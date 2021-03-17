İstanbul Film Festivali’nin 1 Nisan’da çevrimiçi olarak başlayacak 40. yıl gösterimleri Mayıs ve Haziran aylarında çevrimiçinin yanı sıra sinema salonlarında ve açık hava sinemasında devam edecek. Festivalin ulusal yarışmaları 20-29 Mayıs, Uluslararası Yarışma ise 18-29 Haziran’da yapılacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 40. yaşını kutluyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan–29 Haziran tarihlerinde izleyicisiyle buluşuyor.

Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden, sinemamızın yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, aralarında efsane yönetmenlerden iz bırakan başyapıtların ve kült filmlerin de bulunduğu zengin programıyla bu yıl pandemi şartlarını da gözetmeye devam ederek Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına yayılıyor.

40. İstanbul Film Festivali 1 Nisan’da festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da başlıyor. Nisan ve Mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20-29 Mayıs’ta çevrimiçi ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek. Festivalin Uluslararası Yarışma ile Galalar bölümlerindeki filmler, Haziran ayında hem açık hava mekânlarda hem de sinema salonlarıyla çevrimiçi platformda festival takipçileri ile buluşacak.

Festival gösterimlerine kısıtlama ve uygulamaların elverdiği durumda yurtiçinden ve yurtdışından konuk yönetmen ve oyuncuların katılımı da planlanıyor.

40. İstanbul Film Festivali Basın Toplantısı

40. İstanbul Film Festivali basın toplantısı 17 Mart 2021 sabahı çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner “1982’de yapılan ilk İstanbul Film Festivali’nden bugüne çok şey değişti. Şimdi cep telefonlarıyla film çekilebilen, dekorların üç boyutlu yazıcılarla yapılabildiği bir yüzyılda yaşıyoruz. Sinema salonlarına gitmeye devam ediyoruz ama artık aynı zamanda filmonline.iksv.org ile çevrimiçi gösterimleri evimizde de izleyebiliyoruz. Geçtiğimiz 40 yıl içinde kendisi de gelişen ve değişen İstanbul Film Festivali, Türkiye’de de birkaç kuşağı birden etkiledi. Yönetmenler, sinemaseverler, yazarlar, sanatçılar, yöneticiler, doktorlar mühendisler, İstanbul Film Festivali’nin önce izleyicisi sonra da destekçisi oldular. Festival bir anlamda kendi mezunlar cemiyetini yarattı. Köklü, gelenekli bir okul gibi sektörün birçok bileşenine kucak açtı. Yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları destekledi, ödüller verdi; yeni projelerini geliştirmelerine, uluslararası bağlantılar kurmalarına olanak sağladı. Değişik kültürleri, birbirinden farklı ülkeleri ve onların sinemalarını, başka türlü ulaşamayacağımız filmleri, olağanüstü yönetmenleri, oyuncuları tanımamıza aracı oldu. Zorlu bir emek işi olan sinemayla hayal dünyamızı zenginleştirdi, bizi bambaşka yerlere götürdü. Evet, ilk İstanbul Film Festivali’nden bugüne çok şey değişti; ama 40 yıldır değişmeyen bir şey de var: İstanbul Film Festivali kurucularından, 1995’te kaybettiğimiz Onat Kutlar’ın söylediği gibi, şimdi ve daima ‘sinema bir şenliktir’,” dedi.

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgilerin yanı sıra Ulusal Yarışma jürileriyle 40. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri‘nin sahiplerini açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün, festival kapsamında bu yıl 16. kez Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getiren Köprüde Buluşmalar 2021 seçkisi ve ABD ve Hollanda İstanbul konsolosluklarının desteği ile düzenlenecek, “film ve dizilerde güçlü kadın karakterler yaratmak” başlıklı atölye hakkında bilgi verdi.

Festival Afişi Kolaj Sanatçısı Selman Hoşgör’den

Ünü ülkemizin sınırlarını aşmış Londra temelli kolaj sanatçısı Selman Hoşgör tarafından hazırlanan 40. İstanbul Film Festivali afişleri, festivalin 40 yıldır sinema sanatçılarını, yönetmenleri ve izleyicileri birleştiren yapısından ilham alıyor.

Dünyaca ünlü markalara ve dergilere kolajlar tasarlayan Selman Hoşgör fotoğraf, tipografi ve canlı renklerden oluşan yaratıcı bir dünyaya sahip.

* Uğurcan Ataoğlu, Pemra Ataç, Arkın Kahyaoğlu’ndan oluşan Tasarım Danışma Kurulu, festivalin kampanya sürecine destek veriyor.

İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri, bu yıl “jet rejisör” lakaplı yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener’e sunuluyor. Ödüller, 29 Mayıs’taki ödül töreninde sahiplerine verilecek.

Festivale Başvurular Devam Ediyor

40. İstanbul Film Festivali’ne başvurular çevrimiçi alınıyor. Anadolu Efes’in desteklediği Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer almak için son başvuru tarihi 26 Mart 2021.

