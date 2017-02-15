5 Adımda Girls Of The Sun (Eva Husson)

Girls of the Sun, Suriye’de IŞİD tarafından esir alınan, köle pazarlarında satılan ezidi kadınların direnişi beyaz perdeye yansıtacak.

Yönetmen: Geçtiğimiz yıl Toronto’da Bang Gang’le büyük övgü alan Eva Husson…

Senaryo: Husson’un konu hakkındaki haberlerden derlediği senaryo son yazımı için senarist arıyor.

Oyuncular: Berlinale’den gelen son haber Golshifteh Farahani’nin filmin baş karakteri Bahar’ı oynamayı kabul ettiği yönünde…

Konu: IŞİD’e karşı mücadele eden Yezidi kadınların kurduğu birlik anlatılacak. Farahani, daha önce avukatlık yapan ancak saldırılardan sonra bir savaşçıya dönüşen karakteri canlandıracak. Filmin yapımcısı Didar Domheri filmi “Şu ana kadar savaş filmleri janrında kadın baş karakterler üzerine pek film yok. Yezidi kadınların yaşadıkları yönetmenimizin ilgisini çekti ve kısa sürede ortaya senaryo çıktı.

Gösterim Tarihi: 2018 yılındaki festivaller olarak görünüyor.