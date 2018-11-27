The Walking Dead‘in yaratıcısı Robert Kirkman şu sıralar zombi evrenini yeni filmlerle ve olası spinoff dizileriyle genişletmeyi planlarken (ayrıntılar şurada) bu evren dışındaki yeni dizisini de duyurdu. Kirkman 5 Year adlı yeni bir dizi hazırlıyor. Dizinin öyküsü basit: Ölümcül bir meteorun Dünya’ya çarpmasına beş yıla kala insanların yaşamları anlatılacak. Yani kıyamet öncesinde geçecek dizi. İlginç olan tarafı şu ki dizinin dili, karakterleri, hatta hikâyeleri dizinin yayınlanacağı ülkelere göre değişebilir. Yani dizinin Kore versiyonu Korece çekilip Koreli karakterlere yer verirken İtalya versiyonu İtalyanca çekilip İtalyan karakterlere odaklanabilir. Ayrıca dizinin bu farklı yerel versiyonlarında zaman çizelgesi de farklı olacak. Yani her versiyon farklı bir dönemde geçecek.

Kısacası Kirkman basit bir öyküyü farklı ülkelerin perspektifinden anlatmayı planlıyor. Dizi şimdilik en az 5 sezon olarak planlanmış durumda. Deadline’ın haberine göre yayın hakları Kore, Birleşik Krallık, Latin Amerika, Almanya, Hindistan, Rusya, Çin ve İtalya’ya satılmış. Çekim tarihi henüz duyurulmadı.