yönetmen: Arnaud Desplechin

Oyuncular: Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard, Louis Garrel, Alba Rohrwacher

Notlar ve Beklentiler: Haftanın belki de tek iyi filmi bu yıl Cannes’ı açan, usta yönetmen Arnaud Desplechin’in filmi Les Fantômes d’Ismaël… Başka Sinema salonlarında gösterilecek filmi kaçırmamanızı öneriyoruz. Desplechin ustanın insan ilişkileri üzerine kurduğu güzel filmlerden biriyle daha karşı karşıyayız.

The Dark Tower

Yönetmen: Nikolaj Arcel

Oyuncular: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Katheryn Winnick, Abbey Lee

Notlar ve Beklentiler: Stephen King’in kült serisinin uyarlaması, yıllar süren yönetmen/oyuncu belirsizliklerinden sonra sinemaya aktarıldı. Eleştirmen gösterimlerinden gelen yorumlar maalesef çok kötü… Neredeyse tüm eleştirmenler kötü bir uyarlama ve yönetmenlikle karşı karşıya olduğumuz konusunda hemfikir.

Kidnap

Yönetmen: Luis Prieto

Oyuncular: Halle Berry, Lew Temple, Gene Kevin Hames Jr., Ritchie Montgomery, Lucky Johnson

Notlar ve Beklentiler: Haftanın kötü eleştiriler alan diğer bir filmi… İzleyen herkes “Yılın en kötü filmleri” arasında ilk sıraya Kidnap’i yazmaya başladı.

47 Meters Down

Yönetmen: Johannes Roberts

Oyuncular: Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine, Yani Gellman, Chris J. Johnson

Notlar ve Beklentiler: Deniz ve plaj mevsimi devam ederken tatile gitmeden önce izlememeniz gereken bir film. Köpekbalığı gerilimlerine bir yenilik getirmemiş olsa da ABD’de izleyenler seyredilebilir olduğunu belirtiyorlar.

Ballerina

Yönetmen: Eric Summer, Éric Warin

Notlar ve Beklentiler: Bu yıl çizgi film dünyasında kurak bir yıl olarak nitelenebilir. Bu kuraklıkta çocuğunuzla birlikte iyi vakit geçirebileceğiniz bir yapım gibi görünüyor.

Cumali Ceber

Yönetmen: Gökhan Gök

Oyuncular: Halil Söyletmez, Doğa Konakoğlu, Emre Keskin, Ece Seçkin, Ferhat Göçer

Notlar ve Beklentiler: Recep İvedik rezilliği yetmiyormuş gibi bir de kötü taklitleriyle karşılaşıyoruz maalesef.

İki

Yönetmen: Fatih Gürler, Ramazan Özer

Oyuncular: Emin Gümüşkaya, Taner Cindoruk, Tuğba Tutuğ, Tuana Naz Tiryaki

Notlar ve Beklentiler: Haftanın yerli korku kontenjanını dolduran, taşraya taşınıp cinle, büyüyle karşılaşan insanlarla ilgili yeni bir film daha…