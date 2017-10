6 Ekim 2017 Vizyon Filmleri arasında sadece Blade Runner dikkati çekiyor. Diğer filmler türlerinin ortalama örnekleri…

Blade Runner 2049

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas, Jared Leto, Robin Wright

Notlar ve Beklentiler: 2017’de yılın sinema olayı olarak niteleyebileceğimiz az sayıdaki filmden biri… Yönetmen iyi, oyuncular iyi… Ancak basın gösteriminde yaşanan sansür olayı keyif kaçırdı.

The Crucifixion

Yönetmen: Xavier Gens

Oyuncular: Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth, Matthew Zajac, Radu Bânzaru

Notlar ve Beklentiler: Korku sinemasının seri üretime geçen ve sık film çektikçe kaliteyi düşüren isimlerinden Xavier Gens’in geçtiğimiz yıl gösterime giren iki filminden biri… Türün meraklıları sevebilir ancak beklentiniz çok yüksek olmasın.

Babam

Yönetmen: Nihat Durak

Oyuncular: Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil, Cezmi Baskın

Notlar ve Beklentiler: Ülkemizde iyi oyuncu performanslarına dayalı filmler çok az sayıda gösterime giriyor. Çetin Tekindor, oyunculuk gücüyle bir filmi taşıyabilecek ülkemizdeki ender oyunculardan biri… Umarız filmin diğer yönleri de Tekindor’a ayak uydurmuştur.

Rebel in the Rye

Yönetmen: Danny Strong

Oyuncular: Nicholas Hoult, Kevin Spacey, Sarah Paulson, Zoey Deutch, Lucy Boynton

Notlar ve Beklentiler: Kalburüstü filmlerde izlediğimiz ödüllü oyuncu Danny Strong, TV’deki kısa deneyiminin ardından güçlü bir öyküyle yönetmenliği denedi. Güçlü bir oyuncu kadrosuyla JD Salinger’ın yaşam öyküsünü anlatmaya çalışan Strong, eleştirilere bakılırsa pek başarılı olamadı.

Dört Köşe

Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı

Oyuncular: Şinasi Yurtsever, Murat Akkoyunlu, Ayça Erturan, İnan Ulaş Torun, Burak Satıbol

Notlar ve Beklentiler: Haftanın yerli komedisi Dört Köşe… Altta izleyeceğiniz uzun fragmanla filmdeki bütün esprileri bitirmiş olabilirsiniz.

Kervan1915

Yönetmen: İsmail Güneş

Oyuncular: Murat Han, Ayşe Akın, İbrahim Kendirci, İpek Tuzcuoğlu, Meriç Başaran

Notlar ve Beklentiler: 1915’te ermeni toplumunun yaşadıkları farklı görüşlerden birçok filme konu oldu. Film diğer yapımların aksine o kanlı ortamda ortaya çıkan bir dostluk öyküsü anlatmaya çalışmış gibi görünüyor.

Nublu

Yönetmen: Sercan Sezgin

Notlar ve Beklentiler: Belgesel filmde İlhan Erşahin’in New York’ta kurduğu ve halen idare ettiği Nublu adlı mekanın öyküsü anlatılıyor. Ülkemizde iyi müzik belgeselleri 4-5 yılda bir ancak rastladığımız ender yapımlar. Şans verilmeli…

My Little Pony: The Movie

Yönetmen: Jayson Thiessen

Seslendirenler: Emily Blunt, Zoe Saldana, Liev Schreiber, Kristin Chenoweth, Michael Pena

Notlar ve Beklentiler: Haftanın çocuk filmi artan dersler ve soğuyan hava dikkate alınırsa çok yalnış bir zamanlamayla gösterime girmiş gibi…