57. Altın Portakal Film Festivali’nde Ödüller Dağıtıldı

Hayaletler geceden büyük bir başarıyla ayrıldı.
yazar: 10 Ekim 2020 271 görüntüleme

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanış ve ödül töreniyle sona erdi ve ödüller sahiplerini buldu. Yıldızların Altında açık hava sinemasında düzenlenen törende ödül alan yapımlar ve sinemacılar şu şekilde sıralandı:

Uluslararası Uzun Metraj:

En İyi Film: Nereye Gidiyorsun, Aida? (Jasmila Žbanić)
En İyi Yönetmen: Massoud Bakhshi (En Uzun Gece)
En İyi Erkek Oyuncu: Ali Suliman (200 Metre), Salim Daw (Gaza Mon Amour)
En İyi Kadın Oyuncu: Natasa Stork (Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film: Hayaletler (yönetmen: Azra Deniz Okyay, yapımcı: Dilek Aydın)
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Çatlak (Fikret Reyhan)
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kumbara (Ferit Karol)
En İyi Yönetmen: Azra Deniz Okyay (Hayaletler)
Cahide Sonku Ödülü: Asiye Dinçsoy, Betül Esener, Dudu Yetik (Dirlik Düzenlik)
En İyi Senaryo: Tunç Şahin (İnsanlar İkiye Ayrılır)
En İyi Kadın Oyuncu: Canan Atalay, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Süreyya Kilimci, Tuğçe Yolcu (Çatlak)
En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Gelincik)
En İyi Görüntü Yönetmeni: Hayk Kirakosyan (Gölgeler İçinde)
En İyi Müzik: Greg Dombrowski (Gölgeler İçinde)
En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Hayaletler)
En İyi Sanat Yönetmeni: Armen Ghazaryan (Gölgeler İçinde)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nalan Kuruçim (Hayaletler), Nezaket Erden (İnsanlar İkiye Ayrılır)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Emrah Özdemir (Hayaletler)
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Gölgeler İçinde (Erdem Tepegöz)
Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Erdem Tepegöz (Gölgeler İçinde)

Ulusal Belgesel Film Yarışması:

En İyi Film: Maddenin Halleri (Deniz Tortum)
Jüri Özel Ödülü: Mimaroğlu (Serdar Kökçeoğlu)

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması:

En İyi Film: Mamaville (Irmak Karasu)
Jüri Özel Ödülü: Binbir Gece Masalları (Mahsum Taşkın)

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yazar: bakınız - Eki 10, 2020

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