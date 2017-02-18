Richard Strauss ve İkinci Dünya Savaşı’nda yaşadıklarını anlatacak olan Legacy of Fire’ın ayrıntıları belli oldu.

Yönetmen: Stuart Orme

Senaryo: Aynı zamanda filmin yapımcısı olarak da görev yapacak olan Timothy Haas.

Oyuncular: Bugün filmin başrolünde Malcolm McDowell’ın yer alacağı açıklandı. Diğer oyuncularla ilgili henüz bilgi verilmedi…

Konu: Film Nazi döneminde ünlü besteci Richard Strauss’un yaşadıklarını anlatacak. Asla nasyonal sosyalist partiye üye olmayan, sieg heil selamını hiç vermeyen Strauss yine de devletin gözetimi ve yönetiminde müzik çalışmalarına devam etmişti. Senaryo Strauss’un üvey kızı musevi Alice’i kurtarma çabalarını anlatacak.

Gösterim Tarihi: 2018’in ilk festivalleri hedefleniyor.