Festivale başvurular festivalin resmi sitesi film.iksv.org üzerinden yönlendirilen Eventival platformundaki form aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, 2020-2021 yapımı filmler için açık. 60 dakikadan uzun kurmaca, 30 dakikadan uzun belgesel ve 20 dakikadan kısa filmler festivale başvurabiliyor.

Köprüde Buluşmalar

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve networking platformu, Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar’ın 16.’sı, festival kapsamında 7–8-9 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecek.

Köprüde Buluşmalar’ın 16. yılında TRT’nin katkıları ile düzenlenen atölyelerde sinemacılara verilen desteklere yeni eklenen Film Geliştirme Atölyesi’nde 50.000 TL TRT Özel Ödülü, Türkiye’den bir projeye verilecek. Ekim ayındaki Kısa Film Atölyesi ise bu sene ilk defa Nespresso sponsorluğunda gerçekleşecek. Aynı zamanda seçilen bir projeye Nespresso Özel Ödülü verilecek.

Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken, artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin

hazırlıyor. Köprüde Buluşmalar Atölye Ödülleri’nin sahipleri 9 Nisan Cuma çevrimiçi yapılacak ödül töreninde duyurulacak.

40. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ PROGRAMI

Nisan Programı

Köstebek Ajan / El Agente Topo / The Mole Agent / Maite Alberdi / Şili, Hollanda, İspanya, Almanya, ABD (Belgesel Kuşağı)

Pazar Günleri / Sundays / Alethea C. Avramis / Yunanistan, Fransa (Belgesel Kuşağı)

Son Banyo / O Último Banho / The Last Bath / David Bonneville / Portekiz, Fransa (Dünya Festivallerinden)

Arkadaşlar Arasında / Le Bonheur des uns… / A friendly tale / Daniel Cohen / Fransa (Antidepresan)

Possessor / Brandon Cronenberg / Kanada (Dünya Festivallerinden)

Luzzu / Alex Camilleri / Malta (Genç Ustalar)

Asla Ağlamam / Jak Najdalej Stad / I Never Cry / Piotr Domalewski / Polonya, İrlanda (Çiçek İstemez)

Şiddet Tekeli / Un pays qui se tient sage / The Monopoly of Violence / David Dufresne / Fransa (Belgesel Kuşağı)

Üst Kattakiler / Sentimental / The People Upstairs / Cesc Gay / İspanya (Antidepresan)

Susmayan Köpek / El Perro que no calla / The Dog Who Wouldn’t Be Quiet / Ana Katz / Arjantin (Dünya Festivallerinden)

Aşktan Sonra / After Love / Aleem Khan / İngiltere (Genç Ustalar)

Sevgili Yoldaşlar / Dorogie Tovarishchi! / Dear Comrades! / Andrey Konchalovski / Rusya (Dünya Festivallerinden)

İki Aşığın Ölümü / The Killing of Two Lovers / Robert Machoian / ABD (Dünya Festivallerinden)

Düşüş / Falling / Viggo Mortensen / Kanada, İngiltere, Danimarka (Dünya Festivallerinden)

Gönül İşleri / Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait / Love Affair(s) / Emmanuel Mouret / Fransa (Antidepresan)

Aynalar / Spoguli / In the Mirror / Laila Pakalnina / Letonya, Litvanya (Antidepresan)

180 Derece Kuralı / Khate Farzi / 180 Degree Rule / Farnoosh Samadi / İran (Çiçek İstemez)

Tufan Olmayacak / Tvano Nebus / The Flood Won’t Come / Marat Sargsyan / Litvanya (Genç Ustalar)

Aalto / Virpi Suutari / Finlandiya / 98’ (Belgesel Kuşağı)

Sarayın Sessizliği / Les Silences du Palais / The Silences of the Palace / Moufida Tlatli / Tunus (Çiçek İstemez)

Festivalde Yarışma Heyecanı

40. İstanbul Film Festivali’nde bu yıl ulusal yarışmalar 20-29 Mayıs’ta, Uluslararası Yarışma

18-29Haziran’da yapılacak. Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, 29 Mayıs akşamı düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

ULUSLARARASI YARIŞMA VE GALALAR

İstanbul Film Festivali’nin 18-29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler yarışıyor.

İKSV’nin 16 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını yürüten ve İstanbul Film Festivali’nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına sunulan Uluslararası Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülüyle destekleniyor.

Bu ödülün 10.000 Avroluk bölümü Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine, 50.000 TL’lik bölümü filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya, 5.000 Avroluk bölümü ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine takdim edilecek.

ULUSAL YARIŞMA

Bu yıl 20-29 Mayıs’ta yapılacak Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan filmler yarışacak.

Ulusal Yarışma Jürisi, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.

En İyi Senaryo Ödülü, bu yıl Alametifarika tarafından 10.000 TL para ödülü ile desteklenecek.

