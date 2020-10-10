57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanış ve ödül töreniyle sona erdi ve ödüller sahiplerini buldu. Yıldızların Altında açık hava sinemasında düzenlenen törende ödül alan yapımlar ve sinemacılar şu şekilde sıralandı:
Uluslararası Uzun Metraj:
En İyi Film: Nereye Gidiyorsun, Aida? (Jasmila Žbanić)
En İyi Yönetmen: Massoud Bakhshi (En Uzun Gece)
En İyi Erkek Oyuncu: Ali Suliman (200 Metre), Salim Daw (Gaza Mon Amour)
En İyi Kadın Oyuncu: Natasa Stork (Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık)
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması
En İyi Film: Hayaletler (yönetmen: Azra Deniz Okyay, yapımcı: Dilek Aydın)
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Çatlak (Fikret Reyhan)
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kumbara (Ferit Karol)
En İyi Yönetmen: Azra Deniz Okyay (Hayaletler)
Cahide Sonku Ödülü: Asiye Dinçsoy, Betül Esener, Dudu Yetik (Dirlik Düzenlik)
En İyi Senaryo: Tunç Şahin (İnsanlar İkiye Ayrılır)
En İyi Kadın Oyuncu: Canan Atalay, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Süreyya Kilimci, Tuğçe Yolcu (Çatlak)
En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Gelincik)
En İyi Görüntü Yönetmeni: Hayk Kirakosyan (Gölgeler İçinde)
En İyi Müzik: Greg Dombrowski (Gölgeler İçinde)
En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Hayaletler)
En İyi Sanat Yönetmeni: Armen Ghazaryan (Gölgeler İçinde)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nalan Kuruçim (Hayaletler), Nezaket Erden (İnsanlar İkiye Ayrılır)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Emrah Özdemir (Hayaletler)
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Gölgeler İçinde (Erdem Tepegöz)
Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Erdem Tepegöz (Gölgeler İçinde)
Ulusal Belgesel Film Yarışması:
En İyi Film: Maddenin Halleri (Deniz Tortum)
Jüri Özel Ödülü: Mimaroğlu (Serdar Kökçeoğlu)
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması:
En İyi Film: Mamaville (Irmak Karasu)
Jüri Özel Ödülü: Binbir Gece Masalları (Mahsum Taşkın)