Cannes’daki ilk gösteriminden beri olumlu eleştiriler alan, ödül sezonunda pek öne çıkmasa da yılın beğenilen filmlerinden olan Good Time‘la dikkatleri çeken Safdie Kardeşlerin yeni projeleri açıklandı. Walter Hill’in 1982’de vizyona giren filmi 48 Hrs.‘ın yeniden çevrimini yönetecekler. Bu filmin başrollerini Nick Nolte’yle Eddie Murphy üstlenmişti. Nolte’yle Murphy iki dost polisi oynamış, film de bu iki polisin bir katili yakalamaya çalışırlarken başlarından geçen komik olayları anlatmıştı. Film çok sevilince 1990’da Another 48 Hrs. adlı bir devam filmi de çekilmişti. Yeniden çevrimin senaryosunu Josh Safdie, Ronald Bronstein ve Jerrod Carmichael’a emanet edildi. Safdie Kardeşler filmi Paramount için çekecekler. Ama bu filmden önce Martin Scorsese’nin yapımcılığını, Jonah Hill’in başrolünü üstleneceği Uncut Gems filmini çekecekler.