Festivalin Artistik Direktörü Mike Downey’in açıklamasına göre; dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinden olan ve Avrupa’nın birçok önemli festivalinde ödüle layık görülen Filistinli Elia Suleiman, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin bu yılki jüri başkanı oldu. Cannes başta olmak üzere birçok festivalin jürisinde de yer alan usta yönetmen, sinemasıyla da adından çokça söz ettiren bir isim.

Güçlü dramalara imza atan Suleiman, sinemasıyla savaşın anlamsızlığını ve insanın tepkisizliğini şiirsel bir dille anlatmış ve trajediden komedi yaratmasıyla özgün bir tarz sahibidir. Suleiman, yapım dışında sinemaya verdiği akademik destekler ve sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınmaktadır. Kendisi bu anlamda 2011 yılında İtalya’da Taormina Film Festivali tarafından kültürlerarası diyalog ödülüne de layık görülmüştür.

Elia Suleiman, 2006’da jüri üyesi olduğu Cannes Film Festivali’nin yanı sıra pek çok film festivalinin jürisinde yer aldı ve New Horizons Film Festivali, Abu Dabi Film Festivali (2010), Deauville Asya Filmleri Festivali (2012), Rotterdam Film Festivali’nde (2014) jüri başkanlığı görevini üstlendi.

New York MoMA, Lizbon ve Estoril Film Festivali ve İstanbul Film Festivali’nde adına düzenlenen seçkilerle onurlandırılan Suleiman, 1992’de Rockefeller Ödülü ve 2008’de Prince Claus Ödülü’ne layık görüldü. 2009’da The Time That Remains filmiyle Siyah İnci Ödülü’ne layık görüldüğü Abu Dabi Film Festivali’nde Variety dergisi tarafından Orta Doğu’da “Yılın Sinemacısı” seçildi.

Filmleri ve Ödülleri

Elia Suleiman, 1960’ta Nasıra’da doğdu. 1981-1993 yılları arasında New York’ta yaşayan Suleiman, bu dönemde çok sayıda ödüle layık görülen ilk iki kısa filmi Introduction to the End of an Argument ve Homage by Assasination’ı çekti. Avrupa Komisyonu, 1994’te Suleiman’a Batı Şeria’daki Birzeit Üniversitesi’nde Film ve Medya Bölümü’nü kurma görevini verdi.

Suleiman’ın ilk uzun metraj filmi Chronicle of a Disappearance, 1996 Venedik Film Festivali’nde En İyi İlk Film Ödülü’nü aldı. 2002’de, Divine Intervention adlı filmiyle Cannes Film Festivali’nde FIPRESCI Uluslararası Film Eleştirmenleri Ödülü ve Jüri Ödülü’nün yanı sıra Roma’da düzenlenen Avrupa Film Ödülleri’nde En İyi Yabancı Film Ödülü’nü aldı. 2007’de Cannes Film Festivali’nin 60. yıldönümü için yapılan To Each His Own Cinema adlı kolektif filme katkıda bulunan 35 yönetmenden biri oldu. Son uzun metraj filmi The Time That Remains, 2009’da Cannes Film Festivali’nde yarıştı. 2012’de, 7 Days In Havana adlı kolektif uzun metraj filmin parçası olan ve Cannes Film Festivali’nde Un Certain Regard programına seçilen Diary of a Beginner adlı kısa filmini tamamladı.