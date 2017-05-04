Dağıtımcı şirketler baharın gelmesiyle birlikte insanların sinemaya kapanmak istemeyeceğini düşünmüşler ki 5 Mayıs 2017 Vizyon Filmleri arasında sadece iki filmi önerebiliyoruz.

T2: Trainspotting

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Anjela Nedyalkova

Notlar ve Beklentiler: Ülkemizde festivallerde ilk gösterimlerini yapan Trainspotting’in devam filmi çok iyi eleştiriler almadı ama ilk filmi sevenler için iyi bir nostalji olarak nitelendi. Filmin genel dağıtıma girmeyeceği söylense de bu hafta seyirciyle buluşuyor.

Unforgettable

Yönetmen: Denise Di Novi

Oyuncular: Katherine Heigl, Rosario Dawson, Geoff Stults, Cheryl Ladd, Isabella Kai Rice

Notlar ve Beklentiler: Katherine Heigl’ın dizilerdeki ününü ve başarısını sinemaya taşımak için uğraştığı uzun süredir biliniyor. Ancak en azından bu filmle bunu başaramamış. “Gerilim olsun da ne olursa olsun izlerim” diyenlerin izleyebilecekleri bir film.

Baş Belası

Yönetmen : Tolga Baş

Oyuncular : Selen Seyven , Çetin Altay, Yakup Yavru, Mesut Yar, Ender Gülçiçek

Notlar ve Beklentiler: Şive komedileri, olaylarla bezeli komik aşk hikayeleri TV’de iş yapıyor ama sinemada çok beklentiye girmemek lazım. Oyuncuların kendi seyirci kitlesi dışında gişe yapar mı bilemiyoruz. Yine de bu tip filmlerin artmasının, ülke sinemasında hareketliliğin artması açısından yararlı buluyoruz.

The Last Face

Yönetmen: Sean Penn

Oyuncular : Javier Bardem, Charlize Theron, Adèle Exarchopoulos, Jared Harris, Jean Reno

Notlar ve Beklentiler: Sean Penn’in yönetimi ve iyi oyuncu kadrosuna rağmen çok kötü eleştiriler almış bir film. Film ABD’de gösterime giremeden doğrudan online izlemeye geçti.

Les Visiteurs: La Révolution

Yönetmen : Jean-Marie Poiré

Oyuncular : Jean Reno, Christian Clavier, Frédérique Bel, Sylvie Testud, Karin Viard

Notlar ve Beklentiler: Jean Reno ve Christian Clavier’in komedi oyunculuğu üzerine kurulu ilk iki film Fransa’da iyi gişe getirmiş ve serinin üçlemeye dönüşmesini sağlamıştı. Ancak aldığı çok kötü eleştiriler seriyi bu filmde bitirecek gibi. Fransızlar neye gülüyor diye çok merak ediyorsanız gidilebilecek bir film.

Eski Sevgili

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Oyuncular: Tolgahan Sayışman, Bade İşcil, Sadi Celil Cengiz, Mehmet Ulay, Ünal Yeter

Notlar ve Beklentiler: Oyuncuların dizi ve magazin basınından gelen ününü sinemada kullanmak için çekilen filmlerden biri daha. Tolgahan Sayışman ve Bade İşcil hayranlarıyla böyle romantik komedilerden etkilenen genç kitlenin ilgi gösterebileceği bir film. Böyle filmlerin çekilmesi sektöre hareket getirmesi açısından önemli ama keşke daha iyi senaryolar yazılsa ve keşke yapımcılar bu filmlerden kazandıkları parayı yine sinema için harcasa…

L’odyssée

Yönetmen : Jérôme Salle

Oyuncular : Lambert Wilson , Pierre Niney , Audrey Tautou , Laurent Lucas , Martin Loizillon

Notlar ve Beklentiler: Haftanın en iyi filmlerinden biri… Dünyanın en tanınmış, ülkemizde de TRT’de gösterilen belgeselleriyle büyük üne kavuşmuş deniz biyologu Jacques-Yves Cousteau’nun hayatını artılarıyla ve dünyayı şoke eden eksileriyle anlatan film çok iyi eleştiriler aldı.

Çam Yarması

Yönetmen: Sefa Özçelik

Oyuncular: Melih Ekener, Nuri Alço, Yakup Yavru, Ferdi Kurtuldu,Tevfik İnceoğlu

Notlar ve Beklentiler: Recep İvedik ve Kolpaçino gibi serilerin açtığı yoldan filmden gitmeye çalışan bir sürü yapım artık neredeyse haftada bir vizyona girmeye başladı. Hala küfür duyduğunuzda gülüyor, fıkralardan alınmış esprileri bir de sinemada göreyim diyorsanız gidebilirsiniz.

Gamba: Ganba to nakamatachi

Yönetmen: Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori

Notlar ve Beklentiler: Japon animasyon kültürü 3D’de zorlanıyor. Ancak ülkeden her zaman vasatın üstünde hikayeler çıktığını da hatırlatmakta fayda var. Çocuklara yönelik bir animasyon film olan Gamba gösterildiği ülkelerde iyi eleştiriler aldı.

666: Cin Musallatı

Yönetmen : Fuat Yılmaz

Oyuncular : Ekrem İspir, Tahsin Dursun

Notlar ve Beklentiler: Haftanın cin filmi kontenjanı da 666: Cin Musallatı ile dolmuş durumda… Bu gidişle insanlar köylere, arka mahallelere gitmekten korkacak ve ülkemizdeki kutuplaşma artacak. Bu cinler niye lüks mahallelerde, zengin insanların hayatlarına girmiyor diye sormak istiyoruz?

Umudun Kıyısında

Yönetmen: Haydar Işık

Oyuncular: Levent Sülün, Burçin Abdullah, Ümit Acar, Gülşah Çomoğlu, Fırat Can Aydın

Notlar ve Beklentiler: Haftanın birbirinden kötü yerli filmleri arasında en azından izlenebilir bir senaryoya sahip bir yapım gibi görünüyor.