En İyi Film‘e 150.000 TL; Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına İKSV tarafından 50.000 TL verilecek. Anadolu Efes ise En İyi Yönetmen ödülüne lâyık görülen isme 50.000 TL takdim edecek.

En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu da 10.000’er TL ile ödüllendirilecek. En İyi Özgün Müzik Ödülü, bu yıl da LU Records tarafından 5.000 TL para ödülü ile desteklenecek.

40. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplanıyor. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri

oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel.

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme İKSV tarafından 10.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri yönetmenler Serdar Kökçeoğlu, Martina Priessner ve yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

Ulusal Kısa Film Yarışması, İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla yapılıyor. Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 5.000 TL ile ödüllendirilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel.

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 30.000 TL ödül veriliyor. Seyfi Teoman İlk Film Ödülü bu yıldan itibaren önümüzdeki beş yıl boyunca elde edilen bireysel bağışların desteğiyle İKSV’nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından verilecek.

Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmler bu ödüle aday olabiliyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.

FIPRESCI – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu Ödülleri

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu (FIPRESCI) Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek.

HITCHCOCK RENKLİ

40. İstanbul Film Festivali’ni Nippon Paint sponsorluğundaki özel retrospektif bölümü bu yıl Alfred Hitchcock’a ayrıldı. Dahi sinemacı Alfred Hitchcock’un geçen yıl pandemi nedeniyle gösterimi yapılamayan 15 renkli filmi Haziran ayında yenilenmiş kopyalarından sinema salonlarında gösterilecek.

Hitchcock Renkli bölümünde yer alan filmler:

Ölüm Kararı / Rope (1948)

Kapri Yıldızı / Under Capricorn (1949)

Cinayet Var / Dial M for Murder (3D) (1954)

Arka Pencere / Rear Window (1954)

Kelepçeli Âşık / To Catch A Thief (1955)

The Trouble with Harry (1955)

Tehlikeli Adam / The Man Who Knew Too Much (1956)

Ölüm Korkusu / Vertigo (1958)

Gizli Teşkilat / North by Northwest (1959)

Kuşlar / The Birds (1963)

Hırsız Kız / Marnie (1964)

Esrar Perdesi / Torn Curtain (1966)

Topaz (1969)

Cinnet / Frenzy (1972)

Aile Oyunu / Family Plot (1976)

İKSV Alt Kat Ve İstanbul Film Festivali’nden Stop-Motion Animasyon Atölyesi

İKSV Alt Kat, İstanbul Film Festivali işbirliğiyle ve Doğa Kılcıoğlu yürütücülüğünde 14-18 yaş arası gençlere yönelik stop-motion animasyon atölyesi gerçekleştiriyor. Mart-Haziran 2021 döneminde çevrimiçi olarak ücretsiz düzenlenecek atölye boyunca stop-motion tekniğiyle üretilecek kısa animasyon filmler, bu yıl 40. yaşını kutlayan İstanbul Film Festivali’nin sosyal medya kanalları ile İKSV YouTube kanalında yayımlanma şansı bulacak.

Atölye, Mart-Nisan-Mayıs aylarında 4’er haftalık 3 farklı dönemde sürdürülecek ve her dönemde 15 katılımcı olmak üzere 14-18 yaşlarında toplam 45 katılımcı atölyeye davet edildi.

Haziran ayında atölyeler tamamlandıktan sonra seçilen kısa filmlerin ilk gösteriminin yapılacağı çevrimiçi galada İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve sinema sektöründen sürpriz konuklar genç katılımcılarla buluşacak.

Festival Biletleri

Festivalin Nisan Seçkisi biletleri 29-30 Mart’ta İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 31 Mart Çarşamba 10.30’dan itibaren genel satışa açılacak.

Tek film: 12 TL

20 filmlik kombine paket:200 TL

İKSV’nin tüm etkinliklerini destekleyen Lale Kart üyeleri için bilet satış bilgileri

Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri her zamanki gibi biletlerini gönderilecek kişiselleştirilmiş bağlantı üzerinden talep edebilecekleri indirim kodlarıyla %25; Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri ise %20 oranında indirimle satın alabilecek.

Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi: 29 Mart Pazartesi 10.30 (Siyah ve Beyaz Lale üyeleri), 30 Mart Salı 10.30 (Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri)

İKSV tarafından 2002 yılından bu yana sürdürülen İKSV Lale Kart Üyelik Programı, altı farklı kategoride bir araya getirdiği kültür sanat dostlarına, vakfın düzenlediği etkinliklerde ayrıcalık ve öncelik sağlıyor. Ön satış dönemini kaçırmamak, öncelik ve indirimlerden faydalanmak için: lalekart.iksv.org

Lale Kartlılar 19 Mart Cuma saat 21.00’de tarihinde İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan’dan özel olarak 40. İstanbul Film Festivali’ni dinleyecekleri çevrimiçi bir etkinlikte buluşacaklar.